Ultimii soldați americani au părăsit Irakul, după mai bine de 20 de ani. Motivul invocat pentru război s-a dovedit a fi fals

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Ultimii soldați americani au părăsit miercuri, 30 septembrie 2026, teritoriul Irakului, punând capăt unei prezențe militare care a început în 2003 odată cu lansarea operațiunii „Iraqi Freedom”. Potrivit cotidianului german Bild, această misiune a avut ca obiectiv răsturnarea regimului dictatorial condus de Saddam Hussein. După mai bine de 20 de ani de la declanșarea conflictului, prezența militară a SUA în Irak devine istorie.
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În 2003, administrația președintelui american George W. Bush a justificat invazia acuzând regimul lui Saddam Hussein că posedă arme de distrugere în masă și că reprezintă o amenințare pentru securitatea internațională.
Cu toate acestea, după invazie, autoritățile americane nu au găsit astfel de arme, subminând temeiul inițial al intervenției, astfel că motivul invocat pentru război s-a dovedit a fi fals.
Saddam Hussein a fost capturat în decembrie 2003, ascuns într-o groapă subterană lângă Tikrit, și condamnat la moarte de un tribunal irakian. Execuția sa a avut loc la sfârșitul anului 2006.
4.431 de militari americani și-au pierdut viața, iar alte mii au suferit răni. Conflictul a destabilizat profund Irakul, ducând la ani de haos politic și social.
Începând cu 2014, gruparea teroristă Statul Islamic (IS) a ocupat vaste teritorii irakiene, forțând SUA să revină temporar în regiune pentru a sprijini forțele locale în lupta împotriva extremiștilor.
Până recent, doar câteva sute de militari americani mai erau staționați în nordul Irakului.
Irakul este acum condus de o administrație democratică sub conducerea premierului Ali al-Zaidi. În 2024, guvernele de la Washington și Bagdad au convenit ca misiunea militară a SUA să se încheie definitiv.
Retragerea trupelor este considerată o victorie de către milițiile pro-iraniene, însă experții în securitate avertizează asupra riscurilor unui vid de putere. Potrivit Bild, există temeri că Iranul și-ar putea extinde influența, iar IS ar putea profita de situație pentru a reveni.
Deși SUA și-au încheiat prezența militară, Germania rămâne activă în Irak. Trupele Bundeswehr participă la misiuni de instruire și consiliere pentru forțele de securitate irakiene, precum și la operațiuni NATO din regiune.
Potrivit autorităților germane, aceste misiuni nu implică participarea la lupte directe.