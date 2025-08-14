Propunerea rusă a declanșat temeri la Kiev

Conform The New York Times, Trump a dezvăluit propunerea rusă într-o convorbire telefonică cu mai mulți lideri europeni și Zelenski. Președintele ucrainean se întorcea de pe front când a fost sunat.

„Rusia pare acum mai înclinată spre un armistițiu – presiunea funcționează”, a declarat Zelenski într-un mesaj video după convorbire. El a avertizat însă că „esențial este să ne asigurăm că nu înșală pe nimeni în privința detaliilor – nici pe noi, nici Statele Unite”.

Oficialii ucraineni s-au temut că vor fi forțați să cedeze teritorii Rusiei și că Moscova va ieși din izolarea diplomatică. Aceste aspecte contravin principiilor de bază ale Ucrainei în negocieri.

Ucraina a inițiat imediat o campanie diplomatică intensă. Zelenski a vorbit cu aproape 30 de lideri mondiali în câteva zile. Consilierii săi s-au întâlnit cu oficiali europeni și americani pentru a-și prezenta poziția.

„Scopul a fost să construim o poziție comună cu europenii și o modalitate de a o comunica lui Trump”, a explicat Oleksandr Kraiev, director al programului pentru America de Nord la grupul de cercetare Ukrainian Prism din Kiev.

Rusia cerea ca Ucraina să renunțe la zonele pe care le controlează în Donbas

Inițial, detaliile propunerii ruse au fost neclare. Oficialii ucraineni au încercat să obțină mai multe informații de la trimisul special american Steve Witkoff, care se întâlnise cu Putin la Moscova.

După mai multe discuții, a reieșit că Rusia nu oferea de fapt niciun teritoriu, ci cerea Ucrainei să renunțe la zonele pe care le controlează în Donbas în schimbul unui armistițiu care ar îngheța frontul actual.

„Putin vrea să obțină prin mijloace diplomatice ceea ce nu a reușit prin mijloace militare”, a comentat Alyona Getmanchuk, noul șef al misiunii Ucrainei la NATO.

Pentru președinția lui Zelenski, un astfel de acord ar fi un dezastru

Oficialii ucraineni au încercat să convingă SUA că propunerea rusă este periculoasă. Ei au argumentat că cedarea întregului Donbas ar oferi Rusiei control asupra unor poziții defensive cheie ale Ucrainei în regiune.

Inițial, Kievul a păstrat discreția asupra propunerii, temându-se de reacția publică internă. Majoritatea ucrainenilor se opun cedării de teritorii.

„Este o regulă clasică a diplomației: dacă un posibil tratat de pace nu este acceptabil pentru publicul tău, îți limitezi comentariile – nu spui nimic”, a explicat Kraiev.

După ce Trump a dezvăluit public posibilitatea unui „schimb de teritorii”, Zelenski a fost nevoit să reacționeze: „Ucrainenii nu își vor dărui pământul ocupantului”.

Pentru Zelenski, un astfel de acord ar fi un dezastru pentru președinția sa și ar provoca proteste publice după mai bine de trei ani de vărsare de sânge și sacrificii din partea ucrainenilor. Mai mult, el nu are autoritatea de a-l semna, deoarece schimbarea frontierelor Ucrainei din 1991 contravine constituției țării.

Pentru moment, înghețarea liniei frontului pare a fi un rezultat pe care poporul ucrainean este dispus să-l accepte.

Rusia ocupă aproximativ o cincime din Ucraina, de la nord-estul țării până la Peninsula Crimeea, care a fost anexată în 2014.

Linia frontului este vastă și traversează șase regiuni – frontul activ se întinde pe cel puțin 1.000 de kilometri – dar dacă este măsurată de-a lungul graniței cu Rusia, ajunge până la 2.300 de kilometri.

Rusia controlează aproape toată regiunea Luhansk și aproape două treimi din regiunea Donețk, care împreună alcătuiesc Donbasul, așa cum este numită inima industrială strategică a Ucrainei. Rusia a râvnit mult timp la această zonă și a anexat-o ilegal în primul an al invaziei la scară largă, chiar dacă nu controla o mare parte din ea la acea vreme.

Zelenski a vorbit telefonic cu peste 20 de lideri europeni

Ucraina s-a bazat mult pe aliații europeni pentru a forma un front comun și a transmite mesajul său administrației Trump. Zelenski a vorbit telefonic cu peste 20 de lideri europeni, inclusiv de mai multe ori cu președintele francez Emmanuel Macron.

Această strategie a fost folosită și în primăvară, când liderii europeni au intervenit pe lângă Trump pentru a susține poziția Ucrainei în negocieri.

Sâmbătă, oficiali europeni și ucraineni de rang înalt s-au întâlnit lângă Londra cu oficiali americani, inclusiv vicepreședintele J.D. Vance, pentru a-i descuraja să încheie un acord de pace cu Rusia fără implicarea Ucrainei.

Nimeni nu știe de fapt ce va discuta Trump cu Putin

Săptămâna intensă de diplomație a culminat miercuri cu o convorbire telefonică între liderii europeni, Zelenski și Trump. Europenii au reiterat principiile cheie: armistițiul trebuie să fie primul pas; frontul actual ar trebui să fie punctul de pornire pentru negocieri; orice acord trebuie însoțit de garanții de securitate pentru Kiev.

Un oficial ucrainean de rang înalt a declarat că americanii au ascultat cu atenție argumentele Ucrainei și Europei, dar a avertizat că nimeni nu știe exact ce au în minte înaintea întâlnirii Trump-Putin de vineri.

Zelenski a subliniat marți că „discuții substanțiale și productive despre noi fără noi nu vor funcționa”.

Totuși, sprijinul ucrainenilor pentru efortul de război s-a prăbușit, conform unui sondaj recent realizat de Gallup. Majoritatea populației susține acum încheierea conflictului cu Rusia prin negocieri, în timp ce aprobarea pentru conducerea SUA a scăzut dramatic.



