Generalul Kirilo Budanov a subliniat că, uneori, „bărbații dezvăluie informații importante în timpul întâlnirilor cu prostituate, oferind acces la date care altfel nu ar fi disponibile”. Această practică controversată este considerată o tactică neconvențională, dar eficientă în domeniul spionajului.

Mata Hari, numele de scenă al olandezei Margaretha Geertruida Zelle (1876-1917), a devenit cunoscută, în timpul Primului Război Mondial, ca dansatoare, curtezană și spioană în serviciul Franței și apoi al Germaniei. Prima „femeie fatală” în accepțiunea modernă a fost condamnată la moarte de un tribunal militar francez. Mata Hari a fost executată prin împușcare la marginea pădurii Vincennes.

„S-au obținut informații unice tocmai de la damele de companie”

Serviciile de informații continuă să folosească dame de companie și escorte în activitățile lor de spionaj, potrivit șefului Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării din Ucraina (GUR), Kirilo Budanov.

Budanov a explicat că, dacă un ofițer de informații trebuie să petreacă o noapte cu o prostituată pentru a-și atinge obiectivul, „acest lucru nu reprezintă o problemă”.

El a subliniat importanța acestei metode: „Înțelegeți câte spun uneori bărbații pentru a arăta cât sunt de puternici? S-au obținut de câteva ori informații unice tocmai de la prostituate. Acolo se vorbește despre lucruri despre care noi nu am fi putut afla altfel”.

Cine a vorbit de escortele-spion

Kirilo Budanov se află pe locul trei în topul personalităților în care ucrainenii au cea mai mare încredere. Fostul comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zalujnîi, continuă să ocupe primul loc, urmat de președintele Volodimir Zelenski.

În timpul operațiunii antiteroriste din estul țării, Budanov a fost rănit și le-a cerut colegilor săi să-l abandoneze, „dar forțele speciale ale GUR nu fac niciodată acest lucru”.

Întrebat dacă a primit propuneri de a deveni comandant suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei, Budanov a evitat să dea un răspuns direct. Această întrebare vine în contextul speculațiilor privind o posibilă reorganizare a conducerii militare ucrainene.

„Mata Hari de Kiev”, medalia de gradul doi „pentru sprijinul acordat Serviciului de Informații Militare al Ucrainei”

În urmă cu doi ani, modelul Oksana Voloșciuk, care are peste 400.000 de urmăritori pe Instagram, a difuzat imaginea cu medalia de gradul doi „pentru sprijinul acordat Serviciului de Informații Militare al Ucrainei” pe care a primit-o.

Imagine cu medalia primită de Oksana. Captură Instagram

În documentul postat de modelul ucrainean, Ksiușa Maneken pe rețelele sociale, se precizează că ordinul a fost semnat de Kirilo Budanov, în octombrie 2022.

Presa de la Kiev a scris că „Oksana Voloșciuk a lucrat ca escortă pentru serviciul de informații militar al Ucrainei, pentru a obține informații importante din cercurile ruse”. O „Mata Hari de Kiev”.

În ultimele luni, Oksana a postat fotografii din Maldive ori Mauritius alături de alesul inimii ei, semn că „serviciul” s-a terminat.

Căsătorie în Maldive

În urmă cu mai bine de un an, Oksana s-a căsătorit, o „acoperire” excelentă. „9 luni de fericire în fiecare zi alături de tine”, scria ea, pe 7 octombrie 2024.

„Pot fi implicate în operațiuni persoane de diverse profesii în îndeplinirea sarcinilor militare”

Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării a informat încă de la începutul invaziei ruse că „pot fi implicate în operațiuni persoane de diverse profesii în îndeplinirea sarcinilor militare”.

Spionajul militar, mai ales într-o țară aflată în război, este o structură specială ce îndeplinește uneori sarcini foarte specifice. Din motive evidente, nu pot fi dezvăluite publicului larg toate metodele activităților sale. Având în vedere specificul anumitor sarcini, structura poate implica oameni foarte diferiți, profesii diferite, statut, cu aptitudini deosebite. Din fericire, reprezentanți foarte diferiți ai societății noastre sunt pregătiți să ajute Ucraina până când vom câștiga războiul.

