Tudorel Toader va cere luni desecretizarea protocoalelor dintre Ministerul Public-DNA și SRI. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției încă de vineri.

“Voi vedea care va fi solicitarea doamnei prim-ministru şi, dacă nu acoperă şi solicitarea către Ministerul Public, în limitele competenţelor mele legale date de art 132 din Constituţie, care spune că procurorii îşi desfăşoară acivitatea sub autoritatea ministrului Justiţiei – nu cum greşit a spus cineva sub controlul ministrului Justiţiei – eu, în calitate de ministru al Justiţiei, luni la prima oră voi solicita Ministerului Public desecretizarea protocolului cu SRI”, a declarat ministrul Justiţei la Antena 3.

“În opinia mea, înseamnă (solicitarea premierului – n.r.) încă un pas spre normalitate, încă un pas spre reglarea raportului dintre autorităţile publice, încă un pas spre ceea ce ne cere statul de drept, să ne desfăşurăm activitatea numai pe baza legii şi numai în limitele legii. (…) Am discutat astăzi cu doamna premier această problemă şi articolul 3 din Legea 182/2012 spune că protocoalele secrete nu pot împiedica accesul la informaţiile de interes public. Ministerul Public, DNA, orice autoritate nu îşi poate desfăşura activitatea în afara legii. Or, procurorul îşi desfăşoară activitatea de urmărire penală numai în baza legislaţiei penale. Nu există un fundament juridic, un temei juridic, care să-i permită procurorului, indiferent de rangul pe care îl are, să constituie alte premise în desfăşurarea urmăririi penale. Eu nu pot decât să fiu de acord cu solicitarea doamnei prim-ministru, nu am citi comunicatul, fiind în emisiune, dar apelul făcut este de ambele părţi. Dacă s-a adresat SRI, în egală măsură trebuie să ne adresăm Ministerului Public – componenta DNA, cealaltă parte semnatară a protocolului sau protocoalelor”, a precizat Toader.

Ministrul Justiției a făcut acest anunț în contextul în care, tot vineri, premierul Viorica Dăncilă a solicitat desecretizarea protocoalelor semnate între SRI și alte instituții ale statului.

Vineri, Administrația Prezidențială a transmis un comunicat în care a făcut precizări în legătură cu acest subiect. Mai exact, Administrația Prezidențială a transmis că desecretizarea protocoalelor încheiate între SRI și alte instituții nu intră în responsabilitatea Președinției și a CSAT.