Rusia, umilită în Belgorod: linia Surovikin a fost spartă

Armata ucraineană a publicat imagini dramatice cu tancuri care avansează peste tranșee și obstacole de beton în regiunea rusă Belgorod, aproape de granița cu Ucraina. Aceste linii defensive, supranumite „dinții dragonului”, au fost construite cu peste 90 de miliarde de dolari, în încercarea de a opri pătrunderea trupelor ucrainene, scrie publicația Express Uk.

The 225th Separate Assault Regiment is successfully breaking through Russian "dragon's teeth" in the Belgorod region with its military equipment. pic.twitter.com/dX2GO2jkks — WarTranslated (@wartranslated) April 9, 2025

„După operațiunea noastră din Kursk, rușii au tras concluzii: au întărit toate granițele ca să prevină o nouă pătrundere. Ce s-a întâmplat cu fețele voastre, rușilor?”, scrie ironic Regimentul 225 de asalt, care a publicat videoclipul pe Telegram.

Zelenski confirmă acțiunea: „Ei trag în satele noastre. Nu avem altă opțiune”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat pentru prima dată în această săptămână că soldații ucraineni desfășoară operațiuni pe teritoriul Rusiei, mai exact în Belgorod. El a explicat că este vorba de acțiuni de autoapărare.

Today, Commander-in-Chief Oleksandr Syrskyi reported on the situation at the front, including our presence in the Kursk and Belgorod regions. We continue to carry out active operations in the border areas on enemy territory, and this is just—war must return to where it came from.… pic.twitter.com/RyasIfin8n — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 7, 2025

„Ei trag în satele noastre de la graniță. Trebuie să știe că, dacă vor merge mai departe, vom răspunde pe măsură”, a spus Zelenski pe 8 aprilie.

Rusia nu comentează

După ce Ucraina a reușit o tentativă de pătrundere în luna martie, Rusia a investit sume uriașe în fortificații, în special în regiunile Belgorod și Kursk. Imaginile din satelit arătau kilometri întregi de tranșee, obstacole și ziduri din beton, însă acestea nu au rezistat.

„Prin străpungerea mai multor straturi de fortificații, Ucraina a demonstrat nu doar mobilitate tactică, ci și a lovit puternic imaginea Kremlinului”, comentează presa britanică.

Ministerul rus al Apărării nu a făcut niciun comentariu cu privire la imaginile publicate. În schimb, surse din Ucraina susțin că această pătrundere simbolică are rolul de a arăta că nici măcar cele mai scumpe linii de apărare nu pot opri voința de rezistență a ucrainenilor.

„Operațiunile noastre din afara granițelor Ucrainei sunt menite să protejeze vieți, infrastructura critică și să obținem avantaje militare”, a declarat Zelenski.

