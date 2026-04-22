Numele, o referință la „Donbas” și „Donald”, a fost menționat de patru persoane familiarizate cu negocierile, dar care au vorbit despre acest subiect sub condiția anonimatului.

Ce înseamnă Donnyland

Potrivit surselor citate de publicație, ideea a fost lansată pe jumătate în glumă, dar și ca o încercare de a încuraja administrația Trump să adopte o poziție mai fermă față de revendicările teritoriale ale Rusiei.

Denumirea „Donnyland” – o combinație între Donețk, Donald și Disneyland – a continuat să apară în discuțiile de pace de când a fost introdusă pentru prima dată. Zona propusă ar include partea cea mai nord-vestică a regiunii Donețk, de aproximativ 5.200 km². Are o lungime de aproximativ 80 de kilometri și lățime de 65 de kilometri, fiind unul dintre principalele puncte de blocaj ale negocierilor.

Ucraina ar fi propus redenumirea unei părți din Donbas în „Donnyland”, în onoarea lui Donald Trump

Oficialii ucraineni spun că aproximativ 190.000 de oameni locuiesc în prezent pe acest teritoriu. Alții, apropiați discuțiilor, spun că numărul real ar putea fi aproximativ jumătate din acesta.

Este atât de aproape de front încât autostrada principală care duce în zonă este acoperită cu plase pentru a proteja împotriva dronelor rusești care explodează.

Deși există puține detalii despre plan, negociatorii ar fi sugerat că un așa-numit „Consiliul pentru Pace” al lui Donald Trump, care nu ar include Ucraina sau Rusia, ar putea contribui la administrarea zonei.

Propunerea, o încercare de a apela la orgoliul lui Trump, nu e în acte și nu a adus beneficii

Propunerea, văzută ca o încercare de a apela la orgoliul lui Trump, nu apare în documente oficiale și nu a adus beneficii clare pentru Kiev.

Negocierile facilitate de SUA în ultimele luni s-au concentrat asupra viitorului Donbasului, o regiune din estul Ucrainei care include regiunile parțial ocupate Donețk și Lugansk.

Controlul teritorial rămâne principala problemă, Moscova făcând presiuni asupra Kievului să se retragă din zonele pe care încă le controlează, teritorii pe care Rusia nu a reușit să le cucerească complet militar de la începutul conflictului, în 2014.

Discuțiile din Ucraina au continuat în ultimele săptămâni, chiar dacă principalii negociatori americani – Steve Witkoff, prieten apropiat și trimis special al ui Trump, și Jared Kushner, ginerele președintelui – s-au concentrat pe războiul cu Iranul.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luna aceasta că se așteaptă ca Witkoff și Kushner să viziteze Kievul curând. Însă o persoană familiarizată cu discuțiile a declarat că americanii încă așteaptă suficiente progrese pentru a justifica o astfel de călătorie și că intenționează să facă o altă vizită și în Rusia.

„Ucraina merge înainte. Mi-aș dori să se poată înțelege. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Donald Trump reporterilor săptămâna trecută.

Zona, necontrolată pe deplin de niciuna dintre părți, văzută o realizare pentru Trump

Ucraina dorea ca administrația Trump să facă presiuni asupra Moscovei pentru a-și atenua și mai mult poziția. Negociatorii ucraineni au început să numească zona propusă „Donnyland”, o zonă care nu ar fi controlată pe deplin de niciuna dintre părți și care a fost considerată o realizare pentru Trump.

Samuel Charap, politolog la think tank-ul RAND Corporation, care a urmărit îndeaproape negocierile, a susținut că atât Moscova, cât și Kievul au dat dovadă de o oarecare flexibilitate în ceea ce privește viitorul acestei părți a Donbasului pe care Ucraina încă o controlează.

Pentru Ucraina, o preocupare majoră este riscul ca cedarea acestui teritoriu, împreună cu fortificațiile construite de Ucraina acolo, să faciliteze reluarea invaziei Rusiei în viitor.

Charap a declarat că Ucraina pare să vadă un beneficiu de securitate în atașarea numelui președintelui SUA la această zonă.

Ucraina controlează un sfert din regiunea Donețk

Donald Trump, care a promis în campanie că va pune capăt războiului în 24 de ore, a petrecut mai bine de un an încercând să obțină o soluție negociată. Administrația sa a organizat mai multe runde de discuții atât cu oficiali ucraineni, cât și ruși, ceea ce a generat frustrare la Kiev, unde unii oficiali consideră că Washingtonul a acționat mai degrabă ca mediator decât ca aliat.

