Secretul constă în faptul că pietrele acumulează căldură pe timpul zilei și o eliberează pe timpul nopții, ceea ce favorizează coacerea fructelor.

Fermierii chinezi folosesc frecvent această metodă, aparent neobișnuită, pentru a obține pepeni mai dulci și mai aromați.

Avantajele sunt multiple: fructele acumulează zaharuri mai repede, devin mai zemoase, iar pietrele oferă și protecție împotriva păsărilor sau iepurilor care ar putea să le deterioreze.

În plus, fermierii pot identifica mai ușor pepenii copți. La pepenii de dimensiuni mari, această tehnică ajută și la formarea unui fruct mai lat și mai lung.

În anumite zone din China există chiar o varietate numită „pepene cu pietre” sau „pepene cu seleniu”, cultivată pe soluri bogate în pietriș ce conțin seleniu, ceea ce contribuie la dezvoltarea mai sănătoasă a fructelor.

Totuși, metoda nu este recomandată pentru toate soiurile, în special pentru pepenii de dimensiuni mici.

