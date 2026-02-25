Betsa a subliniat că Ucraina va continua să lupte pentru o pace dreaptă, bazată pe respectarea dreptului internațional.

„Regimul rus și complicii săi nu se vor opri singuri. Rusia se simte impună pentru că nu a suferit încă consecințele cuvenite pentru atrocitățile sale”, a declarat aceasta. Viceministrul a adăugat că Moscova folosește negocierile ca un instrument pentru prelungirea conflictului, iar cererile Kremlinului de retragere a Ucrainei de pe propriile teritorii contravin principiilor Cartei ONU.

Ea a cerut comunității internaționale să intensifice presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni, să ofere sprijin suplimentar Ucrainei în domeniul apărării și să se asigure că Rusia este responsabilizată pentru distrugerile cauzate. „Nu vom recunoaște niciodată ocupația. Nu vom accepta niciodată concesii teritoriale. Nu vom renunța niciodată la libertatea noastră”, a afirmat Betsa.

Tot pe 24 februarie, Adunarea Generală a ONU a adoptat o rezoluție ce susține o pace durabilă în Ucraina, solicitând un armistițiu imediat și respectarea suveranității și integrității teritoriale. Rezoluția a fost votată de 107 state, în timp ce 51 s-au abținut. Rusia, Belarus, Coreea de Nord și alte 9 țări au votat împotrivă. Statele Unite s-au abținut de la vot.

În cadrul aceleași ședințe, Adunarea Generală a respins propunerea SUA de eliminare a clauzelor privind integritatea teritorială și pacea justă din textul rezoluției. Propunerea americană a fost respinsă de 69 de state, sprijinită de 11 și abținută de 62.