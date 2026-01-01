Această măsură se înscrie în procesul de integrare graduală a celor două state în piața internă a UE, obiectiv stabilit încă prin Acordul de Asociere RM–UE, semnat în 2016.

Eliminarea tarifelor de roaming este văzută nu doar ca un avantaj practic pentru utilizatori, ci și ca un semnal politic clar al apropierii de standardele europene.

Astfel, cetățenii Republicii Moldova și ai Ucrainei care călătoresc în Uniunea Europeană, dar și utilizatorii din UE aflați în aceste două țări, vor putea efectua și primi apeluri, trimite SMS-uri și utiliza date mobile la tarife naționale, fără taxe suplimentare de roaming.

Pentru utilizatorii din România, unde în trecut tarifele de roaming puteau depăși 8.000 de euro pe gigabyte, se va aplica, din 1 ianuarie 2026, o suprataxă maximă plafonată la 1,33 euro/GB (1,10 euro fără TVA), după depășirea limitei de utilizare rezonabilă.

Regimul „Roam Like at Home” garantează, totodată, aceeași calitate a serviciilor mobile ca în țara de origine și acces gratuit la apeluri de urgență în roaming.

Operatorii de comunicații electronice din România sunt obligați să își informeze clienții cu privire la noile condiții de roaming aplicabile în Republica Moldova și Ucraina.

Aplicarea RLAH pentru aceste două state este valabilă exclusiv în relația directă cu țările membre ale Uniunii Europene și nu include roamingul dintre Republica Moldova și Ucraina sau cu alte state din Spațiul Economic European (Islanda, Liechtenstein și Norvegia).

Tot din 1 ianuarie 2026 va fi redusă și suprataxa maximă aplicabilă după depășirea limitelor de utilizare loială pentru roamingul de date în SEE. Fiecare operator poate stabili o politică de utilizare rezonabilă pentru a preveni folosirea abuzivă a serviciilor, precum roamingul permanent.

După depășirea acestor limite, pot fi aplicate suprataxe, însă în cadrul unor plafoane stabilite. Pentru serviciile de date, suprataxa maximă va fi de 1,10 euro/GB (fără TVA) între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026, urmând să scadă la 1 euro/GB (fără TVA) începând cu 1 ianuarie 2027.

