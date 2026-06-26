Format din patru bărbați și o femeie, grupul avea echipament de scufundare, explozibili și, probabil, cea mai absurdă poveste de acoperire din istoria spionajului, scrie The Telegraph.

Acoperirea

În cazul în care ar fi fost opriți de poliție, scafandrii erau pregătiți să susțină că turnau un film pornografic cu tematică acvatică.

„Asta nu va atrage deloc atenția în Germania sau Suedia”, a insistat comandantul lor, un ofițer de informații militare din era sovietică care avea o experiență limitată în Europa de Vest.

Cel mai mare sabotaj realizat vreodată

În același timp, însă, puțini ar fi crezut nici adevărata misiune: să se scufunde până la fundul Mării Baltice și să arunce în aer conductele Nord Stream, concepute pentru a transporta gaz rus către Germania.

Pe de o parte, conductele se aflau la 80 de metri sub suprafață, de două ori mai adânc decât se scufundă în mod normal chiar și cei mai bine pregătiți scafandri din forțele speciale.

Pe de altă parte, distrugerea Nord Stream ar fi reprezentat cel mai mare act de sabotaj din istoria modernă, distrugând un proiect de 20 de miliarde de dolari conceput inițial pentru a consolida prietenia ruso-germană.

Operațiunea a avut succes: două explozii au distrus iremediabil trei dintre cele patru conducte pe 26 septembrie în acel an.

De atunci, acestea nu și-au mai reluat funcționarea. Relațiile de prietenie dintre Berlin și Moscova se deterioraseră deja în urma invaziei pe scară largă a Ucrainei din februarie 2022.

Sabotajul, survenit șapte luni mai târziu, nu a făcut decât să consolideze această deteriorare și a contribuit la asigurarea faptului că Rusia nu va mai putea niciodată să ademenească Germania cu oferte de gaz rusesc ieftin.

Ucrainenii înșiși și-au spus povestea

Jurnalistul de investigație Bojan Pancevski, corespondent la Berlin al ziarului american Wall Street Journal a arătat detaliile misiunii în cartea „Conspirația Nord Stream”, care prezintă povestea de culise a complotului a anchetei poliției germane.

În loc să se bazeze doar pe surse oficiale, Pancevski a obținut o mare parte din informații chiar de la conspiratorii ucraineni înșiși – care îi povestesc întâmplarea chiar în timp ce procurorii germani continuă să îi vâneze.

Atacul, care a provocat ieșirea la suprafața Mării Baltice a 350.000 de tone de metan, a declanșat un vast mister geopolitic. La acea vreme, mulți din Occident au presupus că era opera Kremlinului, furios din cauza sancțiunilor energetice ale UE și dornic să arate blocului cât de vulnerabilă era infrastructura sa energetică la sabotaj.

Americanii avertizaseră asupra dependenței de gazul rusesc

Între timp, mulți alții au arătat cu degetul spre CIA. Administrațiile succesive de la Washington avertizaseră Germania că dependența sa de gazul rusesc ieftin o lăsa la mâna regimului lui Vladimir Putin, iar cu două săptămâni înainte de invazia Ucrainei de către Putin, Joe Biden, pe atunci președinte al SUA, promisese în mod criptic că va „pune capăt” proiectului Nord Stream 2 dacă Rusia va trece acea graniță.

Chiar Putin, deși nu ezită niciodată să dea vina pe Kiev, părea să sugereze că Ucraina nu era capabilă de un astfel de act, acuzând în schimb o alianță „anglo-saxonă”.

Oricine ar fi fost vinovatul, se presupunea că acesta trebuie să fi dispus de un nivel de expertiză tehnică accesibil doar marilor puteri mondiale.

„Operațiunea Diametrul”

Cu toate acestea, lumea subestima încă o dată Ucraina.

Doi dintre comandanții militari din spatele atacului asupra Nord Stream numiseră cu numele de cod: „Operațiunea Diametrul”.

