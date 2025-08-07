S-a verificat grosimea asfaltului turnat

Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR a explicat că în contextul reasfaltării podului peste Dunăre, în noul strat de asfalt au fost realizate în jur de 10 găuri tehnice de control. Acestea au avut rolul de verificare a grosimii stratului aplicat.

Practic, prin aceste puncte de control specialiștii s-au asigurat că stratul asfaltic este turnat uniform, conform specificațiilor tehnice prevăzute în proiect.

În interiorul acestor orificii a fost observată de curând existența apei – un fenomen neobișnuit, mai ales în lipsa unor precipitații recente. Din acest motiv, CNAIR i-a solicitat constructorului, care răspunde de lucrare pe durata garanției, să efectueze o expertiză tehnică completă, pentru a stabili sursa exactă a prezenței apei și a identifica soluțiile eficiente și cât mai puțin invazive pentru remedierea situației.

În urma consultării cu experți s-a ajuns la două ipoteze: infiltrații de apă de ploaie sau formarea de condens.

Două ipoteze

Pentru că nu au existat precipitații recente, cea mai plauzibilă cauză este condensul apărut între asfalt și tablierul metalic, din cauza diferențelor de temperatură și a sistemului intern de răcire al podului.

Recomandări
„După ce se va stabili cauza existenței acestei ape, care nu se explică deocamdată logic, vom stabili măsurile de remediere pe care constructorul trebuie să le pună în operă. Important este să evităm o intervenție distructivă, cum ar fi decopertarea asfaltului, mai ales că rețeta actuală s-a comportat foarte bine până acum’, a explicat Alin Șerbănescu.

Redeschis circulației pe 27 iunie 2025

Podul peste Dunăre, care leagă Brăila de Tulcea, a fost recepționat oficial și redeschis circulației începând din data de 27 iunie 2025.

Podul suspendat are o lungime totală de 1,9 kilometri deasupra Dunării. Structura sa include trei deschideri principale: una de 1120 m și două laterale de 489,6 m pe malul Brăila și 364,6 m pe malul Tulcea.

În plus, există două viaducte de acces de 110 m fiecare. Drumul principal oferă două benzi pe sens, conectând județele Brăila și Tulcea. Un drum secundar cu o bandă pe sens, lung de 4,3 km, face legătura cu orașul Măcin.

Controverse legate de podul peste Dunăre

Procedura de recepție a Podului peste Dunăre care leagă Brăila de Tulcea a fost amânată timp de doi ani. La scurt timp după prima sa inaugurare, din 6 iulie 2023, șoferii au observat denivelări și șuruburi slăbite, ceea ce a determinat CNAIR să solicite constructorului remedierea problemelor.

Recomandări
De asemenea, drumurile de legătură au fost asfaltate și reparate de multiple ori, chiar dacă până la acest moment nu se circulase pe ele. Recent, CNAIR a anunțat că a câștigat definitiv procesul împotriva antreprenorului italian WeBuild la Curtea de Apel București. Decizia instanței, care este executorie, obligă antreprenorul să plătească penalități de peste 80 de milioane de lei pentru întârzierile în finalizarea lucrărilor.



