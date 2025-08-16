Primele date indică faptul că turistul a suferit un stop cardio-respirator. Echipajele medicale sosite la fața locului au încercat să îl resusciteze, dar fără succes.

„Un apel venit prin 112 ne-a anunţat că un turist englez, în vârstă de 70 ani, aflat pe Platoul Bucegi, a intrat in stop cardio-respirator”, a transmis Salvamont Prahova.

Echipa de prim răspuns de la Baza Salvamont Baba Mare a ajuns rapid la pacient. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, folosind inclusiv defibrilatorul.

S-a solicitat și intervenția unui elicopter de la Punctul de Operare aeriană Brașov. Aeronava a ajuns la locul incidentului în 25 de minute. Echipajul medical de pe elicopter a continuat eforturile de resuscitare, însă fără rezultat.

Trupul neînsuflețit va fi transportat terestru de către salvatorii montani până la Piatra Arsă. De acolo, va fi preluat de către Institutul de Medicină Legală pentru investigații ulterioare.