Tromba de apă a făcut ravagii de-a lungul coastei popularului hotspot turistic Cleawater, care are peste 30 de kilometri de plajă de-al lungul Golfului Mexic, luând pe sus corturi, mobilier și alte obiecte.

În imaginile cu cerul care s-a întunecat brusc, cei aflați în zonă fug disperați din calea minitornadei.

Într-o postare pe Twitter, Departamentul de Pompieri și Salvare a precizat că doi oameni au ajuns la spital, „cu răni minore”.

A small #waterspout moved ashore quickly this afternoon on #ClearwaterBeach near lifeguard Tower 2. Two people went to the hospital with minor injuries after being struck by flying debris. @NWSTampaBay @DenisPhillipsWx @PaulFox13 @10TampaBay @WFLA @BN9 @NWS @NWSSPC pic.twitter.com/so2YwIzkra