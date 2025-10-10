„Inițial nu am putut înțelege”

Ludvig Ramestam, cofondatorul organizației Operation Change, a trimis inițial, în 2022, după ce Rusia a invadat Ucraina, plase de pescuit în Ucraina pentru camuflaj.

Curând însă, cererea a devenit „nesfârșită”, pe măsură ce conflictul s-a transformat într-un război al dronelor.

„Inițial nu am putut înțelege”, a spus Ramestam, pentru RFE/RL, „Am trimis 16 metri cubi de plase. Este nevoie de timp pentru camuflaj, dar ei deja cereau mai mult”.

„O cauză în care cred” pentru pescarii suedezi

Industria pescuitului din Suedia, „unde există un sprijin destul de puternic pentru Ucraina”, a fost afectată de reglementările UE. În 2021, totul culminat cu o interdicție totală a pescuitului de cod în Marea Baltică.

Pentru mii de pescari, plasele valoroase, care în unele cazuri fuseseră transmise de la părinți, au devenit „relicve prețioase, dar nefolosite”.

Pentru mulți dintre ei, șansa de a folosi echipamentul pentru „o cauză în care cred” i-a convins să își scoată plasele din depozit.

Mulți dintre acești pescari sunt atât de fericiți să ofere plase frontului ucrainean, încât nu vă puteți imagina. Simt că fac parte din apărare acum.

Împreună cu partenerii săi, Operation Change a transportat camioane cu aproximativ 400 de tone de plase de pescuit în Ucraina.

Moștenirea conflictului cu Kremlinul

În provincia finlandeză Åland, populată de vorbitori de suedeză, donațiile au o semnificație specială. Mulți locuitori sunt suficient de în vârstă pentru a-și aminti de propriul conflict cu Kremlinul în timpul Războiului de Iarnă din 1939-1940, când Uniunea Sovietică a invadat Finlanda.

Minnie Regland lucrează pe insulă și a ajutat la strângerea de plase pentru Ucraina. Voluntara de la „Operation Change” își amintește de o femeie de peste 70 de ani care a descris temerile care au bântuit Finlanda la ani de după invazia sovietică.

„Mi-a spus că, pe când avea 7 sau 6 ani, profesoara ei a venit la școală și a anunțat «Vin rușii!». Circula un zvon și toată lumea a intrat în panică. Tatăl ei era pe mare la vremea respectivă”, explică Minnie.

Femeia s-a emoționat când și-a amintit cum tatăl ei, pescar, a învățat-o cum să mânuiască plasele: „Deși nu a continuat să pescuiască, nu a putut să se despartă de plasele tatălui ei. Dar acum, ea a fost fericită să se alăture acestei cauze”.

„Peste tot pe drumurile din Donețk”

În Ucraina, plasele sunt unul dintre cele mai importante elemente în prevenirea atacurilor cu drone FPV, deoarece trupele din prima linie depind de mai multe niveluri de apărare într-o cursă a înarmărilor în continuă evoluție între piloții de drone și soldați.

Irona Rîbakova, purtătoarea de cuvânt a Brigăzii 93 Mecanizate, a declarat că „plasele sunt acum instalate peste tot pe drumurile din regiunea Donețk”.

Plasele nu sunt un panaceu. Există multe exemple în care o dronă a zburat într-o gaură din plasă și a așteptat o mașină. Piloții noștri de drone fac la fel.

Având în vedere că plasele de pescuit din nailon și plasele agricole sunt vulnerabile la foc, Rîbakova spune că „materialul ideal ar fi gardul din plasă de sârmă, dar evident că acesta este scump și dificil de instalat”.

Scrisoarea de mulțumire

Ludvig Ramestan a relatat un caz în care plasele au salvat viețile unor soldați într-un vehicul atacat: „Pe mașină fuseseră instalate plase donate, iar apoi, doar câteva zile mai târziu, mașina a fost atacată de o dronă rusească. Aceste plase erau montate la aproximativ un metru de mașină pe bare metalice, astfel încât impactul exploziei a fost redus drastic de plasă, iar oamenii au supraviețuit.

Ei au mulțumit special într-o scrisoare că aceste plase le-au salvat viața”, a spus Ramestan.

