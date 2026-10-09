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Un agent ICE în civil a tras 7 focuri asupra unei mașini în care era un copil de 5 ani, în New York. Mamdani îi cere lui Trump să își retragă trupele: „Strada era plină de familii și copii”

Ana Tet
Ana Tet
Jurnalist
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Un agent ICE îmbrăcat în civil a tras 7 focuri asupra unei mașini în care era un copil de 5 ani, la New York
Un agent ICE îmbrăcat în civil a tras 7 focuri asupra unei mașini în care era un copil de 5 ani, la New York. Sursă foto: Profimedia Images
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Un agent federal de imigrare a tras cel puțin șapte focuri spre o mașină în care se afla și un copil de 5 ani, joi, 8 octombrie, pe o stradă din New York. Șoferul, un bărbat de 28 de ani, a fost împușcat în zona gâtului, însă copilul a scăpat nevătămat. Incidentul a provocat proteste, iar primarul orașului, Zohran Mamdani, a discutat cu Donald Trump și a cerut oprirea operațiunilor ICE în New York, potrivit Associated Press.

Cuprins:

Un agent ICE a tras șapte focuri într-o mașină în care se afla un copil de 5 ani

Incidentul s-a petrecut joi, în jurul orei locale 16.00, în cartierul Marble Hill, o zonă care aparține administrativ de Manhattan, dar este legată geografic de Bronx. Bărbatul aflat la volan a fost identificat de poliția din New York drept Oscar Belgal, în vârstă de 28 de ani, originar din Republica Dominicană. Potrivit poliției din New York, tânărul încerca să parcheze un autoturism Honda CR-V de culoare gri, când s-a apropiat un agent federal îmbrăcat în haine civile, cu arma scoasă, urmat de un alt agent care nu purta uniformă.

Agenții federali care au înconjurat mașina purtau veste reflectorizante, asemănătoare celor folosite de muncitorii de pe șantiere, și aveau fețele acoperite cu măști. Potrivit primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, oamenii de pe stradă nu aveau cum să își dea seama că persoanele înarmate erau, de fapt, agenți ICE. Sursă foto: Profimedia Images
Agenții federali care au înconjurat mașina purtau veste reflectorizante, asemănătoare celor folosite de muncitorii de pe șantiere, și aveau fețele acoperite cu măști. Potrivit primarului New Yorkului, Zohran Mamdani, oamenii de pe stradă nu aveau cum să își dea seama că persoanele înarmate erau, de fapt, agenți ICE. Sursă foto: Profimedia Images

În momentul în care șoferul a început să înainteze cu mașina, cel puțin unul dintre agenți a deschis focul. Au fost trase în total șapte focuri de armă, iar unul dintre gloanțe l-a lovit pe bărbat sub urechea stângă. În autoturism, pe bancheta din spate, se afla un băiat de 5 ani, care, din fericire, nu a fost rănit și a ajuns ulterior în grija unei rude. Anchetatorii au descoperit urme de gloanțe în parbrizul și într-unul dintre geamurile din spate ale autoturismului.

Agenții purtau veste de șantier și măști. „Strada era plină de familii și copii”

Modul în care erau îmbrăcați agenții federali a stârnit reacții puternice. Potrivit primarului Zohran Mamdani, aceștia purtau veste asemănătoare celor folosite de muncitorii de pe șantiere și aveau fețele acoperite cu măști, iar oamenii din zonă nu aveau cum să își dea seama imediat că persoanele înarmate erau agenți federali.

Manifestanții au scandat cu lozinci împotriva ICE, apoi au pornit spre spitalul unde fusese transportat Oscar Belgal, bărbatul rănit în zona gâtului. Sursă foto: Profimedia Images
Manifestanții au scandat cu lozinci împotriva ICE, apoi au pornit spre spitalul unde fusese transportat Oscar Belgal, bărbatul rănit în zona gâtului. Sursă foto: Profimedia Images

„Tocmai se terminaseră cursurile. Strada era plină de familii și copii”, a declarat Mamdani, citat de The Washington Post.

Imaginile surprinse după incident arată un bărbat rănit, așezat pe asfalt, înconjurat de agenți cu fețele acoperite. Martorii au povestit că au auzit mai multe împușcături și țipete. Angajatul unui restaurant din apropiere, a declarat că a ieșit afară imediat după ce a auzit focurile de armă și a văzut mai mulți agenți în jurul unui bărbat aflat la pământ. În zonă se aflau mai multe vehicule ale forțelor federale.

Bărbatul a fost împușcat în gât și dus la spital cu o mașină de poliție

După împușcături, bărbatul a primit îngrijiri medicale și a fost transportat la un spital din apropiere. Potrivit CNN, rana din zona gâtului nu îi punea viața în pericol. Surse din cadrul forțelor de ordine au declarat că polițiștii l-au transportat cu o mașină de poliție, fără să mai aștepte ambulanța.

Doi agenți federali au fost, la rândul lor, răniți și transportați la spital. Unul dintre ei ar fi putut fi rănit într-un accident rutier, însă autoritățile nu au stabilit public dacă accidentul s-a produs în timpul tentativei de arestare sau ulterior. Poliția din New York a precizat că agenții săi nu au participat la operațiunea ICE și nu se aflau la locul incidentului în momentul împușcăturilor și că au intervenit după ce au fost auzite focurile de armă.

Cine este bărbatul împușcat de ICE

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA (DHS) susține că agenții ICE desfășurau o operațiune care urmărea arestarea unui cetățean dominican aflat ilegal în Statele Unite. Potrivit instituției, bărbatul avea o condamnare anterioară pentru furt calificat și fusese arestat în trecut pentru alte infracțiuni. DHS a afirmat și că acesta ar avea legături cu gruparea Trinitarios, însă nu a prezentat public dovezi în sprijinul acestei acuzații.

