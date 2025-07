Ucraina atacă aerodromuri rusești

Conform comunicatului oficial, obiectivul atacului a fost „reducerea capacității inamicului de a efectua atacuri aeriene”. Aerodromul Borisoglebsk găzduiește avioane de luptă Su-34, Su-35S și Su-30SM.

Statul Major General ucrainean a declarat că „au fost lovite un depozit de bombe aeriene ghidate, un avion de antrenament și posibil alte aeronave”. Autoritățile ucrainene au precizat că evaluarea completă a rezultatelor este încă în desfășurare.

‼️🇺🇦✈️🇷🇺 #BREAKING At this moment, Ukrainian kamikaze drones are striking the Borisoglebsk military airfield, located in Russia's Voronezh region. pic.twitter.com/KuGOsVZDHC — Visioner (@visionergeo) July 5, 2025

Comunicatul subliniază că „forțele de apărare continuă să ia toate măsurile pentru a submina capacitatea ocupanților ruși de a ataca infrastructura civilă și de a forța Rusia să înceteze agresiunea armată împotriva Ucrainei”.

Atacuri cu drone în Rusia

În noaptea de vineri spre sâmbătă, peste 100 de drone ucrainene au atacat cel puțin două aerodromuri militare din Rusia europeană. Țintele au inclus aerodromul Engels din regiunea Saratov și baza aeriană Borisoglebsk din Voronej.

Ministerul rus al Apărării a raportat că apărarea aeriană a doborât 34 de drone deasupra Voronejului, 9 în Saratov și 2 în Ciuvașia. Autoritățile regionale au menționat doar pagube minore.

Contraatacul rusesc

Ca răspuns, Rusia a lansat un atac masiv cu drone asupra Ucrainei. Forțele aeriene ucrainene au raportat că 322 de drone rusești au fost lansate, inclusiv drone de atac Shahed și replici neexplozive.

Overnight, Ukraine's drones struck Borisoglebsk military airfield in Russia, destroying aircraft and guided bomb warehouses.



The facility houses Su-34 fighter-bombers, Su-35S air superiority fighters, and Su-30SM multirole aircraft used to attack Ukraine. pic.twitter.com/aULyx38I9a — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) July 5, 2025

„Direcția principală a atacului a fost orașul Starokonștiantiniv din regiunea Hmelniți”, au declarat oficialii ucraineni. S-au înregistrat lovituri directe în patru locații, iar fragmente din dronele doborâte au căzut în alte șase zone.

Apărarea ucraineană

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au reușit să neutralizeze 292 din cele 322 de drone lansate de Rusia. Dintre acestea, 157 au fost doborâte, iar 135 au fost pierdute local sau deviate de la țintă prin mijloace de război electronic.

Atacul aerian a fost respins folosind o combinație de aviație, unități de rachete antiaeriene, mijloace de război electronic și sisteme fără pilot, precum și grupuri mobile de foc ale Forțelor de apărare ale Ucrainei.