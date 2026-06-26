Format din patru bărbați și o femeie, grupul avea echipament de scufundare, explozibili și, probabil, cea mai absurdă poveste de acoperire din istoria spionajului, scrie The Telegraph.

Acoperirea

În cazul în care ar fi fost opriți de poliție, scafandrii erau pregătiți să susțină că turnau un film pornografic cu tematică acvatică.

„Asta nu va atrage deloc atenția în Germania sau Suedia”, a insistat comandantul lor, un ofițer de informații militare din era sovietică care avea o experiență limitată în Europa de Vest.

Cel mai mare sabotaj realizat vreodată

În același timp, însă, puțini ar fi crezut nici adevărata misiune: să se scufunde până la fundul Mării Baltice și să arunce în aer conductele Nord Stream, concepute pentru a transporta gaz rus către Germania.

Pe de o parte, conductele se aflau la 80 de metri sub suprafață, de două ori mai adânc decât se scufundă în mod normal chiar și cei mai bine pregătiți scafandri din forțele speciale.

Pe de altă parte, distrugerea Nord Stream ar fi reprezentat cel mai mare act de sabotaj din istoria modernă, distrugând un proiect de 20 de miliarde de dolari conceput inițial pentru a consolida prietenia ruso-germană.

Operațiunea a avut succes: două explozii au distrus iremediabil trei dintre cele patru conducte pe 26 septembrie în acel an.

De atunci, acestea nu și-au mai reluat funcționarea. Relațiile de prietenie dintre Berlin și Moscova se deterioraseră deja în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Sabotajul, survenit șapte luni mai târziu, nu a făcut decât să consolideze această deteriorare și a contribuit la asigurarea faptului că Rusia nu va mai putea niciodată să ademenească Germania cu oferte de gaz rusesc ieftin.

Ucrainenii înșiși și-au spus povestea

Jurnalistul de investigație Bojan Pancevski, corespondent la Berlin al ziarului american Wall Street Journal a arătat detaliile misiunii în cartea „Conspirația Nord Stream”, care prezintă povestea de culise a complotului a anchetei poliției germane.

În loc să se bazeze doar pe surse oficiale, Pancevski a obținut o mare parte din informații chiar de la conspiratorii ucraineni înșiși – care îi povestesc întâmplarea chiar în timp ce procurorii germani continuă să îi vâneze.

Atacul, care a provocat ieșirea la suprafața Mării Baltice a 350.000 de tone de metan, a declanșat un vast mister geopolitic. La acea vreme, mulți din Occident au presupus că era opera Kremlinului, furios din cauza sancțiunilor energetice ale UE și dornic să arate blocului cât de vulnerabilă era infrastructura sa energetică la sabotaj.

Americanii avertizaseră asupra dependenței de gazul rusesc

Între timp, mulți alții au arătat cu degetul spre CIA. Administrațiile succesive de la Washington avertizaseră Germania că dependența sa de gazul rusesc ieftin o lăsa la mâna regimului lui Vladimir Putin, iar cu două săptămâni înainte de invazia Ucrainei de către Putin, Joe Biden, pe atunci președinte al SUA, promisese în mod criptic că va „pune capăt” proiectului Nord Stream 2 dacă Rusia va trece acea graniță.

Chiar Putin, deși nu ezită niciodată să dea vina pe Kiev, părea să sugereze că Ucraina nu era capabilă de un astfel de act, acuzând în schimb o alianță „anglo-saxonă”.

Oricine ar fi fost vinovatul, se presupunea că acesta trebuie să fi dispus de un nivel de expertiză tehnică accesibil doar marilor puteri mondiale.

„Operațiunea Diametrul”

Cu toate acestea, lumea subestima încă o dată Ucraina.

Doi dintre comandanții militari din spatele atacului asupra Nord Stream numiseră cu numele de cod: „Operațiunea Diametrul”.

Acești doi bărbați sunt identificați aici doar ca „Generalul” și „Colonelul”.

Aceștia nu primeau ordine directe de la președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În schimb, au format, după cum spune Generalul, „un mic stat din umbră”, acționând în mare parte din proprie inițiativă.

Aceștia aduceau cu ei o bogată experiență în partea mai murdară a spionajului: Colonelul, de exemplu, era specializat în asasinarea lorzilor războiului pro-Kremlin din estul Ucrainei, controlat de separatiști, unul dintre aceștia având o bombă plasată în liftul apartamentului său.

