Tragedia a avut loc pe Via Nerino 8, în zona exclusivistă „Cinque Vie”, în imediata apropiere a Domului și a redacției Il Giornale d’Italia.

A căzut de la 15 metri

Deși inițial s-au luat în calcul mai multe variante, poliția înclină acum spre ipoteza unei omucideri.

Alarma a fost dată în jurul orei 18:30 de către portăreasa clădirii, care a auzit zgomotul puternic al impactului.

Victima a căzut de la o înălțime de aproximativ 15 metri, lovindu-se mai întâi de un acoperiș din plexiglas înainte de a ajunge în curtea interioară.

Există suspiciunea că bărbatul ar fi fost deja mort în momentul aruncării pe fereastră, aspect ce urmează să fie clarificat de autopsie.

Identități multiple și suspecți care au fugit din apartament

Cazul este complicat de descoperirile făcute în apartamentul închiriat în regim Airbnb (la un preț de 300 de euro pe noapte), unde victima avea o rezervare pe un nume fals.

Criminaliștii au găsit trei documente de identitate diferite, toate având fotografia bărbatului, dar nume și naționalități străine diferite.

Amprentele digitale și cooperarea internațională au dus însă la identificarea sa probabilă ca fiind un antreprenor român care conducea o firmă imobiliară în străinătate.

Imediat după incident, martorii au observat persoane fugind din apartament. Portăreasa a relatat că, după ce a auzit bufnitura, a văzut o siluetă privind de la fereastra camerei.

Câteva secunde mai târziu, un bărbat a traversat curtea în grabă, a întrebat-o în engleză „Ce s-a întâmplat?”, apoi s-a făcut nevăzut pe străzile din zonă.

O întâlnire de afaceri fatală

Anchetatorii conduși de procurorul Rosario Ferracane și echipa de la Omucideri exclud varianta unei vacanțe, dat fiind că în cameră nu s-au găsit bagaje.

Cea mai plauzibilă teorie este aceea a unei întâlniri de afaceri sau a unei reglări de conturi care a degenerat.

În prezent, poliția analizează imaginile de pe camerele de supraveghere, care au surprins victima intrând singură în clădire, dar și fuga precipitată a principalului suspect.

Capturarea acestuia și clarificarea legăturii sale cu victima sunt esențiale pentru rezolvarea cazului.

