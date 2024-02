Trei copii și tatăl lor, duși la spital cu arsuri, după o explozie puternică într-o casă din județul Vaslui

Echipajul de prim-ajutor din cadrul Secţiei Huşi a preluat o fată de 7 ani care avea arsuri gradele I şi II la mâini și la față, dar şi pe tatăl ei, care a suferit arsuri gradele I şi II la mâini şi la faţă. Echipajele SAJ Vaslui au luat un băiat de 5 ani și o fată de 8 ani, diagnosticaţi cu arsuri de gradele I şi II pe faţă şi corp.

Explozia s-a produs în baia casei, fiind dislocate planşeul de rigips şi uşa de acces în încăpere. Cauza probabilă a exploziei a fost acumularea de gaze într-un spaţiu închis, furtunul de la o butelie care alimenta un boiler instant pentru producerea apei calde în baie fiind deteriorat.

Foto: ISU

Copiii au arsuri, tatăl va fi operat

În acest moment, băiatul de 5 ani are arsuri pe 25% din corp și este intubat, fata de 7 ani are arsuri pe 10% din corp și este și ea intubată, iar fata de 8 ani are arsuri de 15% pe corp și a fost detubată. Cei trei sunt la Spitalul de Copii din Iași.

Recomandări INTERVIU. Românca premiată cu Emmy pentru munca sa la serialul „Wednesday”: „Avem niște locații spectaculoase, pe care mulți ar vrea să le folosească. Problemele sunt de ordin politic și financiar. Iar aici pierdem mult”

„În cursul serii trecute au fost aduși 3 copii care au suferit arsuri prin explozia unei butelii de la Huși. Cel mai mic, un băiat de 5 ani, are arsuri pe 25% din suprafața corporală, de gradul al II-lea și al III-lea, plus arsură de căi aeriene. Pacientul este intubat. Fetița de 7 ani ani are arsuri pe 10% suprafață corporală, de gradul al II-lea și al III-lea, și edem de căi aeriene, motiv pentru care a rămas intubată. Al treilea copil, o fetită de 8 ani cu arsuri de 15% suprafață corporală, arsuri de gradul al II-lea și al III-lea. Această pacientă a fost detubată”, a declarat doctorița Cătălina Ionescu, de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, duminică, 4 februarie.

Zilele următoare, în funcție de evoluția stării de sănătate, se va decide dacă cei trei copii vor rămâne la același spital sau dacă vor fi mutați la altă instituție.

Tatăl copiilor va fi operat la Chirurgie Plastică, tot la Iași. „Bărbatul de 36 ani a suferit mai multe arsuri, a fost adus neintubat. L-am trimis în sala de operații la Secția de Chirurgie Plastică după intubare oro-traheală și ventilat mecanic, după ce a fost sedat și a primit analgezice în Unitatea de Primire a Urgențelor”, a spus și Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași.

Urmărește-ne pe Google News