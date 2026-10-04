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Podul de Nord, atacat cu drone rusești a patra zi consecutiv. Atacul a avut loc în timpul vizitei cancelarului german Friedrich Merz la Kiev

Alexandru Vlaicu
Alexandru Vlaicu
Jurnalist
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Momentul în care Podul de Nord din Kiev a fost atacat cu o dronă, având loc o explozie
Momentul în care Podul de Nord din Kiev a fost atacat cu o dronă. Foto: Captură video NexMinute News/X
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Rusia a vizat duminică, 4 octombrie, pentru a patra zi consecutivă, podurile din Kiev. De această dată a fost lovită partea carosabilă a Podului de Nord, peste fluviul Nipru, cu o dronă, fiind rănite două persoane.

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Noi atacuri la Podul de Nord din Kiev

Ultimul atac coincide și cu vizita cancelarului german Friedrich Merz, care a venit duminică la Kiev pentru a-și manifesta sprijinul față de Ucraina. A fost a patra zi la rând în care atacurile ruse au vizat podurile peste fluviul Nipru din Kiev, potrivit publicației The Kyiv Independent.

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„În această dimineață (duminică, 4 octombrie n.r.), rușii au lovit din nou Podul de Nord din Kiev cu o dronă. Doar în această săptămână, Rusia a folosit peste 1.900 de drone de atac, 1.700 de bombe aeriene și 25 de rachete împotriva Ucrainei. Peste 800 dintre drone au fost propulsate de motoare cu reacție”, a declarat președintele Volodimir Zelenski, care a postat și un videoclip pe platforma X.

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Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a spus că două persoane au fost rănite în urma atacului. O persoană a fost transportată la spital, iar cealaltă a primit îngrijiri la fața locului. El a mai precizat și că o magistrală de termoficare a fost avariată în urma atacului rusesc, întrerupând temporar furnizarea de apă caldă în anumite zone din Kiev.

A patra zi consecutivă de atacuri: o persoană a fost ucisă

De pe 1 până pe 4 octombrie, podurile de Sud și de Nord din Kiev au fost vizate de atacuri multiple cu drone rusești, în cadrul unei campanii tot mai intense împotriva infrastructurii din Capitala Ucrainei.

Atât Podul de Nord, cât și Podul de Sud sunt printre principalele artere de circulație ale capitalei, fiind traversate zilnic de zeci de mii de locuitori ai orașului.

Atacurile ruse au vizat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, mai multe zone din Ucraina, iar o persoană a fost ucisă. Potrivit lui Zelenski, rușii au lansat 135 de drone împotriva Ucrainei, dintre care peste 50 propulsate de motoare cu reacție. Au fost vizate de atacuri regiunile Kiev, Dnipro, Harkov, Donețk, Sumî și Zaporojie.

„La Sumî, au atacat cu drone un depozit farmaceutic obișnuit. Din păcate, o persoană și-a pierdut viața. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. În Dnipro, au lovit o facilitate de comunicații. Șase persoane au fost rănite în urma acestor atacuri”, a declarat Volodimir Zelenski.

Friedrich Merz, la Kiev

Cancelarul german Friedrich Merz a ajuns duminică la Kiev într-o vizită neanunțată, în semn de sprijin pentru Ucraina în războiul cu Rusia. El este însoțit în această călătorie de ministrul Economiei, Katherina Reiche.

„Am călătorit astăzi la Kiev pentru că Ucraina are nevoie de tot sprijinul nostru în următoarele săptămâni”, a declarat Merz, într-un comunicat transmis după sosirea sa.

Cancelarul german a adăugat: „Dacă Rusia nu este oprită, mașinăria sa de război se va întoarce, mai devreme sau mai târziu, împotriva noastră”.

Friedrich Merz a precizat că intenționează să transmită un mesaj direct președintelui ucrainean.

„Astăzi îi voi spune președintelui [Volodimir] Zelenski: Puteți conta în continuare pe ajutorul nostru”, a declarat Friedrich Merz, care a evidențiat și cooperarea dintre companiile germane și cele ucrainene.

Vizita lui Friedrich Merz la Kiev are loc la doar o zi după ce Rusia le-a cerut cetățenilor străini și diplomaților să părăsească capitala Ucrainei, avertizând că asupra orașului urmau să aibă loc noi atacuri aeriene „masive”.

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Tags: Stiri Ucraina Războiul Rusia-Ucraina Drone Stiri Germania Kiev Video Volodimir Zelenski Friedrich Merz
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