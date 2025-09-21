De la cuști improvizate la „arici” anti-drone

Primele modificări au apărut chiar în primele luni de război. Tancurile rusești au fost lovite de rachete antitanc furnizate Ucrainei de Statele Unite, proiectile care loveau de sus, exact în punctele slabe ale blindajului. Ca soluție de urgență, militarii ruși au sudat cuști de fier deasupra turelelor, încercând să atenueze impactul.

Când pe câmpul de luptă au apărut dronele de tip „first person view” (F.P.V.), folosite ca rachete ghidate, protecțiile improvizate s-au diversificat. Au apărut plase, lanțuri atârnate, panouri metalice și chiar țepușe menite să agațe cablurile fibrelor optice ale unor noi modele de drone, care nu mai depindeau de semnalul radio.

„Configurările nu sunt uniforme. Fiecare echipaj a inventat ceva pe teren, adaptându-se la noile amenințări”, explică analiștii.

Tancurile T-72, transformate pas cu pas

Imaginile din Donbas, la începutul războiului, arată cum armata rusă a modificat unul dintre cele mai răspândite tancuri, T-72.

Mai întâi au fost scoase tunurile și s-a sudat o ramă metalică pe vehicul. Apoi au fost adăugate bușteni și straturi de cauciuc pentru a proteja șenilele. Rama a fost acoperită cu panouri metalice, iar zonele expuse au fost apărate cu lanțuri. Rezultatul: un transportor blindat improvizat, mult mai rezistent în fața atacurilor cu drone.

Ucraina contraatacă cu inovație

Pe măsură ce Rusia a început să folosească tot mai multe drone, armata ucraineană a răspuns cu propriile adaptări. Kievul, aflat în dezavantaj numeric, a mizat pe improvizații și arme mai ieftine, dar eficiente.

Chiar și tancurile M1 Abrams trimise de Statele Unite în toamna lui 2023 s-au dovedit vulnerabile. Trupele ucrainene au realizat rapid că și aceste vehicule de ultimă generație puteau fi lovite de dronele ghidate. Așa că au adăugat blindaj reactiv, lanțuri, plase și cauciucuri, în încercarea de a reduce riscurile.

O schimbare de paradigmă

De la Primul Război Mondial și până în prezent, blindajul tancurilor a fost concentrat pe partea frontală, acolo unde se presupunea că va veni atacul. Dronele au schimbat regulile jocului. Acum, amenințarea poate apărea din orice direcție și cu o precizie care exploatează orice punct slab.

„În doar trei ani, tancurile s-au transformat complet. Nu mai sunt doar vehicule de atac, ci adevărate fortărețe improvizate împotriva dronelor”, notează analiza realizată de The New York Times.

Astăzi, pe frontul din Ucraina, aceste mașini de luptă nu mai seamănă cu cele care au pornit la drum în 2022. Sunt acoperite cu plase, lanțuri și cuști metalice, semn că războiul cu dronele a rescris rapid istoria armelor de pe câmpul de luptă.