După o întâlnire între Trump și președintele rus Vladimir Putin în Alaska, în august 2025, administrația americană a semnalat deschidere față de un posibil acord care ar presupune retragerea Ucrainei din regiunea Donețk – o mișcare pe care criticii o consideră o concesie majoră făcută Moscovei.

Rusia a promovat ulterior ceea ce numește „acordul de la Anchorage”, potrivit căruia Donbasul ar urma să fie transferat sub control rusesc.

Ucraina continuă să controleze aproximativ un sfert din regiunea Donețk, inclusiv o linie defensivă fortificată și mai multe orașe importante, precum și poziții limitate în regiunea Lugansk.

Surse: SUA nu s-a opus cererii Rusiei de a controla Donbasul

Kievul a respins orice retragere din teritoriile pe care le controlează și a propus, în schimb, un armistițiu pe actualele linii de front ca prim pas către un acord mai amplu.

„Vreau să fie clar: nu voi abandona niciodată Donbasul și cei 200.000 de ucraineni care trăiesc acolo. De ce aș face asta? Pentru că Putin o impune ca o condiție pentru pace? Și va veni apoi imediat cu noi cerințe?”, a declarat în martie președintele Volodimir Zelenski.

„Cele mai bune poziții defensive ale noastre sunt aici. Dacă ne retragem trupele, rușii vor avea libertate totală de acțiune către centrul țării”, a adăugat Zelenski.

Potrivit informațiilor obținute de publicația The Kyiv Independent, partea americană nu s-a opus cererii Rusiei de a controla Donbasul. Un oficial din administrația Trump a declarat pentru publicație că deciziile teritoriale sunt „la latitudinea” Kievului și Moscovei.

DIICOT a pierdut bijuterii de 250.000 de euro ridicate din Galați, în 2008. Proprietara voia să le vândă, ca să-și plătească datoriile
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Viva.ro
Știrea care zguduie politica! La nici o oră de când PSD i-a retras sprijinul lui Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu tocmai a făcut anunțul neașteptat!
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Unica.ro
Fostul ministru al României a devenit tată de tripleți, la 47 de ani! „Suntem foarte bucuroși de darul pe care l-am primit!” Ce nume au primit micuții
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
Elle.ro
Divorț neașteptat în showbiz-ul din România! Vedeta emisiunii Vorbește Lumea de la PRO TV a anunțat oficial separarea, după 7 ani de căsătorie
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
GSP.RO
„Am făcut foame mare, împărțeam un cartof toată ziua!” » Ion Țiriac, amintiri la „Prietenii lui Ovidiu”: „Nu e nicio rușine”
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.RO
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Libertateapentrufemei.ro
WOW, felicitări! Diana Buzoianu, primele declarații despre iubit! A fost cu el la emisiune și uite cât de îndrăgostită în privește! “E prietenul meu de 11-12 ani”. Cine este bărbatul pe care doamna ministru îl iubește
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Avantaje.ro
Replicile grele pe care Mihaela și Teo și le-au aruncat în trecut. Ce s-a întâmplat între ele: “La final, mă ia ea de umeri (eu eram de trei ori cât ea) și zice: «Priviți, stimați telespectatori, ea e…”. Iar acum, reacția lui Teo la necazul Mihaelei: doar 4 cuvinte, dar cât de mult spun ele!
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
Tvmania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi

