Potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează oficiali UE de rang înalt și surse din industrie, măsura va fi adoptată în următoarele săptămâni pentru a contracara distorsionarea pieței provocată de subvențiile de la Beijing. Vizați direct de noile taxe suplimentare sunt constructori mari precum BYD, Chery și SAIC Motor.

La 31 octombrie 2024, UE a introdus taxe suplimentare pentru vehiculele complet electrice (BEV) provenite din China, în urma unei anchete antisubvenții care a demonstrat concurența neloială. Totuși, modelele hibride plug-in (PHEV) au fost complet excluse la acea vreme de la aceste măsuri.

În baza acelui cadru, suprataxele specifice producătorilor se adaugă peste tariful vamal standard de import de 10%. Acest lucru a creat o discrepanță uriașă între taxarea mașinilor electrice și cea a hibridelor:

Producător Taxă Suplimentară (BEV) Taxă Totală Actuală (BEV) Regim Actual PHEV BYD 17,0% 27,0% 10% (Scutit de suprataxe) Geely Auto 18,8% 28,8% 10% (Scutit de suprataxe) SAIC Motor (MG) 35,3% 45,3% 10% (Scutit de suprataxe)

Cum au profitat constructorii chinezi

Profitând de această breșă tarifară, producătorii auto chinezi și-au reorientat rapid strategiile de export către Europa, inundând piața cu modele PHEV.

Rezultatele au fost vizibile imediat: în mai 2026, BYD a devenit pentru prima dată cel mai bine vândut brand de mașini hibride plug-in din Germania, cu 4.290 de noi înmatriculări în doar o lună.

Succesul comercial a fost propulsat de o gamă extinsă de modele dotate cu tehnologia DM-i:

Atto 2 DM-i: SUV-ul compact a fost vedeta lunii mai, adunând 2.113 înmatriculări.

Seal U DM-i și Seal 6 DM-i Touring (varianta break).

Dolphin G DM-i: Cel mai recent model compact lansat pentru a consolida cota de piață.

Schimbare radicală de poziție la Comisia Europeană

Această mutare reprezintă o răsturnare totală de situație la Bruxelles. În luna ianuarie, Comisia Europeană nega ferm orice intenție de a impune tarife pentru vehiculele hibride din China.

Cu toate acestea, avântul comercial puternic al modelelor PHEV chinezești a obligat executivul european să își reevalueze poziția. Noile taxe compensatorii, programate pentru săptămânile următoare, au scopul de a restabili echilibrul concurențial și de a proteja constructorii auto europeni.