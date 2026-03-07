Peste 360 de turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București

Două avioane cu turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București. Sâmbătă, 7 martie, 369 de români blocați în Emiratele Arabe Unite au fost repatriați cu două zboruri speciale organizate de turoperatorul Christian Tour.

Aceștia nu au putut reveni în țară din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări majore ale traficului aerian, inclusiv închiderea spațiului aerian din regiune.

Avioanele care vin spre București au decolat din Fujairah și vor avea escală tehnică în Egipt

Cele două aeronave, având capacități de 180 și 189 de locuri, au decolat din Fujairah (EAU) și vor ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București după ora 23.30, cu o escală tehnică în Hurghada, Egipt.

Cele două curse, organizate pe cheltuiala Christian Tour pentru repatrierea turiștilor

Toate cheltuielile repatrierii au fost acoperite de agenția de turism. Este vorba despre turiști care ar fi trebuit să revină în România din Abu Dhabi pe 28 februarie și din Dubai pe 3 martie. Reamintim că războiul dintre SUA, Israel și Iran a început în data de 28 februarie, ca urmare a atacurilor Iranului asupra altor țări din Golf, spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis, sute de zboruri fiind anulate.

„Toate costurile repatrierii au fost asumate de Christian Tour. Astfel de momente arată cel mai clar diferența dintre o vacanță cumpărată de oriunde și una organizată de un turoperator cu experiență, de aceea e important ca oamenii să aleagă vacanțe cu agenții de turism solide, cu echipe care pot interveni atunci când apar situații neprevăzute”, a declarant Cristian Pandel, CEO si fondator Christian Tour.



Pasagerii au fost transportați sâmbătă din unitățile de cazare din EAU către aeroportul din Fujairah pentru îmbarcare.

Peste 14.000 de români erau în Emiratele Arabe Unite când a început conflictul din Orient

În cursul zilei de luni, 2 martie 2026, Ministrul de externe Oana Țoiu a anunțat că aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, potrivit datelor verificate împreună cu autoritățile locale. Oficialul a precizat că, în acest moment, numărul cazurilor considerate urgențe extreme este relativ mic, deși mulți români resimt îngrijorare din cauza tensiunilor din regiune.

Autoritățile le-au recomandat românilor să rămână, cel puțin temporar, în locurile unde sunt cazați, în special în hoteluri, până când vor apărea informații noi despre situația din zonă și despre reluarea zborurilor. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că monitorizează evoluția situației și colaborează cu agențiile de turism și companiile aeriene pentru a oferi sprijin cetățenilor afectați.

În paralel, autoritățile române urmăresc și situația românilor aflați în alte zone ale Orientului Mijlociu, unde mai multe grupuri de cetățeni s-au înregistrat la misiunile diplomatice.

