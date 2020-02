De Andrei Crăițoiu,

Libertatea continuă să publice bugetele defalcate care au ajuns pe masa Doinei Gradea, preşedinte – director general al Societăţii Române de Televiziune!

Ziarul a prezentat în exclusivitate cum firma Global Records a fost aleasă să primească 69.000 de euro și să se ocupe de alegerea reprezentantului României

Pentru show-ul în care vom afla numele artistului și piesa cu care România se va prezenta în Olanda, spectacol care se va derula sub motto-ul „O voce și un cântec pentru România”, TVR a alocat un buget de 191.000 de euro. Pentru transport, cazare, diurne, onorarii, închirieri, elemente de decor și altele.

Cea mai mare sumă, 60.000 de euro, este alocată pentru închirierea scenei cu LED-uri, sonorizare, lumini, efecte luminoase, marcare, mobilă, grup electrogen.

„Imediat după încheierea selecției se vor realiza ședințe foto pentru promovarea artistului și a momentului României, ședințe de make-up și hair-stylling, videoclipul de promovare, decupajul regizoral pentru scena de la Rotterdam, atmosfera de lumini, necesarul de recuzită, efecte pirotehnice. Ne propunem ca show-ul României să fie pregătit în proporție de 90% încă din fața Selecției Naționale”, spun cei din interior.

Cartea de vizită a României cu filmări în Olanda

Prezentatorul tv Liana Stanciu / Hepta

Echipa Eurovision România o are ca şefă de delegaţie pe Liana Stanciu, Elena Ştirbescu fiind aleasă manager de proiect. Smaranda Vornicu-Shalit se va ocupa de relaţia cu presa, iar Dan Manoliu a fost numit director artistic.

Recomandări CAMERA ASCUNSĂ | Statul îţi dă bani pentru o proteză mai bună numai dacă eşti „clinic sănătos”

Inițial, Mariana Rusen (șefa biroului de presă) era delegată să se ocupe de relația cu mass-media și să participe la întâlnirea șefilor de delegație și presă care va avea loc în perioada 8-10 martie la Rotterdam. Imediat după acest moment, TVR va începe etapa internațională, cu concerte la Amsterdam, Londra, Moscova, Israel, Madrid și Riga. Acestea au loc în perioada martie-aprilie.

Șefii TVR pregătesc și „un alt moment important, filmarea cărții de vizită a României difuzată înaintea actului artistic al reprezentantului nostru. Filmarea va avea loc în Olanda în perioada martie-aprilie”. Conform celor din postul public, echipa Eurovision România 2020 o are ca şefă de delegaţie pe Liana Stanciu, Elena Ştirbescu fiind manager de proiect, Smaranda Vornicu Shalit, manager relaţia cu presa, iar Dan Manoliu director artistic.

Recomandări DNA cercetează cum a plătit KRKA medicii! Slovenii au aruncat vina pe angajați, iar aceștia s-au dus la procurorii anticorupție

Bugetul pentru Selecția Națională

60.000 de euro – închirieri ( LED-uri, sonorizare, lumini, efecte luminoase, marcare, mobilă, grup electrogen și locație)

40.000 de euro – onorarii (juriu, prezentatori, scenarist, artiști, notar)

25.000 de euro – cazare (concurenți, juriu, artiști, scenarist, prezentatori, echipă)

25.000 de euro – elemente de decor

15.000 de euro – taxă la Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România

7.000 de euro – diurnă echipă TVR

7.000 de euro – prestării servicii (grafică ecrane)

5.000 de euro – badge-uri, trofeu

4.000 de euro – hard-discuri, casete, asigurări

3.000 de euro – transport local, regional, internațional

Bugetul pentru Etapa Internațională

160.000 de euro – taxă participare Eurovision

48.000 de euro – deplasare Rotterdam (11 persoane TVR plus plus staff artist)

30.000 de euro – efecte pirotehnice scenă, grafică

20.000 de euro – circuite necesare transmisiei

6.000 de euro – cabină comentariu Rotterdam (premieră!)

5.500 de euro – deplasare Rotterdam – 3 persoane știri TVR

5.000 de euro – onorarii pentru backing vocal, dansatori

5.000 de euro – deplasare turnee de promovare (2 persoane din TVR jurnalist+operator cu transport, cazare, diurnă, asigurări)

5.000 de euro – elemente de decor, costume speciale

3.500 de euro – ședință foto, make-up, păr

2.500 de euro – deplasarea la întâlnirea șefilor de delegație și presă (2 persoane cu transport, cazare, diurnă, telefoane, asigurări)

2.500 de euro – transport internațional pentru elemente de decor

2.500 de euro – juriu național

2.000 de euro – materiale promoționale

1.000 de euro – deplasare filmare prezentare România (1 persoană din TVR cu transport, cazare, diurnă, asigurări)

1.000 de euro – HDD mobil, casete

700 de euro – onorariu pentru prezentatorul punctelor acordate de România

200 de euro – catering juriu național

Recomandări Directorul economic al primăriei conduse de primarul PSD în Sectorul 4 „avea legături cu gruparea de criminalitate organizată” care trafica fete minore

14 persoane din TVR la Rotterdam

În bugetul și planul pentru ediția din acest an a Eurovision, care va avea loc în perioada 12-16 mai la Rotterdam, TVR a inclus 11 persoane, plus 8 din staff-ul celui care va câștiga! Șef delegație, șef presă, asistent șef, regizor, director de imagine, stilist, regizor muzical, operator, editor, jurnalist, producător. Costul pentru aceste onorarii cu transport, cazare, diurnă, telefoane, asigurări plus cheltuieli este de 48.000 de euro! În plus, încă 5.500 de euro pentru o echipă de trei persoane de la departamentul știri: operator, reporter și un comentator.

Totul despre ediția din acest an

Eurovision Song Contest 2020 va avea loc la Rotterdam, sub sloganul „Open Up”, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. În urma tragerii la sorţi din data de 28 ianuarie, pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei, România va intra în concurs în data de 12 mai, în cea de-a doua parte a primei semifinale.

În ordine alfabetică, ţările care vor intra alături de România în prima semifinală sunt: Australia, Belarus, Irlanda, Lituania, Macedonia de Nord, Rusia, Slovenia, Suedia (prima parte), respectiv Azerbaidjan, Belgia, Croaţia, Cipru, Israel, Malta, Norvegia, România, Ucraina (partea a doua). În cea de-a doua semifinală (14 mai) vor concura: Austria, Republica Cehă, Estonia, Grecia, Islanda, Moldova, Polonia, San Marino, Serbia (prima parte) şi Albania, Armenia, Bulgaria, Danemarca, Elveţia, Finlanda, Georgia, Letonia, Portugalia (partea a doua).

GSP.RO Românul care avea 15.000 € salariul, acum e la pensie si construieste un bloc lângă Herăstrău. Toată țara il cunoaste

HOROSCOP Horoscop 3 februarie 2020. Fecioarele au o nouă sursă de inspirație