Frigul se întețește

Temperaturile au scăzut la minus 37 de grade Celsius duminică dimineață, după mai multe zile geroase, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni, a relatat postul public național de radio și televiziune din Finlanda, Yle.

Totodată, luni se aștepta ca frigul năprasnic să se întețească în Kittilä, o zonă situată în Laponia finlandeză, în nordul țări. Institutul Meteorologic Finlandez prognozează temperaturi de minus 40 grade Celsius.

Finlandezii sunt în general obișnuiți cu temperaturile geroase, dar frigul din acest an, care a afectat regiuni extinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în ​​alți ani.

Ninsori abundente

Ninsorile abundente, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat călătoriile în unele părți ale Europei.

În Germania, multe trenuri se confruntau în continuare cu întârzieri mari, iar unele curse au fost anulate duminică, după ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a închis toate serviciile din nordul țării, vineri, din cauza ninsorilor abundente.

În țările baltice Estonia și Lituania, șoferii au fost sfătuiți să amâne orice deplasare care nu e importantă din cauza viscolului, în timp ce Letonia a emis o alertă de ninsoare pentru vestul țării.

Renumită pentru peisaje arctice spectaculoase

Laponia este o destinație de vis pentru cei care caută aventură, natură sălbatică, fenomene unice și o experiență culturală autentică. Laponia este o regiune geografică și culturală vastă, situată în nordul Europei, care se întinde pe teritoriul a patru țări: Finlanda, Suedia, Norvegia și Rusia (Peninsula Kola). Este renumită pentru peisajele sale arctice spectaculoase, fenomenele naturale unice și cultura sa distinctă.

Aurora Boreală (Luminile Nordului) este una dintre cele mai mari atracții, vizibilă în nopțile senine de iarnă, când particulele solare interacționează cu atmosfera Pământului.

Laponia finlandeză, în special orașul Rovaniemi, este considerată „casa oficială” a lui Moș Crăciun (Joulupukki). Aici se află Satul lui Moș Crăciun, un parc tematic popular, și Oficiul Poștal al lui Moș Crăciun.

Laponia este patria poporului indigen Sami, singurul popor indigen din Europa. Aceștia au o cultură bogată, tradiții unice și sunt renumiți pentru creșterea renilor. Limba Sami este vorbită în mai multe dialecte.

Iarna, pentru turiști sunt disponibile numeroase activități: safari cu reni, safari cu husky, plimbări cu snowmobilul, schi alpin și fond, pescuit la copcă, vânătoare de Aurora Boreală, vizite la hoteluri de gheață și igluuri de sticlă.