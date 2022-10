Calea Victoriei va fi animată de spectacole de circ şi teatru, dans contemporan, demonstraţii de desen, instalaţii participative, mobilier stradal, concerte de jazz şi muzică orientală.

Teatrul de Animaţie „Ţăndărică” aduce, pentru cei mici, teatru de păpuşi în aer liber, sâmbătă şi duminică. Circul Metropolitan Bucureşti prezintă, sâmbătă, numere de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol şi piramidă urbană în Piaţa Revoluţiei.

Zone pietonale/Străzi deschise 15-16 octombrie 2022:

Calea Victoriei între Piaţa Victoriei şi Splaiul Independenţei, între orele 11.00 şi 23.00;

Strada Bârcă, între Calea Rahovei şi strada Dumbrava Nouă, între orele 11.00 și 20.00.

Programul „Străzi deschise, București” pe Calea Victoriei

Vitrina magazinului Muzica a strâns, pe tot parcursul verii, gânduri şi mesaje pentru oraş şi invită, şi în acest weekend, locuitorii şi turiştii oraşului să participe cu propriile cuvinte şi desene la instalaţia „De ce iubeşti Bucureşti?”.

Artiştii independenţi ai Bucureştiului sunt prezenţi pe Calea Victoriei cu proiecte câştigătoare ale apelului deschis „Străzi deschise”. Asociaţia Delazero vine sâmbătă, 15 octombrie, cu un performance de dans contemporan în care muzica este aleasă de public, iar performerii creează pe loc un spectacol irepetabil, inspiraţi din ceea ce îi înconjoară.

După ce au deschis cea de-a noua ediţie a Bucharest Jazz Festival acum o lună, tinerii muzicieni de la Three Fo(u)r Two vin duminică, 16 octombrie, la „Străzi deschise” pentru un concert de jazz cu influenţe de funk, latino şi swing.

De asemenea, Antonio Varga şi Cosmin Mirea susţin duminică, 16 octombrie un concert de muzică orientală şi lăutărească cu live looping, în acompaniamentul unor instrumente folclorice inedite, precum caval, chitară, santur, ney, darbuka şi bendir.

Programul artistic pe Calea Victoriei este completat de două proiecte finaliste ale Burselor de idei „Bucureşti RE:imaginat”.

Mobilierul stradal „În echilibru/(Un)balanced” creează momente de conexiune între pietoni cu şezlongul pentru trei persoane, banca-balansoar pentru cinci persoane şi scaunul înalt, amplasate pe trotuarul din faţa Hotelului Radisson.

Sâmbătă, 15 octombrie, se lansează în cadrul Străzi deschise „Podul artei”, un traseu cultural peste drum de Muzeul Naţional de Artă al României, marcat de 44 de schiţe în metal montate pe bolarzii de pe Calea Victoriei.

Executate manual, schiţele metalice conţin reprezentarea simbolică a unor opere din colecţia regală de artă. „Podul artei” face parte din „Podul Mogoşoaiei 2.0”, curatoriat de grupul de creaţie şi dialog interdisciplinar „unu unu unu invers unu”, compus din scriitorul Mugur Grosu (curatorul segmentului „Podul Poeziei”) şi artista Lumi Mihai (curator al segmentului „Podul Artei”).

Începând cu ora 19.00 până la ora 23.00, traseul pietonal de pe Calea Victoriei – între Cercul Militar Naţional şi Ateneul Român – este transformat total de proiecţiile de video mapping, instalaţiile interactive, de VR şi light art din cadrul celei de-a şasea ediţii a Spotlight, intitulată Made in RO.

Programul „Străzi deschise” în cartierul Rahova – strada Bârcă

„Străzi deschise” revine în cartierul Rahova şi instaurează atmosfera de vacanţă pe traseul pietonal de pe strada Bârcă printr-un program artistic pregătit de PROEDUS cu sprijinul Primăriei Sectorului 5 şi al Centrului Cultural şi de Tineret Ştefan Iordache.

Locuitorii cartierului Rahova sunt aşteptaţi în ultimul weekend la „Străzi deschise” cu două zile pline de activităţi şi evenimente în aer liber.

Teatrul Masca aduce în sectorul 5 cele mai cunoscute statui vivante, Teatrul Ion Creangă a pregătit pentru cei mici ateliere interactive şi spectacole, iar Şcoala de Artă Bucureşti completează programul cu spectacole de percuţie şi ritm, spectacole de dans şi concerte de muzică pop. Nu lipsesc Teatrul de Animaţie Ţăndărică şi Circul Metropolitan Bucureşti cu momente de teatru şi numere de acrobaţie.

În perioada 15-16 octombrie 2022, pe durata restricţiilor instituite, se va permite traversarea mașinilor pe Calea Victoriei, pe strada Sevastopol, strada Gheorghe Manu, bulevardul Dacia, pe strada George Enescu, strada Ştirbei Vodă, Ion Câmpineanu, bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul rutier pe Calea Victoriei se reia pe timpul nopții până dimineața (în ziua de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23.00 până la ora 11.00.

