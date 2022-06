Aproape de granița cu Germania a fost depistată o mașină care transporta trei oi și pe care agenții le-au văzut prin luneta și geamurile laterale. Motiv suficient pentru a opri vehiculul.

Oile s-au dovedit a fi furate de la un crescător de oi de lângă Oss, după ce polițiștii au verificat crotaliile. Proprietarul lor a fost chemat să-și recupereze animalele.

Cei trei ocupanți români ai mașinii au fost arestați. Aceștia erau încă audiați la momentul publicării știrii de către sursa olandeză, după care Parchetul decide ce pedeapsă ar trebui să primească.

We hebben zojuist tijdens een controle bij Beek Ubbergen 3 Roemeense mannen aangehouden voor diefstal. Uit onderzoek ter plaatse bleek dat de 3 schapen die ze in hun auto vervoerden gestolen waren bij een schapenhouder in Brabant. @KMar_BOGM handelt de zaak af. pic.twitter.com/xxofxTQV4B