Un „TripAdvisor” al escortelor. Cum funcționează și ce riscuri implică piața prostituției online din București: „Autoritățile știu. Alegerea de a nu interveni sau de a interveni selectiv și ineficient este o decizie politică”
Știri România 07:00
Un „TripAdvisor” al escortelor. Cum funcționează și ce riscuri implică piața prostituției online din București: „Autoritățile știu. Alegerea de a nu interveni sau de a interveni selectiv și ineficient este o decizie politică”
Spectatorii unui mare festival din România vor primii banii pe bilete înapoi și apoi vor intra gratis
Știri România 21 apr.
Spectatorii unui mare festival din România vor primii banii pe bilete înapoi și apoi vor intra gratis
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
Adevarul.ro
Avertismentul unui general de top: România irosește programul de reînarmare SAFE și riscă să cadă în sfera de influență a Rusiei
El este omul care a girat pentru Chivu. Așa a ajuns Inter aproape de titlu: „Când ai voucher de la el…”
Fanatik.ro
El este omul care a girat pentru Chivu. Așa a ajuns Inter aproape de titlu: „Când ai voucher de la el…”
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Financiarul.ro
Isărescu: Lumea s-a plictisit de stabilitate, dar e ca sănătatea, o apreciezi când o pierzi
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Cu ce rămânem după etapa a cincea din play-off/play-out
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Matteo Duțu, dinamovistul care a fost căpitan la Lazio și Milan
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Elle.ro
Mona Segall, dezvăluiri surprinzătoare despre jurații de la Chefi la cuțite. Ce a recunoscut producătoarea despre Richard Abou Zaki, Alexandru Sautner, Ștefan Popescu și Orlando Zaharia: „Există tot timpul tensiuni”
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Unica.ro
Soarta nu iartă pe nimeni! Așa a ajuns să arate acum celebra femeie de afaceri! În scaun cu rotile și cu o geantă de lux în brațe, e de nerecunoscut / Foto
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da! Este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Stiri Mondene 21 apr.
Pe urmele tatălui său celebru. Joseph Baena, fiul lui Arnold Schwarzenegger, realizare importantă în culturism
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Stiri Mondene 21 apr.
Prin ce trece Anisia Gafton în primul trimestru de sarcină. Actrița a povestit totul pas cu pas. „Instabilitate emoțională”
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
TVMania.ro
Delia, de nerecunoscut în pozele din copilărie! Cum arăta artista înainte să devină diva nonconformistă de astăzi
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
ObservatorNews.ro
EXCLUSIV. ANAF vinde bunurile personalităţilor corupte. Mercedesul lui Pescariu costă 11.000 de euro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Libertateapentrufemei.ro
Breaking dureros! A murit marea actriță... O frumusețe de femeie, un munte de talent, 50 de ani de carieră, 4 statuete, glorie și iubiți celebri. Boala rară și ciudată care a răpus-o
Ce înseamnă cele două cuvinte strigate de Cristi Chivu, imediat după Inter - Como
GSP.ro
Ce înseamnă cele două cuvinte strigate de Cristi Chivu, imediat după Inter - Como
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
GSP.ro
Inovație istorică: gigantul chinez CATL anunță o inovație care schimbă piața auto la nivel mondial!
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte.&quot; Roma a reacționat imediat
Mediafax.ro
Soloviov a numit-o pe Meloni „bestie sălbatică și idioată cu acte.&quot; Roma a reacționat imediat
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
StirileKanalD.ro
Rusia va plăti despăgubiri după ce a doborât un avion de pasageri cu 67 de oameni la bord
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Wowbiz.ro
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit! Imagini emoționante de la cununia civilă a vedetei
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Advertorial
Transplantul cardiac și inovațiile endovasculare în România
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Advertorial
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira vine cu o „replică” zguduitoare. Ce a apărut pe pagina artistului la scurt timp după ce Codruța a vorbit despre divorț : „Mă știu curat și drept”
Cum îi aduce IA înapoi pe cei dragi decedați și schimbă modul în ne jelim morții
Mediafax.ro
Cum îi aduce IA înapoi pe cei dragi decedați și schimbă modul în ne jelim morții
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște
KanalD.ro
Durere fără margini în Lelești, după ce Anisia s-a stins la doar 18 ani! Tânăra fusese implicată într-un incident cu un buggy chiar de Paște

Sorin Grindeanu, pregătit să demisioneze de la Camera Deputaţilor, spune Olguța Vasilescu
Politică 07:34
Sorin Grindeanu, pregătit să demisioneze de la Camera Deputaţilor, spune Olguța Vasilescu
Președintele Nicușor Dan convoacă partidele din coaliție la consultări miercuri
Politică 06:37
Președintele Nicușor Dan convoacă partidele din coaliție la consultări miercuri
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
ZiaruldeIasi.ro
„Revoluția de la pubele”: când vom putea duce gunoiul doar cu cardul? Noi anunțuri ale Salubris. Prețul la facturi va fi variabil de la o asociație la alta
Surpriză: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR, devansate! Clubul din SuperLiga care a atras cei mai mulți bani de la sponsori
Fanatik.ro
Surpriză: FCSB, Dinamo, Rapid, Craiova și CFR, devansate! Clubul din SuperLiga care a atras cei mai mulți bani de la sponsori
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal
Spotmedia.ro
De ce ne face ploaia să ne simțim mai bine. Explicațiile științifice puțin cunoscute din spatele unui fenomen aparent banal