Frigul se întețește

Temperaturile au scăzut la minus 37 de grade Celsius duminică dimineață, după mai multe zile geroase, ceea ce a îngreunat degivrarea aeronavelor și alte operațiuni, a relatat postul public național de radio și televiziune din Finlanda, Yle.

Totodată, luni se aștepta ca frigul năprasnic să se întețească în Kittilä, o zonă situată în Laponia finlandeză, în nordul țări. Institutul Meteorologic Finlandez prognozează temperaturi de minus 40 grade Celsius.

Finlandezii sunt în general obișnuiți cu temperaturile geroase, dar frigul din acest an, care a afectat regiuni extinse din nordul, centrul și estul Europei, este mai sever decât în ​​alți ani.

Ninsori abundente

Ninsorile abundente, vânturile puternice și drumurile înghețate au îngreunat călătoriile în unele părți ale Europei.

În Germania, multe trenuri se confruntau în continuare cu întârzieri mari, iar unele curse au fost anulate duminică, după ce operatorul feroviar Deutsche Bahn a închis toate serviciile din nordul țării, vineri, din cauza ninsorilor abundente.

În țările baltice Estonia și Lituania, șoferii au fost sfătuiți să amâne orice deplasare care nu e importantă din cauza viscolului, în timp ce Letonia a emis o alertă de ninsoare pentru vestul țării.

Renumită pentru peisaje arctice spectaculoase

Laponia este o destinație de vis pentru cei care caută aventură, natură sălbatică, fenomene unice și o experiență culturală autentică. Laponia este o regiune geografică și culturală vastă, situată în nordul Europei, care se întinde pe teritoriul a patru țări: Finlanda, Suedia, Norvegia și Rusia (Peninsula Kola). Este renumită pentru peisajele sale arctice spectaculoase, fenomenele naturale unice și cultura sa distinctă.

Aurora Boreală (Luminile Nordului) este una dintre cele mai mari atracții, vizibilă în nopțile senine de iarnă, când particulele solare interacționează cu atmosfera Pământului.

Laponia finlandeză, în special orașul Rovaniemi, este considerată „casa oficială” a lui Moș Crăciun (Joulupukki). Aici se află Satul lui Moș Crăciun, un parc tematic popular, și Oficiul Poștal al lui Moș Crăciun.

Laponia este patria poporului indigen Sami, singurul popor indigen din Europa. Aceștia au o cultură bogată, tradiții unice și sunt renumiți pentru creșterea renilor. Limba Sami este vorbită în mai multe dialecte.

Iarna, pentru turiști sunt disponibile numeroase activități: safari cu reni, safari cu husky, plimbări cu snowmobilul, schi alpin și fond, pescuit la copcă, vânătoare de Aurora Boreală, vizite la hoteluri de gheață și igluuri de sticlă.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
Viva.ro
Anunțul Vioricăi Dăncilă zguduie tot! Nimeni nu se aștepta să audă așa cuvinte chiar de la ea: "Se roagă să..." Apoi, a făcut public un detaliu care a devenit clar subiectul zilei: "Eu nu mi-am plătit niciodată un..."
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Unica.ro
„Pe cele două soții nu le-am luat din dragoste”. Ce spunea medicul Cristian Andrei despre cele două căsnicii pe care le-a avut. A vorbit și despre legătura cu mama lui și despre cum l-ar fi afectat asta! Poliția s-a autosesizat în cazul său
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
Elle.ro
Cele mai cool & elegante cupluri de vedete la Globurile de Aur 2026! Vezi galeria foto
gsp
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
GSP.RO
Arabii i-au oferit 1 milion de dolari unei mari campioane olimpice din România: „Știți ce scria sub numele meu?”
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
GSP.RO
Cum explică Guvernul României noile impozite auto. De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
Parteneri
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu la nivel înalt în România! A murit și el, un om de legendă, simbolul unei generații, iar reacțiile vin în lanț. Ce a ieșit la iveală în urmă cu puțin timp
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Avantaje.ro
O recunoști? Imagini uitate din tinerețea Vioricăi Dăncilă. A fost mereu cochetă, coafată, cu ținute impecabile și bijuterii, dar stai să o vezi acasă, cu bebelușul înfiat și soțul! Ce stilată!
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane
Tvmania.ro
Cele mai bogate actrițe din Turcia. Beren Saat, Hande Erçel și vedetele cu averi de milioane

