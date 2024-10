Forțele Armate Ucrainene au doborât, sâmbătă, o dronă rusă rară lângă o localitate din regiunea Donețk, relatează site-ul The New Voice of Ukraine. Inițial s-a crezut că a fost pus la pământ celebrul avion rusesc Su-25, dar în realitate este vorba de o dronă model S-70 Okhotnik.