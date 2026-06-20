Potrivit publicației germane Handelsblatt, care citează oficiali UE de rang înalt și surse din industrie, măsura va fi adoptată în următoarele săptămâni pentru a contracara distorsionarea pieței provocată de subvențiile de la Beijing. Vizați direct de noile taxe suplimentare sunt constructori mari precum BYD, Chery și SAIC Motor.

La 31 octombrie 2024, UE a introdus taxe suplimentare pentru vehiculele complet electrice (BEV) provenite din China, în urma unei anchete antisubvenții care a demonstrat concurența neloială. Totuși, modelele hibride plug-in (PHEV) au fost complet excluse la acea vreme de la aceste măsuri.

În baza acelui cadru, suprataxele specifice producătorilor se adaugă peste tariful vamal standard de import de 10%. Acest lucru a creat o discrepanță uriașă între taxarea mașinilor electrice și cea a hibridelor:

ProducătorTaxă Suplimentară (BEV)Taxă Totală Actuală (BEV)Regim Actual PHEV
BYD17,0%27,0%10% (Scutit de suprataxe)
Geely Auto18,8%28,8%10% (Scutit de suprataxe)
SAIC Motor (MG)35,3%45,3%10% (Scutit de suprataxe)

Cum au profitat constructorii chinezi

Profitând de această breșă tarifară, producătorii auto chinezi și-au reorientat rapid strategiile de export către Europa, inundând piața cu modele PHEV.

Rezultatele au fost vizibile imediat: în mai 2026, BYD a devenit pentru prima dată cel mai bine vândut brand de mașini hibride plug-in din Germania, cu 4.290 de noi înmatriculări în doar o lună.

Succesul comercial a fost propulsat de o gamă extinsă de modele dotate cu tehnologia DM-i:

  • Atto 2 DM-i: SUV-ul compact a fost vedeta lunii mai, adunând 2.113 înmatriculări.
  • Seal U DM-i și Seal 6 DM-i Touring (varianta break).
  • Dolphin G DM-i: Cel mai recent model compact lansat pentru a consolida cota de piață.

Schimbare radicală de poziție la Comisia Europeană

Această mutare reprezintă o răsturnare totală de situație la Bruxelles. În luna ianuarie, Comisia Europeană nega ferm orice intenție de a impune tarife pentru vehiculele hibride din China.

Cu toate acestea, avântul comercial puternic al modelelor PHEV chinezești a obligat executivul european să își reevalueze poziția. Noile taxe compensatorii, programate pentru săptămânile următoare, au scopul de a restabili echilibrul concurențial și de a proteja constructorii auto europeni.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...CUNOSCUTĂ! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Anca Veștea, soția premierului desemnat Adrian Veștea. Detalii neștiute din trecutul cuplului ies la iveală
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Elle.ro
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
gsp
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
GSP.RO
Apariție incendiară! Cea mai frumoasă fotbalistă din România a făcut senzație pe plajă
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
GSP.RO
I-au ridicat Rolls-ul lui Mirel Rădoi » Imaginile cu mașina de 700.000 de euro s-au viralizat: „Îmi pare rău, băietu'!”
Parteneri
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Libertateapentrufemei.ro
Dureros! S-a aflat ce probleme de sănătate avea dr. Bogdan Marinescu. Soția sa l-a îngrijit până când moartea i-a despărțit. Ce declara doamna Marinescu despre regretatul ei soț: „O să râdeți, dar e dependent de...”
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Avantaje.ro
Lovitură pentru Andreea Esca și soțul ei, Alexandre Eram! Gata, acum este totul oficial. Din păcate, nu s-a mai putut salva nimic
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de 1 milion de euro a lui Ștefan Bănică. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Știri România

Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari - Document
Politică 16:00
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari – Document
Parteneri
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Adevarul.ro
Invazia „Buha gamma” în București. Când va scăpa Capitala de fluturii care au ocupat blocurile și spațiile verzi
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Financiarul.ro
Databricks, companie cofondată de români, ajunge la o evaluare de 175 miliarde de dolari.
Parteneri
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Elle.ro
Ce a decis Carmen Grebenișan în legătură cu apartamentul cumpărat în timpul căsniciei cu fostul ei soț, Alex Militaru. Creatoarea de conținut a dezvăluit ce va face cu locuința: „Este o investiție...”
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger
Viva.ro
News alert! Anunțul de breaking, venit de câteva minute! Scena politică fierbe, numele lui Ilie Bolojan e pe buzele tuturor! Decizia care face în aceste momente mare vâlvă în România! Adrian Veștea a dat vestea fulger

Monden

Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Stiri Mondene 16:37
Imagini rare cu soțiile fotbaliștilor la plajă. Fetele au făcut senzație. Coman, Tănase și Drăguș, împreună în vacanță
Ce spune Mihaela Bilic despre produsele BIO. Puțini știu asta. „Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă”
Stiri Mondene 15:33
Ce spune Mihaela Bilic despre produsele BIO. Puțini știu asta. „Nu are nicio legătură cu calitatea nutritivă”
Parteneri
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
TVMania.ro
Iuliana Pepene, imagini incendiare din Mykonos. Cum s-a fotografiat vedeta de la Observator în „insula milionarilor”
"Dar ce l-am luat pe băiețel!" A călcat cu mașina un cormoran, după care l-a chinuit. A vrut să îl facă zmeu
ObservatorNews.ro
"Dar ce l-am luat pe băiețel!" A călcat cu mașina un cormoran, după care l-a chinuit. A vrut să îl facă zmeu
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Libertateapentrufemei.ro
WOW! O recunoști pe legendara actriță? E acum în România! La 71 de ani sfidează timpul și spune: „Nu las bătrânețea să intre în mine!”.
Parteneri
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
GSP.ro
Gafă sinistră: prezentatoarea a anunțat decesul tatălui lui Lionel Messi, apoi a fost dată afară de postul TV
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
GSP.ro
NU era oxigen! Ce era obiectul verde din mâna lui Ismael Kone după accidentarea horror
Parteneri
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Mediafax.ro
Noul LUX al weekendului: să nu te deranjeze nimeni și să citești pe bani
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Wowbiz.ro
Răzvan Lucescu a izbucnit în lacrimi atunci când a vorbit despre tatăl său! Nu poate trece nici acum peste pierderea suferită: „E greu de acceptat”
Promo
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
Advertorial
Mănânci mai ieftin, dar la fel de bine! Află mai multe
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Advertorial
O lume mai verde pentru viitor. Află ce zic cercetătorii
Parteneri
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Wowbiz.ro
A murit Lucian Isar, cunoscut și ca Lucică Diamanta! Bărbatul s-a stins la doar 44 de ani din cauza unei boli autoimune
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Redactia.ro
Cum arată casa în care a crescut Ilie Bolojan. Detaliile simple din curtea copilăriei sale
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul
KanalD.ro
Ipoteză șoc în cazul morții actriței Ece Irtem. O mușcătură de maimuță i-ar fi cauzat decesul

Politic

Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Politică 16:34
Nicușor Dan spune câtă răbdare mai are cu Adrian Veștea pentru a obține sprijin politic pentru guvernul său
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari - Document
Politică 16:00
Ilie Bolojan și-a depus candidatura la șefia PNL, schimbă statutul și elimină Biroul Executiv: liderii pierd putere, sancțiuni mai rapide pentru adversari – Document
Parteneri
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
ZiaruldeIasi.ro
Câți premieri poate să desemneze Nicușor Dan: fără număr. „Nu avem o soluție tehnică în Constituție”
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina
Spotmedia.ro
Român trimis 15 ani într-un „gulag” rusesc. Este acuzat că a spionat pentru Ucraina