Alte știri

O româncă din Italia a rămas fără loc de muncă după ce a stat un an să-și îngrijească fiul bolnav de leucemie
Știri România 16:40
O româncă din Italia a rămas fără loc de muncă după ce a stat un an să-și îngrijească fiul bolnav de leucemie
Oamenii din Brașov au stat la coadă ca să își plătească taxele și impozitele pentru 2026
Știri România 16:37
Oamenii din Brașov au stat la coadă ca să își plătească taxele și impozitele pentru 2026
Parteneri
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Adevarul.ro
Fanteziile pornografice și cruzimea unei neveste naziste. Cum se afișa în fața prizonierilor cea poreclită „Cățeaua de la Buckenwald”
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
Fanatik.ro
Ion Țiriac, lăudat de britanici pentru deciziile luate în carieră. Cum a reușit să adune o avere impresionantă
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Financiarul.ro
De ce 2026 îți poate schimba viața pentru următorii 9 ani. Ce spune numerologia despre anul care vine
Superliga.ro (P)
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Mihai Lixandru: „Ne place să jucăm din 3 în 3 zile”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Alexandru Chipciu, o conferință cu de toate: „Poate voi fi o ‚pușcărie’ de antrenor”
Parteneri
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Elle.ro
La 6 luni de când s-a căsătorit, celebra actriță a anunțat că este însărcinată. Ținuta purtată la Globurile de Aur 2026 i-a pus în evidență burtica de gravidă. Foto
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Unica.ro
Echipa Xtra Night Show, demisie în bloc după plecarea lui Dan Capatos. „Nu mai continuăm emisiunea”. Ce s-a aflat până acum
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”
Viva.ro
Doamne, ce veste! Diagnosticul crunt primit de artista noastră: suferă de leucemie, iar primele detalii sunt absolut tulburătoare: "Am slăbit 7 kg în trei săptămâni, am pierdut forța, am pierdut energia…”

Monden

Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Stiri Mondene 16:06
Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Stiri Mondene 16:04
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Parteneri
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
TVMania.ro
Can Yaman rupe tăcerea după scandalul drogurilor din Turcia. Actorul din „Sandokan” neagă acuzațiile. Cine îi ia apărarea
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Libertateapentrufemei.ro
Mara Bănică, îngrozită de cât a putut să plătească impozit pentru casă și mașină în 2026: „Mai bine mor cu ei de gât”
Parteneri
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
GSP.ro
Mario Iorgulescu, dezvăluiri șocante despre tatăl lui: „Am pus 50 de bodyguarzi să-l bată! La 13 ani mă ducea la lăutari și șprițuri”
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
GSP.ro
Cuplul viral din sport s-a despărțit după o săptămână de relație intensă
Parteneri
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Mediafax.ro
Timothée Chalamet, Globul de Aur! Lista COMPLETĂ a câștigătorilor din 2026
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
StirileKanalD.ro
Femeie împușcată de 7 ori în fața copilului ei de 1 an! Doi indivizi mascați au intrat în locuință și au atacat-o fără milă! De necrezut ce a urmat
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Wowbiz.ro
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
Promo
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Advertorial
O viață sănătoasă pentru un nou-născut prematur
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Wowbiz.ro
Scene cutremurătoare la înmormântarea lui Gabriel, tânărul de 25 de ani mort în spitalul din Buzău! Au apărut după ce a fost condus la groapă și toată lumea a rămas înmărmurită. Toți au scos telefoanele să filmeze
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Redactia.ro
Cine pierde pensia de urmaș în 2026. Noile reguli lovesc mii de români
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava
KanalD.ro
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată de urgență la Spitalul Județean din Suceava

Politic

Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Politică 15:36
Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Politică 15:24
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență”
Parteneri
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
ZiaruldeIasi.ro
Ieșeni, v-ați grăbit cumva la plata impozitelor? S-ar putea să mai aveți un rest de dat către Primărie. Ieri a și fost aplicată o primă corecție: 10 lei în loc de 1 leu
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
Fanatik.ro
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026
Spotmedia.ro
The Guardian recomandă un loc din România, care dă senzația că te afli la capătul lumii, în topul destinațiilor pentru 2026