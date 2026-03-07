Peste 360 de turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București

Două avioane cu turiști români repatriați din Emiratele Arabe Unite vor ajunge la București. Sâmbătă, 7 martie, 369 de români blocați în Emiratele Arabe Unite au fost repatriați cu două zboruri speciale organizate de turoperatorul Christian Tour.

Aceștia nu au putut reveni în țară din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, care a provocat perturbări majore ale traficului aerian, inclusiv închiderea spațiului aerian din regiune.

Avioanele care vin spre București au decolat din Fujairah și vor avea escală tehnică în Egipt

Cele două aeronave, având capacități de 180 și 189 de locuri, au decolat din Fujairah (EAU) și vor ateriza pe Aeroportul Internațional Henri Coandă din București după ora 23.30, cu o escală tehnică în Hurghada, Egipt.

Cele două curse, organizate pe cheltuiala Christian Tour pentru repatrierea turiștilor

Toate cheltuielile repatrierii au fost acoperite de agenția de turism. Este vorba despre turiști care ar fi trebuit să revină în România din Abu Dhabi pe 28 februarie și din Dubai pe 3 martie. Reamintim că războiul dintre SUA, Israel și Iran a început în data de 28 februarie, ca urmare a atacurilor Iranului asupra altor țări din Golf, spațiul aerian al Emiratelor Arabe Unite a fost închis, sute de zboruri fiind anulate.

„Toate costurile repatrierii au fost asumate de Christian Tour. Astfel de momente arată cel mai clar diferența dintre o vacanță cumpărată de oriunde și una organizată de un turoperator cu experiență, de aceea e important ca oamenii să aleagă vacanțe cu agenții de turism solide, cu echipe care pot interveni atunci când apar situații neprevăzute”, a declarant Cristian Pandel, CEO si fondator Christian Tour.
 
Pasagerii au fost transportați sâmbătă din unitățile de cazare din EAU către aeroportul din Fujairah pentru îmbarcare.

Peste 14.000 de români erau în Emiratele Arabe Unite când a început conflictul din Orient

În cursul zilei de luni, 2 martie 2026, Ministrul de externe Oana Țoiu a anunțat că aproximativ 14.000 de cetățeni români se află în prezent în Emiratele Arabe Unite, potrivit datelor verificate împreună cu autoritățile locale. Oficialul a precizat că, în acest moment, numărul cazurilor considerate urgențe extreme este relativ mic, deși mulți români resimt îngrijorare din cauza tensiunilor din regiune.

Autoritățile le-au recomandat românilor să rămână, cel puțin temporar, în locurile unde sunt cazați, în special în hoteluri, până când vor apărea informații noi despre situația din zonă și despre reluarea zborurilor. Ministerul Afacerilor Externe a transmis că monitorizează evoluția situației și colaborează cu agențiile de turism și companiile aeriene pentru a oferi sprijin cetățenilor afectați.

În paralel, autoritățile române urmăresc și situația românilor aflați în alte zone ale Orientului Mijlociu, unde mai multe grupuri de cetățeni s-au înregistrat la misiunile diplomatice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Gestul făcut de casierița unui supermarket după ce cardul unui client a fost refuzat de mai multe ori: „Am văzut că avea haine de bebeluș”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
Viva.ro
Pe ea o știe absolut toată lumea, însă stai să vezi cine este soțul Oanei Țoiu. Toți au făcut ochii mari când au aflat cu ce se ocupă de fapt
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Unica.ro
„Doamna Sârbu, cel mai mare rău față de copilul dumneavoastră nu l-a făcut Oana Țoiu. L-ați făcut chiar dumneavoastră”. Clotilde Armand, mesaj dur la adresa Dacianei Sârbu. Mii de oameni au reacționat imediat
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
Elle.ro
Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, despre schimbările din viața lor de cuplu, după participarea la emisiunea Power Couple: „Indiferent dacă pierdeam sau câștigam o probă…”
gsp
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
GSP.RO
Fostul mare talent al Ligii 1 e dezvoltator imobiliar! Gazeta l-a găsit pe șantier, lângă București: „Spre rușinea mea, am reușit prea puțin în fotbal!” + „Noi am fost cobaii lui Neubert”
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
GSP.RO
„Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”. În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu
Parteneri
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!
Libertateapentrufemei.ro
Au apărut imaginile! Unul dintre granzii României, implicat in cel mai mare scandal amoros al anului!
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Avantaje.ro
WOW! Eva Zaharescu, surprinsă sărutându-se cu un bărbat mai în vârstă. Unde s-a distrat fiica Andreei Berecleanu. Galant, grizonant, dar și pasional!
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său
Tvmania.ro
Dani Oțil, decizie radicală! Adevărul despre mutarea la bloc care i-a schimbat viața și „calvarul” financiar din spatele vilei de lux din Corbeanca. Ce l-a făcut pe prezentatorul Pro TV să renunțe la tot pentru fiul său

