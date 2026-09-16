Ucraina testează o nouă armă destinată interceptării dronelor rusești, iar președintele Volodimir Zelenski a anunțat că sistemul a reușit deja să distrugă o dronă Shahed în timpul unui atac nocturn. Kievul dezvoltă accelerat tehnologii anti-drone și caută soluții mai eficiente și mai ieftine pentru apărarea spațiului aerian, potrivit Reuters.

Ucraina testează o nouă tehnologie pentru interceptarea dronelor, în contextul atacurilor aeriene repetate lansate de Rusia. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că noua armă a fost testată cu succes în timpul nopții, reușind să lovească și să distrugă o dronă de tip Shahed.

Zelenski a descris sistemul drept o invenție ucraineană, însă a precizat că tehnologia nu este încă pregătită în forma finală și că mai sunt necesare îmbunătățiri tehnice.

„O altă invenție este în curs de testare. Este o invenție ucraineană și a reușit să lovească ținta, drona «Shahed» a fost distrusă”, a transmis Volodimir Zelenski.

Președintele ucrainean a subliniat că dezvoltarea sistemului continuă, alături de proiectele altor echipe de cercetare.

„Totuși, unele aspecte tehnice trebuie încă perfecționate. Avem nevoie de puțin mai mult timp. Munca altor dezvoltatori continuă”, a mai adăugat președintele Ucrainei.

Potrivit armatei ucrainene, forțele de apărare aeriană au doborât sau interceptat 187 de ținte aeriene în timpul nopții.

În declarațiile sale, Zelenski a afirmat că 93% dintre dronele rusești au fost interceptate.

„Este un rezultat semnificativ. Dar, desigur, este nevoie de mai mult”.

De la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022, Ucraina și-a dezvoltat rapid capacitățile de combatere a dronelor. Una dintre direcțiile urmărite de Kiev este folosirea dronelor-interceptor, considerate o alternativă mai ieftină la utilizarea unor rachete pentru fiecare țintă aeriană.

Tehnologiile dezvoltate în Ucraina au atras și interesul altor state. Kievul oferă expertiză unor țări care s-au confruntat cu atacuri cu drone, inclusiv în Orientul Mijlociu.

Apărarea împotriva dronelor rămâne însă doar una dintre componentele sistemului ucrainean de apărare aeriană. Forțele Kievului întâmpină dificultăți mai mari în interceptarea rachetelor balistice rusești.

Din acest motiv, Ucraina solicită aliaților occidentali mai mulți interceptori pentru sistemele de apărare antirachetă.