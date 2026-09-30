Ultimii soldați americani au părăsit Irakul, după mai bine de 20 de ani. Motivul invocat pentru război s-a dovedit a fi fals

Ultimii soldați americani au părăsit miercuri, 30 septembrie 2026, teritoriul Irakului, punând capăt unei prezențe militare care a început în 2003 odată cu lansarea operațiunii „Iraqi Freedom”. Potrivit cotidianului german Bild, această misiune a avut ca obiectiv răsturnarea regimului dictatorial condus de Saddam Hussein. După mai bine de 20 de ani de la declanșarea conflictului, prezența militară a SUA în Irak devine istorie.

Cum a justificat administrația președintelui Bush invazia în 2003

În 2003, administrația președintelui american George W. Bush a justificat invazia acuzând regimul lui Saddam Hussein că posedă arme de distrugere în masă și că reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională.

Cu toate acestea, după invazie, autoritățile americane nu au găsit astfel de arme, subminând temeiul inițial al intervenției, astfel că motivul invocat pentru război s-a dovedit a fi fals.

Saddam Hussein a fost capturat în decembrie 2003, ascuns într-o groapă subterană lângă Tikrit, și condamnat la moarte de un tribunal irakian. Execuția sa a avut loc la sfârșitul anului 2006.

Războiul a avut un preț uriaș

4.431 de militari americani și-au pierdut viața, iar alte mii au suferit răni. Conflictul a destabilizat profund Irakul, ducând la ani de haos politic și social.

Începând cu 2014, gruparea teroristă Statul Islamic (IS) a ocupat vaste teritorii irakiene, forțând SUA să revină temporar în regiune pentru a sprijini forțele locale în lupta împotriva extremiștilor.

Până recent, doar câteva sute de militari americani mai erau staționați în nordul Irakului.

Reacțiile la retragere

Irakul este acum condus de o administrație democratică sub conducerea premierului Ali al-Zaidi. În 2024, guvernele de la Washington și Bagdad au convenit ca misiunea militară a SUA să se încheie definitiv.

Retragerea trupelor este considerată o victorie de către milițiile pro-iraniene, însă experții în securitate avertizează asupra riscurilor unui vid de putere. Potrivit Bild, există temeri că Iranul și-ar putea extinde influența, iar IS ar putea profita de situație pentru a reveni.

Germania continuă misiunea în Irak

Deși SUA și-au încheiat prezența militară, Germania rămâne activă în Irak. Trupele Bundeswehr participă la misiuni de instruire și consiliere pentru forțele de securitate irakiene, precum și la operațiuni NATO din regiune.