Oscar Belgal fusese arestat în 2023 într-un dosar de jaf, iar ulterior a pledat vinovat pentru furt calificat și a primit o pedeapsă cu supraveghere. În 2025, fusese arestat într-un dosar legat de vânzarea de droguri, care nu a fost încă soluționat. Documentele instanței arată că acesta a pledat nevinovat în dosarul respectiv. Deși a confirmat că un agent a folosit arma, DHS nu a explicat exact de ce s-a tras asupra mașinii și nici dacă bărbatul reprezenta un pericol iminent pentru agenți sau pentru alte persoane.

Mamdani a discutat două ore cu Donald Trump

Incidentul a provocat o reacție puternică din partea primarului Zohran Mamdani. Inițial, acesta a anunțat că l-a sunat pe Donald Trump pentru a-i cere oprirea operațiunilor ICE în New York. Ulterior, primarul a confirmat că a petrecut aproximativ două ore discutând telefonic cu președintele american și cu secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin pentru a obține eliberarea bărbatului rănit, dar fără succes.

Primarul Zohran Mamdani a cerut oprirea operațiunilor ICE în oraș, iar guvernatoarea Kathy Hochul a solicitat autorităților federale să clarifice împrejurările în care agentul a deschis focul. Sursă foto: Profimedia Images
Primarul Zohran Mamdani a cerut oprirea operațiunilor ICE în oraș, iar guvernatoarea Kathy Hochul a solicitat autorităților federale să clarifice împrejurările în care agentul a deschis focul. Sursă foto: Profimedia Images

Potrivit declarațiilor sale, agenții federali l-au scos ulterior pe Oscar Belgal din spital și l-au transportat într-un vehicul nemarcat. Nu au fost anunțate public detalii despre locul unde a fost dus. Primarul a cerut din nou ca agenții ICE să înceteze operațiunile de aplicare a legislației privind imigrația în oraș.

Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat că a discutat, la rândul ei, cu Trump și Mullin și a cerut explicații privind intervenția și publicarea eventualelor înregistrări realizate de camerele purtate de agenți.

Proteste după împușcături. Manifestanții s-au adunat și în fața spitalului

La scurt timp după incident, locuitorii din Marble Hill au început să se adune în apropierea locului unde se produsese intervenția. Protestatarii au cerut retragerea agenților ICE din cartierele New Yorkului și tragerea la răspundere a celor implicați în împușcături, apoi s-au deplasat spre spitalul în care fusese transportat Oscar Belgal.

Situația a degenerat când mai mulți manifestanți au început să împingă gardurile de protecție și să arunce sticle cu apă spre polițiști. Au urmat îmbrânceli între protestatari și forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost arestate. Sursă foto: Profimedia Images
Situația a degenerat când mai mulți manifestanți au început să împingă gardurile de protecție și să arunce sticle cu apă spre polițiști. Au urmat îmbrânceli între protestatari și forțele de ordine, iar mai multe persoane au fost arestate. Sursă foto: Profimedia Images

Potrivit Associated Press, o mulțime a blocat o intersecție din apropierea intrării în spital, iar polițiștii au încercat să instaleze bariere pentru a permite accesul ambulanțelor și al altor vehicule. Poliția a arestat mai multe persoane după ce manifestanții au început să se îmbrâncească cu forțele de ordine și între ei, iar unele persoane au aruncat sticle cu apă spre forțele de ordine.

Carmen De La Rosa, membră a Consiliului Municipal și originară din Republica Dominicană, a condamnat intervenția agenților federali. Locuitorii au criticat mai ales faptul că agenții nu puteau fi identificați cu ușurință.

FBI participă la investigație. Autoritățile cer imaginile camerelor video

Ancheta privind împușcăturile a fost preluată de autoritățile federale, cu sprijinul FBI. O echipă specializată în colectarea probelor a intervenit la fața locului pentru a ajuta anchetatorii Departamentului pentru Securitate Internă, potrivit CBS News New York. Poliția din New York a explicat că o cameră de supraveghere a poliției a surprins o parte dintre evenimentele care au precedat împușcăturile, dar nu și momentul în care agentul a deschis focul.

Liderii locali au cerut publicarea înregistrărilor de pe camerele corporale ale agenților federali, dacă acestea există, și o anchetă independentă, dar DHS nu a clarificat public dacă agenții implicați purtau camere în timpul operațiunii.

ICE a primit ordin să intensifice arestările cu încă 1.000 de persoane pe zi

Împușcăturile au avut loc în aceeași săptămână în care conducerea ICE le-a cerut agenților să crească numărul arestărilor cu încă 1.000 de persoane pe zi, potrivit a două surse citate de CNN. Directiva ar fi fost transmisă verbal și ar face parte din eforturile administrației Trump de a intensifica acțiunile împotriva imigrației ilegale.

În ultimele luni, folosirea armelor de agenții federali în timpul opririi vehiculelor a atras critici tot mai puternice. Associated Press relatează că agenții ICE au tras cu armele în peste zece incidente petrecute în timpul opririi mașinilor, începând de anul trecut și cel puțin patru persoane au murit.

La sfârșitul lunii septembrie, agenția le-a cerut angajaților să nu pornească în urmăriri auto de mare viteză și să oprească vehicule numai dacă au urmat instruirea specifică. Un alt incident armat în care a fost implicat un agent ICE s-a produs pe 20 septembrie, în Austin, Texas, unde un bărbat din Venezuela a fost rănit.

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Tags: SUA (Statele Unite ale Americii) New York Donald Trump
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