De asemenea, traficul rutier va fi restricționat pe strada Bârcă, ȋntre Calea Rahovei și Dumbrava Nouă, începând de vineri, 14 octombrie 2022, ora 22.00 și va fi reluat luni, 17 octombrie 2022, începând cu ora 6.00.

Program artistic weekend 15-16 octombrie 2022

SÂMBĂTĂ, 15 OCTOMBRIE 2022

Zona Calea Victoriei: Magazinul Muzica // Proiecte participative

17.00 – 19.00: De ce iubeşti Bucureşti? – Instalaţie participativă (ARCUB)

Zona Calea Victoriei: Biserica Kretzulescu // Muzică, dans, arte vizuale

17.00 – 17.30: CORPZero – dans contemporan (Asociaţia Delazero & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”

17.00 – 21.00: Desen – portrete – caricaturi – demonstraţie live de desen artistic (Cristea Mircea & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”

Zona Calea Victoriei – Piaţa Revoluţiei // Circ

18.00 – 18.30: Spectacole de circ – numere de jonglerie, echilibristică, acrobaţii la sol, piramidă umană (Circul Metropolitan Bucureşti)

Zona Calea Victoriei – vizavi de Muzeul Național de Artă al României, în jurul statuii lui Carol I din Piața Revoluției, // Arte vizuale

18.00 – 20.00 Podul Mogoșoaiei 2.0/Un traseu cultural pe Calea Victoriei – Lansare Podul Artei (Mugur Grosu & ARCUB) – proiect finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul programului „București RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale

Zona Calea Victoriei – Muzeul Național de Artă al României // Teatru

17.00 – 19.00 Spectacole de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

17:00 – 17.04 George Simian – „ Pictorul”

17.04 – 17.08 Cristina Tane – „Woodo”

17.08 – 17.12 Monalisa Toncu – „Dirijorul”

17.12 – 17.16 Florin Mititelu – „Dans la radio”

17.16 – 17.20 Daniela Ruxandra Mihai – „Balerina Nina”

17.20 – 17.35 PAUZĂ

17.35 – 17.39 Liliana Gavrilescu – „Rosina”

17.39 – 17.43 Ioan Brancu – „Lebăda roşie”

17.43 – 17.47 George Simian – „Michael Jackson”

17.47 – 17.51 Cristina Tane – „Perna”

17.51 – 17.55 Monalisa Toncu – „Pointy”

17.55 – 18.05 PAUZĂ

18.05 – 18.09 Florin Mititelu Florin – „Contele şi musca”

18.09 – 18.13 Daniela Ruxandra Mihai – „Marea”

18.13 – 18.27 Liliana Gavrilescu – „Baba Veta”

18.17 – 18.25 Ioan Brancu – „Câinele albastru”

18.21 – 18.25 George Simian – „Bob Marley”

18.25 – 18.40 PAUZĂ

18.40 – 18.44 Cristina Tane – „Pisicatrenul”

18.44 – 18.48 Monalisa Toncu – „Figaro”

18.48 – 18.52 Florin Mititelu – „Hip-Hop”

18.52 – 18.56 Daniela Ruxandra Mihai – „Puck”

18.56 – 19.00 Ioan Brancu – „Iepurele singuratic”

Zona Calea Victoriei – Hotel Radisson // Proiecte participative

17.00 – 21.00: În echilibru/(Un)balanced – mobilier stradal (ARCUB & Daniela Pălimariu) – proiect finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul programului „București RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale

Zona Calea Victoriei – Casa Filipescu Cesianu // Arte vizuale

10.00 – 17.30: „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” – expoziție (Muzeul Municipiului Bucureşti)

10.00 – 17.30: „Piatra în epoca omului” – expoziţie (Muzeul Municipiului Bucureşti)

Zona Cartierul Rahova

Zona strada Bârcă – între Calea Rahovei și strada Dumbrava Nouă

11.00 – 20.00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

11.00 – 12.00 Atelier de joacă (Teatrul Ion Creangă)

12.00 – 12.30 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

12.00 – 13.00 Atelier interactiv (Teatrul Ion Creangă)

15.30 – 16.30 Spectacole de muzică şi dans pentru copii (Andantino)

16.00 – 16.40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

16.30 – 17.30 Spectacol de percuţie şi ritm (Şcoala de Artă Bucureşti)

17:00 – 19:00 Momente de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

Ştefan Craiu – „Nostalgia”, „Gunoierul”, „Figaro”, „The Sad Clown Rejected”

Simina Constantin – „Mimarionet”, „Raţa dansatoare”, „Neanderthal Day”, „Bunica”

Alina Petrescu – „Gore ştie tot”, „Alice din Ţara Minunilor”, „Aria calomniei”

Eugenia Barbu – „Zauberflote”, „În pod”, „Boonik”, „The Wild Boy”

Ioan Păduraru – „Maimu Elvis”, „Badea Gheorghe”, „Tenor-Contratenor”

17.30 – 18.00 Trupa de dans (Școala de Artă București)

18.00 – 19.00 Recital de muzică pop Viviene Clement (Școala de Artă București)

