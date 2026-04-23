Decizia ar putea reduce semnificativ costurile la pompă și sprijini eforturile climatice. Implementarea acestui combustibil necesită modificări ale directivei europene privind calitatea combustibililor.

Conform unui document exclusiv obținut de cotidianul Bild, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a trimis o scrisoare către trei europarlamentari germani din CDU (Uniunea Creștin-Democrată – principalul partid de centru-dreapta din Germania n.r.), Peter Liese, Jens Gieseke și Norbert Lins, care susțin de mult timp acest proiect.

În scrisoare, președinta Comisiei Europene afirmă: „După reglementările actuale, procentul maxim de etanol admis în carburanți este de 10% (E10). Comisia confirmă rolul pe care amestecurile mai mari de biocombustibili îl pot avea în decarbonizarea flotelor existente. Vom analiza posibilitatea aprobării unui conținut mai ridicat de etanol (E20), ținând cont de compatibilitatea cu motoarele vehiculelor existente și necesitatea stimulării investițiilor în biocombustibili avansați”.

Biocombustibilii: soluție ieftină și ecologică

E20 este considerat o oportunitate majoră pentru reducerea costurilor și sprijinirea climatului. Până acum, acest tip de combustibil este disponibil în doar câteva stații din Germania, dar extinderea sa la nivel european ar putea schimba situația.

„Biocombustibilii sunt soluția ieftină pentru carburanți. Acest lucru se poate face imediat, fără investiții în infrastructură nouă. Este o contribuție concretă la protecția climei, care afectează direct milioane de europeni”, a declarat europarlamentarul Peter Liese pentru Bild.

De asemenea, Jens Gieseke, purtătorul de cuvânt al Grupului Partidului Popular European (PPE) pentru politici de transport, susține că E20 este o soluție viabilă pentru industria auto și consumatori.

„Biocombustibilii sustenabili sunt esențiali pentru decarbonizarea rapidă și echitabilă a transporturilor. Producători precum BMW, VW și Mercedes au aprobat deja utilizarea E20 pentru motoarele mai noi”, a spus acesta.

Norbert Lins, vicepreședintele Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, subliniază beneficiile economice: „Bioetanolul produs local aduce valoare economică în zonele rurale și consolidează securitatea alimentară a Europei”.

E20 costă în Germania aproximativ 2 euro pe litru

Benzina E20 este mai puțin taxată din perspectiva emisiilor de CO2, ceea ce contribuie la prețul mai scăzut. Ea este disponibilă în doar câteva stații din Germania, iar prețul său este de aproximativ 2 euro pe litru.

„E20 poate crește semnificativ proporția de energie regenerabilă în mixul de combustibili, reduce emisiile de CO2 pe termen scurt și utilizează eficient infrastructura existentă. Totuși, este esențial ca producătorii auto să aprobe utilizarea acestui combustibil pentru alternativele prietenoase cu clima”, a declarat și președintele Asociației Germane a Industriei Auto, Thomas Peckruhn.