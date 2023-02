GSP: TVR a acreditat la Campionatul Mondial o angajată din Primăria Capitalei. Femeia declară că nu a fost niciodată în Qatar

Pe lângă Cristian Oprean, șeful delegației, la CM din Qatar au fost acreditați cinci comentatori: Dragoș Bocanaciu, Emil Hossu-Longin, Narcis Șelaru, Cristian Mândru și Marian Olaianos. Ultimul a fost exclus, după ce a fost acuzat de agresiune asupra unei colege și a rămas acasă, fiind suspendat.

Pe listă apar doi cameramani, Dănuț Catană și Andrei Toader, și reporterul Dragoș Stoica.

Pe lângă aceștia însă, TVR a acreditat la FIFA încă șase persoane:

fostul internațional Ovidiu Stângă, angajat în cadrul centrului de tineret de la Al Sadd (comentator-expert);

Mihai Cojocaru, care lucrează în Academia lui Al Arabi SC (comentator-expert);

Mihai Barbu, antrenor de portari în liga 2 din Qatar, la Al Markhiya (comentator-expert);

Gabriela Barbu și Diana Barbu, soția, respectiv fiica fostului portar de la Oțelul Galați („editorial staff” și „reporter”);

Elena Borisov, de la Direcția de Investiții și marketing a Primăriei Municipiului București, tot ca personal editorial.

Recomandări Schimbări în legile drogurilor: cresc pedepsele pentru trafic, nu cresc cele pentru consum propriu

Mihai Barbu a recunoscut că a fost la „două meciuri”, iar soția și fiica sa au fost la o partidă de la Mondial: „E mult spus că am fost expert. Eu i-am ajutat pe băieți acolo. I-am așteptat la aeroport, i-am îndrumat ce să facă, să meargă în deșert. Să le schimb un pic percepția despre Qatar. Au fost și la mine acasă, i-am pus la masă, ne-am simțit bine”.

„Nu știu cum a ajuns numele meu pe acea listă”

În schimb, Elena Borisov a negat că are vreo legătură: „Nu știu cum numele meu a ajuns pe acea listă. E interesant…. Nu am fost în Qatar niciodată! Nici acum, nici altădată. Eu nu am fost la niciun Campionat Mondial. Mă surprindeți, lăsați-mă să mă interesez”.

După competiție, Cristian Oprean, cel care a fost șeful delegației la turneul final, a demisionat.

Oprean este același care a cumpărat, din poziția de șef al delegației TVR la Cupa Mondială, 712 bilete „la prețuri speciale” la meciurile CM, în numele instituției. În urma anchetei a fost depusă o plângere penală.

Recent, TVR a anunțat că a făcut o nouă plângere penală pe numele jurnalistului, referitoare la angajamente vizând Campionatul de Fotbal Feminin 2023 și următoarele patru ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară și de Iarnă, pentru care el ar fi semnat înțelegeri fără a avea împuternicirea TVR.

