„A fost ucis în această după-amiază. El vira la stânga sau la dreapta [şi] o maşină l-a lovit”, spune McPherson. „Sunt devastat. Era un om bun. Era atât de talentat”, a declarat el. „Cineaştii l-au iubit. El a fost inima Hollywoodului de la sfârşitul anilor 70”, continuă McPherson.

Accidentul a avut loc în Dorset, Vermont. „După cum vă puteţi imagina, suntem şocaţi şi foarte îndureraţi în acest moment”, a transmis familia actorului.

„Treat a fost plin de dragoste pentru familia lui, pentru viaţă şi pentru meseria lui. (…) Pentru toţi fanii săi, trebuie să ştiţi că Treat v-a apreciat pe toţi şi vă rugăm să continuaţi să-l păstraţi în inimi şi rugăciuni”, au mai afirmat membrii familiei actorului, care au cerut să le fie respectată intimitatea în aceste momente.

Williams a jucat în mai multe filme, printre care „The Eagle Has Landed”, „Prince of the City”, „Once Upon a Time in America”, „The Late Shift”, „127 Hours” şi „Run Hide Fight”.

În „Everwood”, Williams l-a interpretat pe dr. Andrew „Andy” Brown din 2002 până în 2006, câştigând două nominalizări ale Screen Actors Guild. Printre alte roluri ale sale de televiziune se numără „Law & Order: Special Victims Unit”, „Chicago Fire”, „Hawaii Five-0”, „Blue Bloods”, „White Collar” şi „The Simpsons”.

Williams a jucat, de asemenea, rolul lui Danny Zuko în musicalul de pe Broadway „Grease”, din 1972 până în 1980.

