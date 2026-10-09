O nouă ieftinire la motorină, vineri, 9 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

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O nouă ieftinire la motorină în București, pentru a doua zi consecutiv, vineri, 9 octombrie 2026, dar numai la două lanțuri mari de alimentare.
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Prețurile la carburantul standard au scăzut cu până la 5 bani per litru, dar cea mai ieftină motorină a rămas tot 10,86 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.
Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,11 lei/l, același preț de miercuri, și se găsește la Petrom.
Socar vinde carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, tot la fel ca miercuri, iar la alte stații, costul este de 10,14 lei/l.
Lukoil vinde benzina cu 10,15 lei/l, preț neschimbat de miercuri.
Rompetrol menține prețul carburantului, vineri, 9 octombrie 2026, la 10,17 lei/l, atât cât era și miercuri.
Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un preț tot de 10,17 lei/l, neschimbat de miercuri.
MOL comercializează benzina tot cu 10,17 lei/l, costul de miercuri.
Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Timișoara și costă 10,09 lei/l, la fel ca ieri. La Cluj-Napoca, este 10,11 lei/l, față de 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie (o creștere cu 0,18 lei). În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, prețul din ziua precedentă.
În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,86 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.
Și Socar afișează același preț de 10,86 de lei/l, dar carburantul ajunge și la 10,89 de lei/l prețurile din ziua precedentă.
Rompetrol vinde motorina cu 10,92 de lei/l, la fel ieri.
Și OMV vinde motorina standard vineri, 9 octombrie 2026, tot cu 10,92 de lei/l, atât cât era și joi.
Stațiile MOL comecializează carburantul cu 10,92 de lei/l, de la 10,97 de lei/l, același preț din 23 septembrie (o scădere cu 0,05 lei).
Stațiile Lukoil scad și ele costul la 10,92 de lei/l, de la 10,97 de lei/l, prețul de miercuri (o diferență de 0,05 lei).
Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,83 de lei/l, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, București, Iași și Constanța, se vinde cu 10,86 de lei/l, costul din ziua precedentă.
Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.
Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.
Amintim că Ministerul Finanțelor a crescut reducerea accizei pentru motorina standard de la 20% la 25%, în perioada 1-15 septembrie 2026.
Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.
Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este de 10,05 lei/l, față de 9,93 de lei/l cât era ieri (o creștere cu 0,12 lei), și este afișat la stația TEAutohof din Ortișoara, DJ 693, județul Timiș.
Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/l, în comparație cu 10,69 de lei/l, costul de joi (o majorare cu 0,06 lei), și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, DN 39, județul Constanța.
Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare.