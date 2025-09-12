Tranșee pline de rozătoare

Cel puțin trei soldați din Batalionul Ahmat, o unitate cunoscută mai mult pentru videoclipuri distribuite pe TikTok decât pentru realizări pe câmpul de luptă, suferă de hantavirus, o febră hemoragică transmisă de rozătoare.

Un medic din Batalionul Ahmat, care folosește numele de cod Șama, a declarat pentru un canal rusesc de Telegram că tranșeele sunt pline de șoareci: „Sunt peste tot. Ne trezim pentru că aleargă peste noi. Ne luptăm cu ei chiar și pentru conserve de lapte condensat”.

Nu se știe deocamdată în ce măsură s-a răspândit infecția în cadrul unității, staționată în prezent în zona ocupată din regiunea Zaporojie, în sud-estul Ucrainei.

Cum apare și se manifestă „febra șoarecilor”

Boala, denumită în tranșee „febra șoarecilor”, se răspândește prin contactul cu urina, excrementele sau saliva rozătoarelor infectate. Cea mai severă formă a ei, cunoscută ca Febra Hemoragică cu Sindrom Renal (FHSR), se manifestă prin febră mare, insuficiență renală acută și hemoragii.

Simptomele apar la 1-2 săptămâni după infectare și pot include cefalee, dureri lombare și abdominale, frisoane, greață, tulburări de vedere, erupții cutanate și conjunctivită, evoluând spre hipotensiune și insuficiență renală. În funcție de tipul de infecție, hantavirusul poate avea o rată de mortalitate de până la 38%.

Soția lui Gene Hackman, răpusă de hantavirus

În prezent nu există tratamente antivirale specifice disponibile pentru hantavirus și, deși există două vaccinuri, acestea sunt aprobate pentru utilizare doar în Coreea de Sud și China și vizează tulpini specifice.

Hantavirusurile sunt răspândite în întreaga lume, cel mai frecvent fiind raportate în zonele rurale din Asia. În aprilie, Betsy Arakawa, soția actorului Gene Hackman, a murit din cauza unei infecții cu hantavirus.

