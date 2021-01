Trimis la închisoare de pijamaua cu steluţe a fetiţei de 5 ani pe care a agresat-o sexual

În iunie 2020, când ţara noastră era în stare de alertă, iar numărul celor infectaţi cu COVID creştea, un bărbat de 43 de ani din Timişoara a abuzat-o sexual pe fetiţa de 5 ani de care ar fi trebuit să aibă grijă. Era unchiul şi naşul ei de botez.



Miercuri, 13 ianuarie 2021, Curtea de Apel Timişoara l-a condamnat la 4 ani de închisoare şi l-a obligat să-i plătească 100.000 de euro daune morale victimei. Înainte de proces, a fost tăcerea și neîncrederea mamei fetiței, dar și determinarea surorilor, plecate în străinătate, care au vrut ca adevărul să iasă la iveală.



„Mi-a dat pijamaua cu steluțe jos”



Trecuseră mai bine de două săptămâni de când se întorsese de la naşii ei, când Alexia* i-a spus mamei, din senin: „Nanu e un om rău”. „Nanu” era Marius B.*, naşul de botez al fetiţei. Când mama Alexiei a întrebat-o „de ce e rău?”, fetiţa i-a mărturisit: „Nanu mi-a dat pijamaua cu steluțe jos, m-a pupat pe fund și a făcut pipi pe mine”.



Imagine ilustrativă. Foto Schutterstock

Deşi şocată de mărturisirea fetiţei, mama a preferat atunci să creadă că Alexia doar inventează o poveste, din joacă. Căci „Nanu” era căsătorit cu sora tatălui fetiţei şi avea, la rându-i, un copil de 10 de ani. Nu era un străin pe care-l poţi bănui uşor de orice nelegiuire, era o rudă de-a lor, care le trecuse pragul casei de mai multe ori şi-n grija căruia îşi lăsaseră fetiţa.



Agresorul, gata să se jure în biserică



Atunci când un copil reclamă un abuz, de cele mai multe ori el spune adevărul, arată mai multe studii. Copiii pot minţi pentru a scăpa de necazuri, dar nu prea se întâmplă să mintă pentru a intra în necazuri. Și nu în cazuri grave. Dacă-și înfrâng bariera rușinii, a fricii, a vinovăției autogenerate și reclamă un abuz pentru o faptă determinantă, cercetătorii susțin că, în majoritatea cazurilor, ceva s-a petrecut.

Oamenii de știință americani au constatat că, de-a lungul timpului, doar 2% din declaraţiile copiilor abuzaţi au fost false.

După ce Alexia* i-a povestit ce a păţit, îndoiala a rămas în sufletul mamei. În acea seară, ea a vorbit şi cu soțul ei, apoi a sunat-o pe soţia lui Marius B. „El îl pupă și pe băiat nostru tot pe fund, însă doar atât”, i-a răspuns femeia.

În discuţie a intervenit imediat şi cel incriminat, care a negat că i-ar fi făcut ceva Alexiei. A spus că fetiţa minte şi că el e gata să meargă „şi la biserică, ca să jur că aşa e”.



Povestea părea lămurită, dar a doua zi, mama Alexiei a vorbit la telefon şi cu fiica ei cea mare, care e stabilită în Spania. I-a cerut părerea, iar fata, la rându-i, s-a sfătuit cu cealaltă soră, care e în Anglia. Ambele au sunat-o apoi pe Alexia şi au vorbit cu ea, convingându-se că cea mică nu fabulează.



Apoi, una dintre surori a luat legătura imediat cu o cunoştinţă, de profesie avocat, iar pe 9 iulie, bărbatul a mers la Poliţie, reclamând că e posibil ca o fetiţă de 5 ani să fi fost abuzată sexual.



Mobilizarea rapidă a poliţiştilor



În aceeaşi zi, poliţia a deschis o anchetă şi a mers acasă la părinţii fetiţei. Alexia a fost audiată, în prezenţa mamei, a avocatului şi a unui psiholog de la DGASPC. Ea a povestit ce i s-a întâmplat în noaptea de 15/16 iunie, imediat după ce naşii ei au adus-o la Timişoara, pentru a merge cu ea la stomatolog.



În acea seară, rămăsese singură cu „Nanu”, în apartamentul lor cu două camere. Naşa ei lucra de noapte, în schimbul III, iar verişorul de 10 ani era în vizită la bunicii lui.



„Nanu mi-a dat jos cu mâna pantalonii de la pijamaua mea cu steluțe și a început să mă pupe pe fund”, a început fetiţa să povestească.



Imagine ilustrativă. Foto Schutterstock

Imediat, poliţiştii au mers în casa părinţilor şi au căutat pijamaua descrisă de fetiţă. Era în coşul cu rufe, nu apucase să fie spălată după ce Alexia s-a întors de la Timişoara. Proba a fost ridicată şi trimisă spre examinare.



Marius B. continua să susţină că fetiţa inventează totul. Dar la 16 iulie 2020, anchetatorii i-au pus în faţă buletinul de analiză care arăta că pe pantalonii de pijama ai fetiţei a fost găsită spermă.



Curând, vom stabili profilul genetic al celui care a lăsat aceste urme. Polițiștii au adăugat:

Speriat, „Nanu” s-a răsucit imediat în anchetă şi a recunoscut că fetiţa spune adevărul.



Confesiunea agresorului



Bărbatul a declarat că, în acea seară de luni, 15 iunie 2020, după ce soția a plecat la serviciu, a rămas singur cu Alexia şi, în timp ce fetiţa se juca cu jucăriile în dormitor, el a băut mai multe doze cu bere. Apoi, „în cursul nopții, am fost cuprins, la un moment dat, de un sentiment de excitație şi am mers în dormitorul unde se afla fetiţa”, spune Marius B.



Majoritatea bărbaților condamnați pentru viol (86%) și pentru acte de pedofilie (80%) au raportat că erau sub influenţa alcoolului atunci când au comis infracțiunea sexuală, arată un studiu realizat de Departamentul de Psihologie al Universităţii Åbo Akademi din Flinlanda. „Consumul excesiv de alcool, anticipând efectele acestuia, precum dezinhibarea sexuală, excitaţia și agresivitatea, poate facilita agresiunea sexuală, mai ales la infractorii care suferă de tulburare de personalitate antisocială”, se precizează în concluziile acestui studiu.

„În minutele imediat următoare, am dezbrăcat-o pe fetiţă de pantalonii de pijama despre care îmi amintesc că erau albaștri și că aveau imprimeuri de culoare albă în formă de steluțe, după care am întins-o pe pat, pe burtă și am început să o sărut peste tot”, declară Marius B.



Apoi s-a dezbrăcat și el, s-a urcat peste fetiţă și a început să se frece de corpul ei. „La un moment dat, după aproximativ un minut sau două”, îşi aminteşte agresorul, „ea mi-a spus să nu mai fiu rău și să o lase în pace. A început să plângă și să țipe, însă i-am zis că mai durează doar un pic”.



După ce a abuzat-o sexual, bărbatul a dormit în acea noapte cu fetiţa în pat.



Curtea de Apel a micşorat pedeapsa



Pe 16 iulie, imediat după mărturisirea faptei, Marius B. a fost reţinut, şi apoi arestat preventiv. Cinci zile mai târziu, raportul de expertiză genetică avea să demonstreze că urmele găsite pe pantalonii de pijama sunt ale lui.



Trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală, bărbatul a recunoscut toate acuzaţiile şi a mers pe procedura simplificată, care reduce cu o treime limitele pedepselor. Agresiunea sexuală asupra unui minor e pedepsită de Codul Penal cu închisoarea de la 3 la 10 ani.



5 ani trebuie să stea în închisoare Marius B., a decis Judecătoria Timişoara, în octombrie 2020. „Nu există nicio justificare a acestei fapte, inculpatul (…) folosindu-se de victima, pe care a transformat-o într-un obiect și a agresat-o, chiar și după ce aceasta i-a cerut expres să se oprească și să o lase în pace, pentru a-și asigura realizarea nevoilor sexuale primare”, notează judecătorul, în motivarea deciziei sale.



Inculpatul, dar şi procurorii au atacat decizia. Iar miercuri, 13 ianuarie 2021, Curtea de Apel Timişoara a decis reducerea pedepsei lui Marius B. la 4 ani de închisoare şi majorarea daunelor morale pe care el trebuie să le plătească fetiţei, de la 60.000 de euro la 100.000 de euro. Decizia este definitivă.



* Protejăm identitatea reală a victimei, dar şi a rudelor, pentru că ar putea conduce la recunoaşterea fetiţei.

PARTENERI - GSP.RO FOTO Cum arată apartamentul de lux în care stau Simona Halep și Toni Iuruc la Australian Open! Cât costă pe noapte

PARTENERI - PLAYTECH Medic celebru, avertisment alarmant despre vaccinare: 'Oamenii nu mai pot fi mințiți'

HOROSCOP Horoscop 18 ianuarie 2021. Scorpionii își pregătesc un eșec, dacă se ocupă doar de propriile interese

Știrileprotv.ro Ce se întâmplă în corpul nostru la o oră după ce bem o cană de cafea. Efectul este absolut neaşteptat

Telekomsport Şoc! Vedeta TV, violată în grup: întreaga ţară, înfiorată de primele detalii

PUBLICITATE Probleme grave cu care se confruntă copiii și părinții,pe care parlamentarii ar trebui să le ia în considerare (Publicitate politică)