Acești doi bărbați sunt identificați aici doar ca „Generalul” și „Colonelul”.

Aceștia nu primeau ordine directe de la președintele ucrainean Volodymyr Zelensky. În schimb, au format, după cum spune Generalul, „un mic stat din umbră”, acționând în mare parte din proprie inițiativă.

Aceștia aduceau cu ei o bogată experiență în partea mai murdară a spionajului: Colonelul, de exemplu, era specializat în asasinarea lorzilor războiului pro-Kremlin din estul Ucrainei, controlat de separatiști, unul dintre aceștia având o bombă plasată în liftul apartamentului său.

Fotomodelul „Freya”

Pentru a forma echipa „Diametrul”, bărbații au fost nevoiți să iasă din rândurile lor obișnuite, călite în luptă, și să recruteze scafandri civili specializați în adâncuri – singurii capabili să coboare la adâncimea de 80 de metri a conductei Nord Stream.

Din fericire, Ucraina dispune de o comunitate numeroasă și patriotică de scafandri din Marea Neagră, din rândul cărora au fost selectați voluntari în condiții de maximă confidențialitate.

Printre aceștia se număra și o scafandră, „Freya”, o fostă modelă care apăruse odată pe coperta unei reviste erotice.

Antrenamente ascunse

Echipa s-a antrenat pentru misiune în cariere ucrainene abandonate, folosind explozibili ascunși în buteliile lor de oxigen.

Apoi au călătorit în Germania, unde au închiriat o barcă dintr-un port de agrement de pe coastă și s-au dat drept scafandri amatori care explorau epave.

Alibiul cu filmul pentru adulți fusese, în această etapă târzie, abandonat.

Au pornit să amplaseze bombele în patru locuri diferite în largul insulei daneze Bornholm.

În ciuda vremii furtunoase de pe Marea Baltică, amplasarea bombelor a decurs ca un ceas; la fel s-a întâmplat, în sensul propriu al cuvântului, și cu temporizatoarele care au declanșat exploziile subacvatice câteva ore mai târziu, moment în care echipa părăsise deja Germania.

Victimele profesionalismului lor

Ucrainenii au fost, însă, victime ale propriului lor profesionalism, precum și ale celui al poliției germane.

Când detectivii i-au identificat pe ceilalți utilizatori ai portului de agrement, unul dintre aceștia s-a dovedit a fi atât de impresionat de abilitățile de navigare ale căpitanului, încât îl filmase în timp ce acesta acosta barca, surprinzând în cadru și o imagine a dubiței Citroën bej a echipei.

Detectivii au verificat apoi camerele locale de supraveghere a vitezei, în speranța că Citroën-ul fusese surprins depășind viteza legală. Și, după ce au analizat aproximativ 5.000 de imagini, au găsit una care îl arăta pe șoferul ucrainean la volan.

Până în prezent, autoritățile germane au reținut un singur suspect: căpitanul, care a fost arestat în timp ce se afla în vacanță în Italia în luna august a anului trecut și extrădat înapoi în Germania.

De atunci, identitatea sa a fost dezvăluită ca fiind Serhii Kuznetsov.

Berlinul a emis, de asemenea, un mandat de arestare pentru un al doilea suspect, stabilit în Polonia, însă autoritățile poloneze, care sunt mai favorabile cauzei Kievului, l-au avertizat.

Mandat de arestare în loc de medalie

Când un ministru german furios și-a exprimat nemulțumirea, omologul său polonez i-ar fi replicat: „În loc de un mandat de arestare, un astfel de suspect ar trebui să primească o medalie”.

Restul echipajului navei, despre care se crede că numără cel puțin o duzină de persoane, se află în Ucraina, țară care interzice extrădarea cetățenilor săi.

Se preconizează că comandantul va fi judecat în Germania în cursul acestui an, deși interesul politic pentru acest caz este limitat.

