VIDEO | Turiștii străini prinși fără mască în Bali sunt pedepsiți pe loc: puși să facă flotări și genuflexiuni, pe stradă

Zeci de imagini au circulat în social media săptămâna trecută, iar titlurile din mai multe ziare locale includeau expresia „bule obraznic”, cu referire la cei prinși că nu purtau măștile corespunzător sau nu purtau deloc. Bule este un cuvânt indonezian pentru străini, în special caucazieni, iar locurile în care aceștia circulă de obicei au devenit un punct central de control pentru autorități. Cei mai mulți în zona Badung, unde se află popularele plaje Kuta și Seminyak.

Aici, autoritățile locale au înregistrat cel mai mare număr de încălcări ale protocolului de sănătate, 8.864 de infracțiuni care au avut loc până acum.

„Majoritatea nu purtau măștile, nu le purtau corect și unele companii nu aplicau protocoale de sănătate”, a declarat pentru ABC șeful Agenției de Ordine Publică din regiunea Badung, I Gusti Agung Kerta Suryanegara.

Tourists in Bali are punished with push-ups for not wearing masks. pic.twitter.com/0ykb1lKjYf

În timp ce mulți dintre ei erau balinezi locali, Suryanegara a spus că 80% dintre persoanele care au fost amendate pentru încălcarea reglementărilor COVID-19 sunt străini, în mare parte din Europa.

Dl Suryanegara a declarat că străinii care au fost prinși par să subestimeze puterea regulilor de sănătate din Bali, iar cei care au fost amendați au fost „obraznici”.

Cei care au comis greșeli minore, cum ar fi coborârea pe bărbie a măștii, au fost rugați să facă flotări, genuflexiuni sau să măture strada.

„Nu i-am amendat pe cei care și-au recunoscut greșelile, nu am amendat oamenii în mod aleatoriu, deoarece nu purtau măști”, a spus Suryanegara.

Foreigners caught not wearing face masks on Indonesia's Bali are made to do push-ups in sweltering tropical heat pic.twitter.com/0bjoY4d3LM