Fotomodelul „Freya”

Pentru a forma echipa „Diametrul”, bărbații au fost nevoiți să iasă din rândurile lor obișnuite, călite în luptă, și să recruteze scafandri civili specializați în adâncuri – singurii capabili să coboare la adâncimea de 80 de metri a conductei Nord Stream.

Din fericire, Ucraina dispune de o comunitate numeroasă și patriotică de scafandri din Marea Neagră, din rândul cărora au fost selectați voluntari în condiții de maximă confidențialitate.

Printre aceștia se număra și o scafandră, „Freya”, o fostă modelă care apăruse odată pe coperta unei reviste erotice.

Antrenamente ascunse

Echipa s-a antrenat pentru misiune în cariere ucrainene abandonate, folosind explozibili ascunși în buteliile lor de oxigen.

Apoi au călătorit în Germania, unde au închiriat o barcă dintr-un port de agrement de pe coastă și s-au dat drept scafandri amatori care explorau epave.

Alibiul cu filmul pentru adulți fusese, în această etapă târzie, abandonat.

Au pornit să amplaseze bombele în patru locuri diferite în largul insulei daneze Bornholm.

În ciuda vremii furtunoase de pe Marea Baltică, amplasarea bombelor a decurs ca un ceas; la fel s-a întâmplat, în sensul propriu al cuvântului, și cu temporizatoarele care au declanșat exploziile subacvatice câteva ore mai târziu, moment în care echipa părăsise deja Germania.

Victimele profesionalismului lor

Ucrainenii au fost, însă, victime ale propriului lor profesionalism, precum și ale celui al poliției germane.

Când detectivii i-au identificat pe ceilalți utilizatori ai portului de agrement, unul dintre aceștia s-a dovedit a fi atât de impresionat de abilitățile de navigare ale căpitanului, încât îl filmase în timp ce acesta acosta barca, surprinzând în cadru și o imagine a dubiței Citroën bej a echipei.

Detectivii au verificat apoi camerele locale de supraveghere a vitezei, în speranța că Citroën-ul fusese surprins depășind viteza legală. Și, după ce au analizat aproximativ 5.000 de imagini, au găsit una care îl arăta pe șoferul ucrainean la volan.

Până în prezent, autoritățile germane au reținut un singur suspect: căpitanul, care a fost arestat în timp ce se afla în vacanță în Italia în luna august a anului trecut și extrădat înapoi în Germania.

De atunci, identitatea sa a fost dezvăluită ca fiind Serhii Kuznetsov.

Berlinul a emis, de asemenea, un mandat de arestare pentru un al doilea suspect, stabilit în Polonia, însă autoritățile poloneze, care sunt mai favorabile cauzei Kievului, l-au avertizat.

Mandat de arestare în loc de medalie

Când un ministru german furios și-a exprimat nemulțumirea, omologul său polonez i-ar fi replicat: „În loc de un mandat de arestare, un astfel de suspect ar trebui să primească o medalie”.

Restul echipajului navei, despre care se crede că numără cel puțin o duzină de persoane, se află în Ucraina, țară care interzice extrădarea cetățenilor săi.

Se preconizează că comandantul va fi judecat în Germania în cursul acestui an, deși interesul politic pentru acest caz este limitat.

Berlinul a devenit unul dintre cei mai mari susținători militari ai Ucrainei, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a fost o „greșeală” chiar și numai construirea conductei Nord Stream, realizat sub auspiciile fostului cancelar Angela Merkel.

Procesul ar putea atrage, de asemenea, atenția asupra gradului de cunoaștere al lui Zelensky cu privire la complot.

Pancevski sugerează că planul a fost aprobat mai întâi de generalul-șef al Ucrainei, Valerii Zalujnîi – actualmente ambasador la Londra –, care l-a transmis apoi lui Zelenski pentru aprobare.

Planul a fost abandonat pentru scurt timp după ce serviciile de informații occidentale au aflat de el, dar apoi a fost aparent reluat.

Zelenski și Zalujnîi au negat că l-ar fi aprobat vreodată.

CIA ar fi dat un accept tacit

Pancevski sugerează că CIA știa de sabotaj și că ar fi putut oferi ucrainienilor o încurajare tacită.

„Nu toți înalții oficiali ai CIA care au aflat de Operațiunea Diameter au fost indignați”, scrie el. „Nu erau neapărat împotriva ideii ca cineva să scoată definitiv din funcțiune conducta”, arată acesta.

Un fost angajat al CIA pare chiar invidios, spunându-i lui Pancevski: „Mi-am petrecut zilele ocupându-mă de cursuri de diversitate. Nu mai umblăm pe aici să aruncăm lucruri în aer în felul ăsta”, a punctat el.