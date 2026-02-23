Generalul Sîrskîi nu a precizat cât din acest teritoriu era efectiv ocupat de trupele ruse și cât se afla într-una dintre așa-numitele „zone gri”, adică zone de pe linia frontului care nu se află sub controlul niciuneia dintre cele două părți aflate în război.

Liniile frontului din Ucraina au devenit tot mai neclare, în condițiile în care mii de drone ale ambelor armate acoperă cerul și forțează soldații să rămână în adăposturi subterane, astfel că sunt create spații în care nimeni nu exercită un control deplin, notează Reuters.

Ucraina încearcă să demonstreze că Rusia poate fi învinsă

Cele opt așezări eliberate sunt situate în regiunea central-sudică Dnipropetrovsk, unde invadatori ruși au pătruns recent pe suprafețe reduse venind dinspre regiunea estică Donețk.

Ucraina intenționează să le arate susținătorilor săi occidentali, în special președintelui american Donald Trump, că poate duce în continuare războiul, în timp ce liderul republican de la Casa Albă o presează să cedeze teritorii Rusiei, în special regiunea Donbas, în speranța unui acord de pace.

Cancelarul german Friedrich Merz a lăudat luni câștigurile „uluitoare” obținute de armata ucraineană în februarie și a atras atenția că Rusia lui Vladimir Putin că se află „la cel mai jos nivel al barbariei”.

Friedrich Merz: Realitatea este diferită față de cum o prezintă propaganda rusă

Șeful guvernului german a subliniat că Rusia vrea să ne convingă că este câștigătoare pe câmpul de luptă, dar „realitatea este cu totul alta”, iar „Rusia nu va câştiga acest război”.

„Face parte din propagandă şi se înscrie (…) în cadrul războiului psihologic. Pe front, Rusia nu mai câştigă teren, dimpotrivă. Luna februarie a fost marcată de câştiguri uluitoare ale armatei ucrainene, iar economia rusă suferă mai mult de sancţiuni şi de război decât ne-ar putea sugera uneori mass-media”, a declarat cancelarul german, citat de AFP.

În timp ce Uniunea Europeană nu va putea adopta luni noi sancţiuni împotriva Rusiei din cauza veto-ului Ungariei, Merz a îndemnat „partenerii europeni să nu slăbească eforturile în sprijinul comun acordat Ucrainei”.

„Ne aflăm la un moment decisiv care ar putea hotărî soarta întregului nostru continent. Trebuie să fim cu toţii conştienţi că modul în care vom pune capăt acestui război în Europa va avea un impact durabil asupra vieţii noastre şi asupra rolului nostru în lume”, a avertizat el.