Duminică, 16 OCTOMBRIE 2022

Zona Calea Victoriei: Magazinul Muzica // Proiecte participative

17.00 – 19.00: De ce iubeşti Bucureşti? – Instalaţie participativă (ARCUB)

Zona Calea Victoriei: Biserica Kretzulescu // Muzică, dans, arte vizuale

17.00 – 18.00: Three Fo(u)r Two – concert jazz (Răzvan Florescu & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”

17.00 – 21.00: Desen – portrete – caricaturi – demonstraţie live de desen artistic (Cristea Mircea & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”

18.30 – 19.30: Concert Antonio Varga şi Cosmin Mirea (Antonio Varga, Cosmin Mirea & ARCUB) – proiect câştigător al Apelului deschis pentru completarea programului artistic „Străzi deschise”

Zona Calea Victoriei – Muzeul Național de Artă al României // Teatru

17.00 – 18.48 Spectacole de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

17.00 – 17.04 Ana Maria Bălescu – „Besame mucho con dolores”

17.04 – 17.08 Dora Dumitrescu – „Fetiţa”

17.08 – 17.12 Mihai Dumitrescu – „Balerina”

17.12 – 17.16 Alina Teianu – „Fluierul vesel”

17.16 – 17.20 Daniel Stanciu – „Vasilache – Artist din Lume”

17.20 – 17.35 PAUZĂ

17.35 – 17.39 Ana Maria Bălescu – „Radio Gaga”

17.39 – 17.43 Dora Dumitrescu – „Verzuliul spune…”

17.43 – 17.47 Mihai Dumitrescu – „Maimuţa credincioasă”

17.47 – 17.51 Alina Teianu – „Îndrăgostitul”

17.51 – 17.55 Daniel Stanciu – „Vasilache şi Mărioara – Dansatori de bâlci”

17.55 – 18.05 PAUZĂ

18.05 – 18.09 Ana Maria Bălescu – „Nasul roşu”

18.09 – 18.13 Dora Dumitrescu – „Sirtaki”

18.13 – 18.17 Mihai Dumitrescu – „Blugi sportivi”

18.17 – 18.21 Alina Teianu – „Cu Ţăndărică la pas”

18.21 – 18.25 Daniel Stanciu – „Mărioara – Talente culinare”

18.25 – 18.40 PAUZĂ

18.40 – 18.44 Ana Maria Bălescu – „The Flower”

18.44 – 18.48 Dora Dumitrescu – „Scufiţa”

18.48 – 18.52 Mihai Dumitrescu – „Jumătatea cântăcioasă”

18.52 – 18.56 Alina Teianu – „Pănuşa”

18.56 – 19.00 Daniel Stanciu – „Vasilache şi musafirii nepoftiţi”

Zona Calea Victoriei – Hotel Radisson // Proiecte participative

17.00 – 21.00: În echilibru/(Un)balanced – mobilier stradal (ARCUB & Daniela Pălimariu) – proiect finanțat de Primăria Capitalei prin ARCUB în cadrul programului „București RE:imaginat” – Burse de idei pentru proiecte culturale

Zona Calea Victoriei – Casa Filipescu Cesianu // Arte vizuale

10.00 – 17.30: „În apropierea sfinţilor. Frescele Mănăstirii Văcăreşti după 40 de ani” . expoziție (Muzeul Municipiului Bucureşti)

10.00 – 17.30: „Piatra în epoca omului” – expoziţie (Muzeul Municipiului Bucureşti)

Zona Cartierul Rahova

11.00 – 20.00 Activități sportive, zone de joacă și mișcare (PROEDUS)

12.00 – 12.30 Momente artistice (Circul Metropolitan București)

16.00 – 16.40 The Best of Living Statues (Teatrul Masca)

16.00 – 17.00 Fata babei şi fata moşului – spectacol de teatru pentru copii (Teatrul Ion Creangă)

16.30 – 17.30 Spectacol de percuţie şi ritm (Şcoala de Artă Bucureşti)

17.00 – 18.00 Atelier de joacă (Teatrul Ion Creangă)

17.00 – 19.00 Momente de teatru (Teatrul de Animaţie Ţăndărică)

Ioan Păduraru – „Maimu Elvis”, „Badea Gheorghe”, „Tenor-Contratenor”, „Street Singer”

Adrian Lefter – „Piratul Hopkins”, „Spiriduşul la volan”, „Master Winnie”, „Ilie din Norvegia”

Roxana Vişan – „On Ice”, „Când iubesc”, „ Marilyn Monroe”, „Belly Dance”

Ioana Chelaru – „Viva Mexico”, „Paloma”, „N&G”, „Cele două cuvinte”

Graţiela Ştefan – „Pescarul amator”, „Bubble Monkey”, „Carmen”, „Chanel”

17.30 – 18.00 Trupa de dans (Școala de Artă București)

18.00 – 19.00 Recital de muzică pop Viviene Clement (Școala de Artă București)

19.00 – 20.00 Recital de muzică populară (Şcoala de Artă Bucureşti)