Berlinul a devenit unul dintre cei mai mari susținători militari ai Ucrainei, în timp ce cancelarul german Friedrich Merz a declarat că a fost o „greșeală” chiar și numai construirea conductei Nord Stream, realizat sub auspiciile fostului cancelar Angela Merkel.

Procesul ar putea atrage, de asemenea, atenția asupra gradului de cunoaștere al lui Zelensky cu privire la complot.

Pancevski sugerează că planul a fost aprobat mai întâi de generalul-șef al Ucrainei, Valerii Zalujnîi – actualmente ambasador la Londra –, care l-a transmis apoi lui Zelenski pentru aprobare.

Planul a fost abandonat pentru scurt timp după ce serviciile de informații occidentale au aflat de el, dar apoi a fost aparent reluat.

Zelenski și Zalujnîi au negat că l-ar fi aprobat vreodată.

CIA ar fi dat un accept tacit

Pancevski sugerează că CIA știa de sabotaj și că ar fi putut oferi ucrainienilor o încurajare tacită.

„Nu toți înalții oficiali ai CIA care au aflat de Operațiunea Diameter au fost indignați”, scrie el. „Nu erau neapărat împotriva ideii ca cineva să scoată definitiv din funcțiune conducta”, arată acesta.

Un fost angajat al CIA pare chiar invidios, spunându-i lui Pancevski: „Mi-am petrecut zilele ocupându-mă de cursuri de diversitate. Nu mai umblăm pe aici să aruncăm lucruri în aer în felul ăsta”, a punctat el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Viva.ro
Numele lui Siegfried Mureșan e astăzi pe buzele tuturor, dar toți care îl știu de la TV sau din politică au rămas surprinși să afle cine este soția sa, de fapt! Și ea o figură cunoscută și importantă în România. Da, e vorba chiar despre ea
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Unica.ro
Cum arată mușcătura de pește-iepure, pericolul de pe litoralul grecesc. Prezentatorul TV Marius Niță a publicat o imagine cu rana provocată de această specie / FOTO
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Elle.ro
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
gsp
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
GSP.RO
O jurnalistă celebră și-a chemat o prietenă și s-a dezlănțuit în Ibiza: „Am uitat de mare”
Incident șocant! Soția fostului jucător de la Dinamo, lovită cu briceagul într-un local din București: „Nenorociți și animale”
GSP.RO
Incident șocant! Soția fostului jucător de la Dinamo, lovită cu briceagul într-un local din București: „Nenorociți și animale”
Parteneri
26 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români îi poartă numele superb. Cui spunem “la mulți ani!”
Libertateapentrufemei.ro
26 iunie, sărbătoare uriașă în România, mulți nu știam! Mare sfânt, azi, milioane de români îi poartă numele superb. Cui spunem “la mulți ani!”
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Avantaje.ro
WOW! Imaginile momentului cu fiica Nicoletei Luciu, pe podium! Superbă, la 14 ani, tocuri înalte, ținute de vis, atitudine de model! Seamănă leit cu tatăl ei, Zsolt Csergo
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”
Tvmania.ro
Gabriela Prisacariu Oțil, apariție incendiară în costum de baie roz pe plajă. Mesajul amuzant: „Muncesc pentru copilul meu”

Știri România

Reacția PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureşan: „Sabotează formarea Guvernului”
Politică 13:53
Reacția PSD după ce PNL, USR și UDMR l-au propus premier pe Siegfried Mureşan: „Sabotează formarea Guvernului”
Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni
LiveText
Politică 13:41
Siegfried Mureșan, propunerea de premier a USR, PNL și UDMR. PSD acuză: „Sabotează formarea Guvernului”. Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor la Cotroceni
Parteneri
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Adevarul.ro
Marea dilemă a României între SUA, Franța și Germania. Politolog: „Suntem exact ca în anii '30”
Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1
Fanatik.ro
Program SuperLiga 2026-2027.Când se joacă FCSB – Dinamo, U Craiova – FCSB, Rapid – FCSB și toate meciurile din Liga 1
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Elle.ro
Alexia Eram, confesiuni rare despre iubitul ei, Tonghi. De la ce pornesc tensiunile între ei și ce a învățat din fosta relație cu Mario Fresh: „Nu mai e totul așa de roz...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR
Viva.ro
NEWS ALERT! Mișcarea de ultim moment a lui Dominic Fritz. Răsturnare de situație, ce a decis USR

