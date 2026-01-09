Purtătorul de cuvânt a declarat că Comisia ia în considerare în mod activ desemnarea WhatsApp ca „platformă foarte mare”, ceea ce ar spori responsabilitățile sale legale în ceea ce privește combaterea conținutului dăunător, după ce a publicat în februarie 2025 un număr de utilizatori peste pragul stabilit de Legea privind serviciile digitale.

„Nu aș exclude o desemnare viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt Thomas Regnier reporterilor.

Reformele europene

Uniunea Europeană a adoptat în ultimii ani mai multe acte normative care reglementează activitatea marilor companii de tehnologie. Este vorba de Digital Services Act (DSA) și Digital Markets Act (DMA).

Practic, marile companii IT nu au dreptul să abuzeze de propriile platforme pentru a-și promova alte servicii și sunt făcute răspunzătoare pentru eliminarea conținutului dăunător, în caz contrar urmând a fi amendate masiv.

Companiile, marea majoritate americane, s-au plâns însă autorităților de la Washington, iar acestea au criticat UE.

Fraude masive pe Facebook

Companiile nu au fost însă criticate doar de oficialitățile de la Bruxelles: presa a scris recent că reclamele la fraude pe Facebook au făcut 10% din veniturile sale pe 2024, echivalentul a 16 miliarde de dolari. Compania estimase în documente interne că platformele sale afișează utilizatorilor 15 miliarde de reclame frauduloase pe zi.

Revolut a acuzat un „focar de fraude” la Facebook

Anterior, aplicația financiară Revolut a acuzat grupul Meta – care deține Facebook, Instagram și WhatsApp – că este un „focar” de fraude financiare.

Conform datelor Revolut, 77% din totalul înșelătoriilor au ca punct de pornire platformele sociale la nivelul Spațiului Economic European (SEE). Acesta include Uniunea Europeană, la care se adaugă Norvegia, Islanda și Lichtenstein.

Platformele Meta au reprezentat sursa principală pentru 61% din cazurile de scam și au generat 41% din sumele pierdute, potrivit aplicației financiare.

