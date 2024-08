Guvernatorul regional al Lipeţkului, Igor Artamonov, a decretat starea de urgenţă după un „atac masiv” cu drone ucrainene soldate cu cel puţin şase răniţi, anunţă el, şi care a avariat o centrală electrică.

Potrivit agenţiilor ruse de presă Tass şi RIA Novosti, care citează autorităţi regionale, un incendiu a izbucnit într-o bază aeriană militară în regiunea Lipeţk, fără să precizeze cauzele.

Apărarea aeriană rusă a doborât 29 de drone ucrainene în regiunea de frontieră Belgorod, anunţă pe Telegram guvernatorul Viaceslav Gladkov, potrivit căruia acest atac a cauzat pagube materiale, dar nu şi răniţi.

La Sevastopol, în Peninsula Crimeea amenxată de Rusia în 2014, guvernatorul Mihail Razvojaïev a anunţat atacuri cu drone aerine şi maritime.

Aceste atacuri nocturne au fost lansate în momentul în care Ucraina desfăşoară de marţi o ofensivă în regiunea rusă de frontieră Kursk.

Even though Ukraine has been hindered by its Western allies, Ukrainians have finally started attacking targets deep in the Russian territory. These include oil refineries, airbases, ammo depots and military quarters.



18/23 pic.twitter.com/zUprTp6lYj — Pekka Kallioniemi (@P_Kallioniemi) August 8, 2024

Peste 1.000 de militari ucraineni, aproximativ zece tancuri şi aproximativ 20 de blindate au pătruns marţi în această regiune rusă, potrivit Statului Major rus, care dă asigurări că face totul pentru a-i respinge.

Recomandări Ucraina își asumă, în premieră, ofensiva fulgerătoare din Rusia: cum justifică Kievul atacul. „Liniile roșii ale lui Putin sunt doar vorbe”

❗️ A Russian Armed Forces military column has been destroyed at night near the village of Oktyabrskoye in the Rylsky district of Kursk region, Russian and Ukrainian media claim. pic.twitter.com/5ljjV9IzgP — NEXTA (@nexta_tv) August 9, 2024

Acest contingent pare însă că a câştigat teren şi că a luat forţele ruse pe nepregătite, în pofida faptului că Kievul a păstrat o tăcere aproape totală asupra operaţiunii.

🚨BREAKING NEWS:

Nearly 100 Russian soldiers killed in Rylsky district.



The Ukrainian Army has obliterated a Russian military column of 12 trucks bringing infantry reinforcements to the Russian Kursk region in an attempt to stop the Ukrainian invasion. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/NKLu9wSGwI — DefenceTimesNG (@DefenceTimesNG1) August 9, 2024

Zelenski: „Rusia a adus războiul în ţara noastră şi trebuie să-i resimtă efectele”

„Rusia a adus războiul în ţara noastră şi trebuie să-i resimtă efectele”, a tunat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în alocuţiunea sa de joi seara, însă fără să menţioneze în mod direct această incursiune.

Consilierul său Mihailo Podoliak a anunţat că această ofensivă-surpriză este o consecinţă a „agresiunii” ruse în Ucraina, fără să o atribuie în mod clar forţelor Kievului.

„De-acum o mare parte a comunităţii internaţionale consideră Rusia ca pe o ţintă legitimă a operaţiunilor de orice tip şi cu orice armă”, a adăugat el, în contextul în care numeroase ţări din Occident au interzis Ucrainei să folosească armamentul pe care i-l furnizează pentru a ataca pe teritoriul rus.

Recomandări Aleșii fără voce: în trei ani și jumătate de mandat, șapte deputați au fost auziți în Parlament doar la depunerea jurământului. Din ce partide fac parte

Podoliak a apreciat joi la televiziunea naţională că, pentru a obţine ceva de la Moscova „la masa negocierilor”, nu trebuie ca acest conflict să urmeze „scenariul” stabilit de către ruşi.

Putin said he wanted „Ukraine in russia.” Well, he finally got his wish. #Kursk 💥 pic.twitter.com/TqH7UnRXBU — Federico N. Fernández (@fn_fernandez) August 8, 2024

Statele Unite, principalul susţinător al Kievului, au reiterat joi că „susţin ferm eforturile Ucrainei de a se apăra în faţa agresiunii ruse”, fără să comenteze detaliile situaţiei.