Alte știri

Ce este efectul Zeigarnik și ce putem face când nu reușim să încheiem lucrurile. Lavinia Voicu, psiholog: „Uneori, închiderea nu vine din exterior, ci din asumarea propriei poziții”
Exclusiv
Știri România 19:00
Ce este efectul Zeigarnik și ce putem face când nu reușim să încheiem lucrurile. Lavinia Voicu, psiholog: „Uneori, închiderea nu vine din exterior, ci din asumarea propriei poziții”
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
Reportaj
Știri România 16:56
Urzicile au ajuns să bată carnea de vită: prețuri de lux în piețele din București pentru legumele de primăvară
Parteneri
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul.ro
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
Fanatik.ro
Suma pe care Ştefan Baiaram pleacă în vară de la Universitatea Craiova: „Valoarea va fi mai mare decât cea care o previzionează clubul”
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Financiarul.ro
Dolar, obligatiuni sau aur? Care este cel mai sigur activ in 2026 si de ce conteaza razboiul din Iran
Superliga.ro (P)
O campioană în premieră după decenii?
O campioană în premieră după decenii?
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Lucruri de urmărit în ultima etapă a sezonului regular din Superliga
Parteneri
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Elle.ro
Alina Eremia, ÎN LACRIMI pe rețelele de socializare. Ce a emoționat-o atât de tare pe artistă: „Tocmai am văzut…”
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Unica.ro
Surpriză în showbizul românesc! Se iubesc și nu se mai ascund! Cele două îndrăgostite și-au făcut publică relația: „Lângă tine mă simt acasă!”
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii
Viva.ro
Eliza, fiica Adrianei Iliescu, nu a mai fost văzută demult, însă cele mai recente imagini cu ea chiar fac înconjurul internetului, grație unui mini-detaliu, care a atras din prima secundă atenția tuturor. Ce au putut observa oamenii

Monden

Maraton de prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Celebrul designer are rar timp de odihnă
Stiri Mondene 16:45
Maraton de prezentări de modă pentru Cătălin Botezatu. Celebrul designer are rar timp de odihnă
Cine este Albert Pascotescu, copilul-minune de la „Românii au talent”. A început să citească la doar 2 ani
Stiri Mondene 15:00
Cine este Albert Pascotescu, copilul-minune de la „Românii au talent”. A început să citească la doar 2 ani
Parteneri
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
TVMania.ro
Cum arată vila de 500.000 de euro în care locuiesc Antonia și Alex Velea. Imagini din casa ca-n filme
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
ObservatorNews.ro
Reacţia unei turiste din Pakistan după ce a vizitat sanctuarul de urşi de la Zărnești: E un lucru nobil
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Încă un star din ”Dallas” a murit! Este zi de doliu în rândul fanilor serialului care ne ținea lipiți de televizoare, de la mic la mare
Parteneri
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
GSP.ro
Anamaria s-a despărțit de superstarul care câștigă 46 de milioane de dolari pe sezon » Detaliul care i-a alarmat pe fani
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
GSP.ro
Încă un cuplu fericit în handbalul românesc » Mesaje la un an de relație: „Te iubesc mai mult decât orice”
Parteneri
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Mediafax.ro
Declarații în premieră de la Președintele Emiratelor Arabe Unite: „Iranul este inamic”
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
StirileKanalD.ro
Bărbat ucis de propriul frate și aruncat în...
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Wowbiz.ro
S-a dat alarma în Covasna! Autoritățile au început căutările după ce Emil Gânj ar fi fost văzut într-o pădure
Promo
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Advertorial
Vezi care sunt principalele domenii unde se vor cheltui banii europeni
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Wowbiz.ro
Donald Trump cere sprijinul Europei în conflictul cu Iranul: „Toți aliații să colaboreze în această misiune”
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Redactia.ro
Cum a fost ucis ayatollahul Ali Khamenei. Operațiunea ultra secretă făcută de CIA și Mossad. “Cunoșteam Teheranul cum cunoaștem Ierusalimul&quot;
Un bărbat a fost înjunghiat în curtea unei biserici din Iași de un tânăr venit pentru pomană
KanalD.ro
Un bărbat a fost înjunghiat în curtea unei biserici din Iași de un tânăr venit pentru pomană

Politic

Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Politică 06 mart.
Cristian Tudor Popescu și-a enervat cititorii după ce a scris că Nicușor Dan este „înapoiat mintal și prost”: „Unfollow. Doar AUR-iștii vă mai citesc”
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Politică 06 mart.
Protest în fața Palatului Cotroceni împotriva numirilor din Justiție. Nicușor Dan: „Am de o sută de ori mai multe informații decât dumneavoastră”
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Fanatik.ro
Ce a pățit Gabi Tamaș la o nuntă. Șoc total pentru vedeta de la Survivor România: „Am și eu 42 de ani…”
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului