„Nu mergeţi în această ţară în nicio circumstanţă”

Tusk a avertizat că amenințarea unui conflict armat este „foarte reală” și că evacuarea ar putea deveni imposibilă în următoarele ore, dacă situația de securitate se degradează brusc. Polonezii sunt sfătuiți să utilizeze rutele comerciale disponibile cât timp acestea mai sunt funcționale.

Joi, șeful executivului de la Varșovia a avertizat că fereastra pentru o evacuare în siguranță s-ar putea închide în doar câteva ore. Declarația alarmantă a lui Donald Tusk survine în contextul unor scurgeri de informații din presa americană, care indică faptul că armata SUA ar fi pregătită să lanseze un atac asupra Iranului sâmbătă, 21 februarie.

Premierul Donald Tusk a lansat astăzi un apel critic către toți cetățenii polonezi din Iran, cerându-le să părăsească țara de urgență. Tusk a avertizat că fereastra de evacuare s-ar putea închide în doar câteva ore, pe măsură ce riscul izbucnirii unui conflict armat devine iminent.

„Vă rog, părăsiţi Iranul imediat şi nu mergeţi în această ţară în nicio circumstanţă”, a declarat prim-ministrul Poloniei.

O campanie militară de amploare, „foarte curând”

Avertismentul premierului Donald Tusk survine pe fondul unor dezvăluiri recente publicate de Axios, care susțin că Statele Unite sunt mult mai aproape de o confruntare armată cu Iranul decât se anticipează la nivel public.

Mai mult, publicația The Jerusalem Post întărește această ipoteză, sugerând că o campanie militară de amploare, prevăzută să dureze câteva săptămâni, ar putea fi declanșată „foarte curând”.

Spre deosebire de operațiunea fulger desfășurată în Venezuela luna trecută, un conflict cu Iranul ar putea degenera într-un război prelungit. Surse apropiate situației, citate de site-ul menționat, indică faptul că nu asistăm la o acțiune punctuală, ci la pregătiri pentru o campanie militară de amploare.

Sursele citate indică posibilitatea unei campanii comune americano-israeliene, a cărei anvergură ar depăși semnificativ dimensiunile „Războiului de 12 Zile” desfășurat în iunie anul trecut. Această operațiune este anticipată ca fiind una de o complexitate și o durată mult mai mari.

A doua rundă de negocieri indirecte

Geneva a găzduit marți o a doua rundă de negocieri indirecte între Washington și Teheran, sub medierea Omanului. La masa discuțiilor s-au aflat figuri-cheie ale diplomației americane, precum emisarul Steve Witkoff și Jared Kushner, care s-au întâlnit cu ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, într-o tentativă de a detensiona criza regională.

Deși atât Washingtonul, cât și Teheranul au raportat anumite progrese în urma discuțiilor, ambele părți admit că persistă divergențe majore. Rezultatul negocierilor rămâne incert, în condițiile în care punctele de dezacord continuă să fie semnificative.

Deși Washingtonul și Teheranul au afișat un optimism rezervat după ultimele discuții, prăpastia dintre cele două poziții rămâne considerabilă. Menținerea unor dezacorduri fundamentale face ca orice avans raportat să fie fragil, lăsând soarta negocierilor într-o zonă de ambiguitate critică.

Statele Unite sunt pregătite să atace Iranul în acest weekend

Forțele armate ale Statelor Unite sunt pregătite din punct de vedere tactic să lanseze un atac asupra Iranului chiar în acest weekend, însă președintele Donald Trump nu a dat încă ordinul final. Potrivit unor surse citate de CNN, liderul de la Casa Albă oscilează între soluția militară și continuarea eforturilor diplomatice, consultându-se intens cu echipa sa de securitate națională și cu aliații.

Avertismentul vine în contextul unei mobilizări masive de trupe și echipamente în Orientul Mijlociu. Grupul de atac al portavionului USS Gerald Ford – cel mai avansat din flota americană – este așteptat să ajungă în regiune la sfârșitul săptămânii.

Pe 13 februarie, portavionul american Gerald R. Ford, considerat cel mai avansat din flota SUA, a primit ordin să plece din Caraibe spre Orientul Mijlociu. Potrivit publicației The New York Times, nava lungă de 334 de metri și cântărind peste 100.000 de tone, transportând reactoare nucleare și zeci de avioane de luptă, urmează să se alăture portavionului USS Abraham Lincoln în Golful Persic, în cadrul noii campanii de presiune a administrației Trump asupra Iranului.