Washingtonul anunţa cu o zi mai înainte că a intrebat autorităţile ucrainene, pentru a înţelege „obiectivele” acestei incursiuni de o amploare fără precedent. „Operaţiunea de distrugere a formaţiunilor armatei ucrainene continuă”, a anunţat, la rândul său, joi, Ministerul rus al Apărării, dând asigurări că le împiedică să „pătrundă adânc” în regiune.

Tablou alarmant

Ministerul rus a publicat videouri filmate de drone care arată distrugerea unor militari şi vehicule ucrainene în regiunea rusă Kursk.

Comunicarea oficială rusă vrea să liniştească, iar autorităile regionale evocau joi o situaţie „stabilă şi sub control”, însă taboul prezentat de către experţi militari este mai alarmant în privinţa Rusiei.

Recomandări Aceasta-i întrebarea: cum și-a scris cartea Nicolae Ciucă? Restul e maculatură

Potrivit Institutului Studiului Războiului (ISW), un centru de cercetare cu sediul în Statele Unite, trupele ucrainene au pătruns până la 35 de kilometri în interiorul teritoriului rus.

Potrivit mai multor analişti, militarii ucraineni au atins Sudja, un oraş rus cu aprocimativ 5.500 de locuitori, situat la aproximativ zece kilometri de frontieră şi în care se află un „hub” de gaze naturale care furnizează în continuare gaze naturale Europei prin Ucraina.

🇺🇦 Ukraine troops advancing on Kursk Oblast region – Civilized – No shooting at cars, no throwing around garbage… pic.twitter.com/6eAdbdDZMM — Intermarium 24 (@intermarium24) August 8, 2024

Locuitori evacuaţi din acest oraş vorbesc despre o situaţie dificilă la faţa locului, potrivit unor imagini difuzate de Partidul Liber Democrat Rus (LDPR, ultranaţionalist, extremă dreapta), care participă la primirea refugiaţilor.

„Situaţia este proastă. Nu există comunicare” cu cei rămaşi la faţa locului, declară Aleksei, un ambulanţier din Sudja care aştepta să primească un ajutor umanitar.

Alt bărbat, tot Aleksei, un voluntar, declară că cei evacuaţi „se simt abandonaţi”. Observatori militari ucraineni au difuzat pe canale pe Telegram imagini din dronă, neverificate, care arată militari ruşi care se predau.

🇺🇦 Ukraine troops advancing on Kursk Oblast region – Civilized – No shooting at cars, no throwing around garbage… pic.twitter.com/6eAdbdDZMM — Intermarium 24 (@intermarium24) August 8, 2024

Miercuri, Vladimir Putin a apărut în mod vizibil furios la televiziunea rusă şi a denunţat o „provocare la scară mare” a Ucrainei, pe care a acuzat-o de faptul că loveşte orbeşte clădiri civile.

🇺🇦 Ukraine troops advancing on Kursk Oblast region – Civilized – No shooting at cars, no throwing around garbage… pic.twitter.com/6eAdbdDZMM — Intermarium 24 (@intermarium24) August 8, 2024

Amploarea înaintării militare ucrainene în Rusia este neclară, însă gigantul rus Gazprom a dat asigurări joi că livrează în continuare zilnic, ca de obicei, gaze naturale prin Sudja. Aceste gaze natutrale tranzitează apoi Ucraina către Slovacia şi Ungaria.

Autorităţile au instaurat starea de urgenţă în regiunea Kursk şi au anunţat că până la cinci civili au fost ucişi, iar alţi 66 răniţi, inclusiv nouă copii. Aproximativ 3.000 de persoane au fost evacuate.

Ukraine attack on Russia's #Kursk Region



A 24-year-old pregnant woman died during an evacuation from Sudzha. Her husband reported that their vehicle was shot at by a Ukrainian soldier.



The deceased was Nina Kuznetsova. Yesterday, she was attempting to leave Sudzha with her… pic.twitter.com/kqyq1zaL0H — Russian Market (@runews) August 7, 2024

Urmărește-ne pe Google News