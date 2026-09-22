Trupul unei tinere a fost găsit într-o valiză în râul Olt. Descoperire macabră în Vâlcea

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Trupul unei tinere a fost găsit, marţi după-amiază, într-o valiză, în râul Olt, în apropierea barajului din comuna Ioneşti, judeţul Vâlcea, descoperirea fiind făcută de un localnic.
Purtătorul de cuvânt al Parchetului Tribunalului Vâlcea a declarat pentru news.ro că descoperirea a fost făcută, în jurul orei 15.00, în satul Zavideni, comuna Ioneşti.
Mai exact, un localnic a observat o valiză în râul Olt, în apropierea unui baraj, şi a anunţat autorităţile. În valiză era trupul unei tinere.
În aceste moment, anchetatorii fac cercetarea la faţa locului și încearcă să identifice femeia, iar cazul a fost preluat de Parchet.