Monden

Valerie Lungu, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie! Când va avea loc cununia civilă: „Așa planificăm”
Stiri Mondene 14:17
Valerie Lungu, primele declarații după ce a fost cerută în căsătorie! Când va avea loc cununia civilă: „Așa planificăm”
Ce a pățit Bianca Drăgușanu într-un magazin din București: „Unde îți scanezi singur produsele”
Stiri Mondene 14:13
Ce a pățit Bianca Drăgușanu într-un magazin din București: „Unde îți scanezi singur produsele”
Parteneri
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
TVMania.ro
„De ce să-mi fie rușine?”. Carmina Vârciu merge pe jos 40 de minute zilnic spre muncă în America. Cu ce se ocupă acum
Oraşul din care 20.000 de localnici au fugit într-o singură noapte. Casele au rămas neatinse după 15 ani
ObservatorNews.ro
Oraşul din care 20.000 de localnici au fugit într-o singură noapte. Casele au rămas neatinse după 15 ani
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Libertateapentrufemei.ro
Tragedie de ultimă oră! Am pierdut o comoară de om, A murit și cântăreața noastră iubită. Ce soartă crudă!! Era o femeie cu un har dumnezeiesc și o voce de înger
Parteneri
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
GSP.ro
Gabriela Ruse continuă forma de vis la Bad Homburg! A eliminat-o pe sfertfinalista de la Roland Garros și este la două meciuri de finală
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
GSP.ro
Acasă la J.R. Ewing, capul răutăților din serialul Dallas: cum e în realitate ferma Southfork, locul unde s-a născut capitalismul românesc
Parteneri
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Mediafax.ro
Trei surori au ajuns la 103, 104 și 109 ani. Secretul care îi INTRIGĂ pe cercetători
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
StirileKanalD.ro
Sorin Grindeanu premier, în locul lui Veștea
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Wowbiz.ro
„Am început să plâng!” Florin Prunea, mărturisire emoționantă despre întâlnirea cu Dan Petrescu
Promo
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Advertorial
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Wowbiz.ro
Afecțiunea de care suferă Cheloo. Rapperul a dezvăluit chiar el ce problemă are
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
Redactia.ro
Cine este soția lui Siegfried Mureșan, omul propus premier de Bolojan si Dominic Fritz. Puțini știu unde lucrează.
BREAKING NEWS Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în Timișoara! Câte victime sunt
KanalD.ro
BREAKING NEWS Un șofer a intrat cu mașina într-o mulțime de oameni, în Timișoara! Câte victime sunt

Politic

Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale
Politică 14:09
Nicușor Dan i-a chemat astăzi la Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai minorităților naționale
Nicușor Dan a convocat CSAT, luni, la Palatul Cotroceni. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi
Politică 14:02
Nicușor Dan a convocat CSAT, luni, la Palatul Cotroceni. Ce subiecte sunt pe ordinea de zi
Parteneri
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
ZiaruldeIasi.ro
O sentință care te lasă cu gura căscată: cantitățile de ploaie căzute au devenit secret de stat
Cât l-a costat pe un român un meci la Cupa Mondială 2026. Sumele plătite pentru bilete și parcare. Preț uriaș la bere
Fanatik.ro
Cât l-a costat pe un român un meci la Cupa Mondială 2026. Sumele plătite pentru bilete și parcare. Preț uriaș la bere
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație
Spotmedia.ro
Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește pe plajele Europei. Experții au o explicație