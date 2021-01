În comuna Chiuiești, județul Cluj, de exemplu, o treime dintre elevi primesc burse, dar acestea sunt date pur și simplu fără respectarea criteriilor din lege. Când reprezentanții elevilor au cerut explicații, primarul Gavril Mihuț le-a spus că nu sunt bani, le-a citat din Biblie și i-a trimis să se adreseze Guvernului. „Supuneți-vă autorităților, așa poruncește Dumnezeu, fiind îngăduite de El”, le-a răspuns el elevilor de la „Școli curate”.



Școala în casa unor localnici



Jurnalista Cristina Radu a observat că nu doar bursele care se dau fără cadru legal sunt o problemă în Chiuiești. Comuna are trei școli și o grădiniță în care învață, în total, 178 de copii. Una dintre școli, cea din satul Huta, care are și grupă de grădiniță, nici măcar nu există propriu-zis, nu are o clădire proprie. Profesorii țin orele cu elevii din clasele primare în casa unor localnici, care nu au apă potabilă. Copiii merg la WC-ul din fundul curții, pe care îl împart, de fapt, cu proprietarii. Și așa a fost dintotdeauna. De aceea, nici nu are autorizație de la Direcția de Sănătate Publică.

Gavril Mihuț lucrează de 36 de ani în primărie, de 20 de ani fiind primar, însă prioritățile sale de investiții nu oglindesc interesul său pentru școală. Printr-o hotărâre de Consiliu Local adoptată în noiembrie anul trecut, instituția a oferit 30.000 de lei de la buget ajutor unităților de cult din localitate. „Dar ce, copiii nu merg la biserică?! Părinții lor nu merg la biserică?!”, a reacționat primarul Gavril Mihuț pentru Școala 9.



Epopeea schimbărilor politice de directori



Jurnalista Florinela Iosip a prezentat pentru Școala 9 patru povești de directori care au fost schimbați recent fie cu membri PNL, fie cu apropiați ai Monicăi Anisie, fostul ministru al educației. Unii au fost schimbați cu profesori care nu trecuseră de concursul de directori din 2016 sau au avut rezultate mai slabe decât directorii în funcție.

Mandatele pentru 4.250 de directori și de directori adjuncți de școli au expirat pe 9 ianuarie și 1 din 5 n-a mai avut contractul de management prelungit. Părinți, elevi, profesori și ONG-uri au semnat petiții, memorii și comunicate de presă prin care au cerut menținerea în funcție a directorilor cărora li s-a terminat mandatul, dacă nu există semnale de management defectuos. Dar asta numai până la organizarea unui concurs care să înlăture orice suspiciune de politizare, relatează Școala 9.

Fostul ministru Monica Anisie este acuzată de profesori că ar fi în spatele schimbării de directori de la Liceului Teoretic „Lucian Blaga“ și de la Școala „Maica Domnului”. „Nu am nicio legătură cu aceste schimbări. Sub nicio formă. Nu văd de ce ar trebui să existe o legătură între faptul că eu sunt președintele filialei PNL din sectorul 2 și aceste numiri”, a spus Monica Anisie pentru Școala 9.

În prezent, inspectoratele au legea de partea lor atunci când numesc în pozițiile de directori interimari, până la organizarea unui concurs, pe cine doresc. Din pixul lor, inspectorii generali au putut numi, politic, manageri de școală fără să țină cont de voința elevilor, a părinților sau a profesorilor.



Tinerii antreprenori care cred în „gamificarea” educației



Sectorul Edtech (education technology) este așteptat să ajungă la peste 400 de miliarde de dolari până în 2025. În acest moment, doar 5% din sectorul educațional este digitalizat la nivel mondial, dar asta a însemnat pentru tinerii antreprenori Raluca și Adrian Stratulat că există un potențial imens. „Pandemia de COVID-19 a scos în evidență aceste neajunsuri și ne forțează să ne digitalizăm”, a spus Adrian Stratulat pentru Școala 9.

Au creat în urmă cu trei ani aplicația de telefon mobil IziBac, care a ajuns să aibă peste 4.000 de utilizatori activi lunar.

Echipa IziBac crede că educația trebuie să se adapteze abilităților copiilor de astăzi. „Ei, de la cele mai mici vârste, se trezesc cu smartphone-ul în mână, au attention span-ul mai scurt. Am văzut că există diferențe între felul în care este construită mintea tinerilor din ziua de azi față de acum câteva generații”, spune Adrian.

Învățarea prin joc este și mai eficientă, arată studiile. Elevii rețin informația de două ori mai bine decât cineva care o învață cu stilul clasic de predare.



*** Site-ul de educație Școala 9, realizat împreună cu Libertatea, este unul dintre cele trei proiecte editoriale fondate și finanțate de BRD și scrise de jurnaliști independenți. Conținutul Școala 9 este realizat autonom, BRD neavând nici o interacțiune cu conținutul editorial, care este creat și gestionat de ziariștii angajați de casa de presă Ringier România, editorul Libertății. O altă platformă de jurnalism finanțată de BRD este cea culturală, Scena 9, alături de centrul cultural Rezidenta BRD Scena 9 din București. De asemenea, platforma de jurnalism Mindcraft Stories este dedicată zonei tech, făcând parte dintr-o inițiativă care susține echipe, competiții și laboratoare de robotică, cercetare, antreprenoriat inovativ și comunitatea IT&C.



Citeşte şi:

45 de pacienți din Timiș, înscriși pe platforma oficială, nu s-au putut vaccina, pentru că nu mai erau doze la centrul la care fuseseră programați

Beatrice Mahler, semnal de alarmă privind tulpina britanică de COVID: „Dacă nu vom diagnostica și izola cazurile, ne așteaptă un val de infecție greu de manageriat”

Despre protestele din Rusia, despre sindromul Putin și care sunt scenariile Rusiei post-Putin

PARTENERI - GSP.RO Bianca Andreescu, întrebată direct: „Dacă sunt lesbiană? Hai s-o lămurim”

HOROSCOP Horoscop 24 ianuarie 2021. Berbecii dau importanță unor impresii de moment și îndepărtează prietenii

Știrileprotv.ro Ce se petrece acum la Wuhan, orașul din care a pornit pandemia. Aproape nicăieri în lume nu mai întâmplă asta

Telekomsport Celebra gimnastă a ţării a ajuns omul străzii. ŞOC: întreţine relaţii intime pentru bani

PUBLICITATE Sore și Lidia Buble, protagonistele unui editorial fashion dintr-un viitor în care ochelarii de soare au microfon (PUBLICITATE)