Turnul Montparnasse din Paris, considerat de mulți drept „cea mai urâtă clădire” din capitala Franței, rămâne în centrul controverselor după ce planurile de renovare mult așteptate au fost suspendate.

Blocaj în renovarea celui mai înalt zgârie-nori din Paris

Proiectul, care se află în discuție de peste un deceniu, a fost blocat săptămâna aceasta din cauza dezacordurilor financiare dintre numeroșii coproprietari privați, potrivit The Guardian. Deși este cel mai înalt zgârie-nori din Paris, având o înălțime de 210 metri, Turnul Montparnasse, construit în 1973, este adesea criticat pentru estetica sa.

Vizitatorii platformei de observație glumesc uneori că panorama orașului arată mai bine atunci când clădirea nu este vizibilă. În încercarea de a-i schimba imaginea, arhitecții au propus o renovare completă, care să includă o fațadă din sticlă, vegetație pe întreaga structură, o terasă cu grădină la etajul 16 și o seră agricolă la vârf.

În plus, proiectul prevedea amenajarea unui hotel pe trei etaje, alături de birouri și spații de recreere.

Costuri uriașe și neînțelegeri între coproprietari

Proiectul de modernizare, însă, s-a lovit de o creștere substanțială a costurilor. Estimat inițial la o sumă mult mai mică, bugetul a ajuns la 800 de milioane de euro, în principal din cauza operațiunilor complexe de îndepărtare a azbestului și de reamenajare interioară.

În cadrul unei întâlniri recente, peste trei sferturi dintre coproprietari, între care se numără fonduri de investiții și companii de asigurări franceze, au votat împotriva demarării lucrărilor. Aceasta era ultima ocazie pentru a începe proiectul înainte de expirarea autorizației de construire, programată pentru sfârșitul lunii noiembrie.

Între timp, există temeri că turnul, golit și închis pentru renovare, ar putea rămâne abandonat. În vara lui 2026, pompierii au intervenit după ce bucăți de sticlă s-au desprins de pe clădire, căzând pe trotuar. Din fericire, nu au fost raportate victime.

„Toată lumea trebuie să dea dovadă de rațiune. Nu pot accepta ca un proiect care a fost dezvoltat timp de 10 ani să fie abandonat sau să permit ca acest simbol mondial să ajungă în paragină”, a declarat primarul districtului 15 din Paris, Philippe Goujon, citat de Agence France-Presse.

Viitorul incert al turnului. Există și propuneri pentru demolarea turnului

Un grup format din patru coproprietari, inclusiv magnatul francez Xavier Niel, au emis o declarație comună prin care solicită o reuniune urgentă între toți coproprietarii, partenerii financiari și autoritățile publice pentru a explora soluții viabile în vederea transformării Turnului Montparnasse.

Unii dintre proprietari speră ca un nou proiect, mai simplu și mai puțin costisitor, să fie agreat. În paralel, arhitectul Renzo Piano lucrează la reamenajarea centrului comercial de sub turn și a altor clădiri din apropiere. Proiectul său vizează crearea unor spații pietonale verzi, care să înlocuiască betonul gri actual.

Întârzierile în renovarea turnului ar putea, însă, afecta și acest proiect adiacent.