Bugetul actualizat pe 2026 prevede alocarea suplimentară a 1,56 trilioane de grivne (34,7 miliarde de dolari) pentru apărare și securitate, crescând astfel cheltuielile militare la un nivel record de 4,4 trilioane de grivne (97,6 miliarde de dolari).

Anul trecut, cheltuielile în domeniul apărării s-au ridicat la aproximativ 61,4 miliarde de dolari, iar estimarea inițială pentru anul acesta era de 64 de miliarde de dolari.

Bugetul revizuit prevede alocarea a 2,3 trilioane de grivne (51 de miliarde de dolari) pentru arme și echipamente militare, peste 1,45 trilioane de grivne (32,2 miliarde de dolari) pentru personalul militar și 40 de miliarde de grivne (887 de milioane de dolari) pentru planurile regionale de reziliență.

Proiectul de lege a fost adoptat de 242 de deputați dintr-un necesar de 226 de voturi, notează Reuters.

„Ucraina continuă să se concentreze pe creșterea capacităților defensive”, a comentat prim-ministrul Iulia Svîrîdenko, mulțumindu-le deputaților pentru susținerea amendamentelor la bugetul de stat.

Svîrîdenko a menționat că suplimentarea bugetului apărării a fost posibilă datorită împrumutului de 90 de miliarde de euro obținut din partea Uniunii Europene (UE) după ridicarea veto-ului Ungariei, plus altor programe de sprijin.

Potrivit ei, Ucraina urmează să primească 45 de miliarde de euro până la sfârșitul acestui an. Din această sumă, 31,8 miliarde de euro vor fi alocate pentru a susține capacitatea de apărare a țării, în timp ce alte 13,2 miliarde de euro vor fi direcționate către sprijinul bugetar și acoperirea deficitului.

În afară de împrumutul acordat de UE, conducerea de la Kiev se bazează totodată pe alte forme de ajutor internațional pentru a-și acoperi nevoile bugetare și pentru a-și finanța rezistența în fața agresiunii militare ruse.

Deputații ucraineni au adoptat marți o lege care introduce o taxă pe veniturile obținute prin intermediul platformelor online, printre care Uber, Uklon sau Bolt. Proiectul de lege reprezintă una dintre cerințele Fondului Monetar Internațional (FMI), întrucât principalul donator al Ucrainei insistă asupra extinderii bazei fiscale pentru a susține economia țării devastate de război, precizează Reuters.

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