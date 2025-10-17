Legiunea Internațională din Ucraina reunește voluntari din 52 de țări, între care și cetățeni din România, a declarat purtătorul de cuvânt al Legiunii, Damien Magrou, într-un interviu acordat pentru Libertatea.

Academia „Kill House” din Ucraina oferă cursuri de pilotare a dronelor FPV, atrăgând și persoane cu trecut dubios. Aceste abilități ar putea fi folosite în conflictele legate de traficul de droguri din alte țări.

Ce este Academia „Kill House”

Ucraina a devenit un centru de instruire pentru piloți de drone, atrăgând și persoane cu legături suspecte. Potrivit unor rapoarte media, membri ai cartelurilor de droguri din Mexic învață tehnici de război cu drone în această țară afectată de conflict. Aceste abilități ar putea fi folosite ulterior în activități criminale.

Academia „Kill House” oferă cursuri de pilotaj pentru drone FPV (First-Person View), promițând „o pregătire de înaltă calitate pentru profesioniști în domeniile tehnologice relevante ale armatei moderne”.

De luni circulă informații despre voluntari cu legături cu cartelurile care s-ar fi alăturat Legiunii Internaționale din Ucraina pentru a dobândi cunoștințe de primă mână.

„Aguila 7” și „Los Zetas”

Un caz notabil este cel al lui „Aguila 7”, un voluntar presupus de origine mexicană. Conform agenției RBC Ucraina, acesta s-a alăturat Legiunii în martie 2024, pretinzând că este din El Salvador.

Investigatorii suspectează că ar avea legături cu o unitate de elită a forțelor armate mexicane, din care mulți membri s-au alăturat ulterior cartelului „Los Zetas”.

Conform publicației britanice Telegraph, mai mulți legionari raportează că referințele sunt rareori verificate. Acest lucru oferă muniție propagandei rusești, care vorbește despre „criminali străini” și „mercenari sprijiniți de Occident” în Ucraina.

Cartelurile se înarmează

Un oficial anonim al serviciului de securitate ucrainean SBU a declarat, pentru „Intelligence Online”, că „Ucraina a devenit neintenționat o platformă globală pentru răspândirea tacticilor cu drone FPV”..

În Mexic, cartelurile își intensifică utilizarea dronelor. La începutul lunii octombrie, în statul Sinaloa au apărut pentru prima dată drone FPV cu fibră optică, potrivit presei locale.

În paralel, cartelurile recrutează foști soldați, în special din Columbia, inclusiv veterani cu experiență în Ucraina.

