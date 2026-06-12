Ultima locomotivă care a ieșit din fabrică urmează să realizeze săptămâna viitoare testele finale.

„Odată cu plecarea din fabrică a ultimei locomotive modernizate către beneficiar, RELOC Craiova încheie cu succes contractul de modernizare a 19 locomotive ELASMO, finanțat prin PNRR cu o valoare totală de 91,1 milioane de euro”, a precizat vineri, 12 iunie, Cosmin Vasile, președintele Consiliului Județean Dolj, pe Facebook.

Locomotivele modernizate de RELOC Craiova fac parte dintr-o serie modificată, numită proiectul ELASMO (Locomotivă Electrică cu Motoare Asincrone), și sunt încadrate oficial în clasa 482. Performanțele tehnice au fost substanțial îmbunătățite prin transformarea vechilor locomotive de tip 060-EA. Datorită echipamentelor de generație nouă și a motoarelor de tracțiune asincrone, acestea dezvoltă o putere de 6000 kW.

Viteza maximă a fost ridicată la 160 km/h, o performanță testată și confirmată în cadrul probelor de parcurs realizate pe rute modernizate precum București – Constanța sau București – Cernavodă, unde locomotivele au tractat garnituri grele de până la 16 vagoane.

„Momentul de astăzi (12 iunie n.r.) a fost unul simbolic, odată cu ieșirea din fabrica de la Craiova a ultimei locomotive din acest program amplu de modernizare. Aceasta va efectua testele finale în cursul săptămânii viitoare, urmând ca, imediat după validarea acestora, să intre în circulație și să deservească transportul feroviar din România”, a precizat și Lia Olguța Vasilescu, primarul municipiului Craiova.

Zilele trecute, au trecut cu succes proba de performanță și locomotivele electrice ELASMO 018 și 017. Aceasta este una dintre cele mai importante etape din procesul de validare tehnică. Urmează ca săptămâna viitoare să treacă prin aceleași probe și ELASMO 019, ultima locomotivă care a ieșit din fabrica de la Craiova.

„Testele efectuate au confirmat funcționarea locomotivei la parametrii proiectați și comportamentul optim în condiții reale de exploatare. Aceste rezultate demonstrează eficiența și calitatea procesului de modernizare”, a transmis RELOC Craiova, pe 5 iunie, despre locomotiva ELASMO 018.

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