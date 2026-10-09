O nouă ieftinire la motorină, vineri, 9 octombrie 2026. Cât costă un litru de carburant în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

O nouă ieftinire la motorină în București, pentru a doua zi consecutiv, vineri, 9 octombrie 2026, dar numai la două lanțuri mari de alimentare.

Prețurile la carburantul standard au scăzut cu până la 5 bani per litru, dar cea mai ieftină motorină a rămas tot 10,86 de lei/l, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cât costă benzina în București, vineri, 9 octombrie 2026

Cea mai ieftină benzină standard din București costă azi 10,11 lei/l, același preț de miercuri, și se găsește la Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Socar vinde carburantul cu 10,11 lei/l la o stație din Capitală, tot la fel ca miercuri, iar la alte stații, costul este de 10,14 lei/l.

Lukoil vinde benzina cu 10,15 lei/l, preț neschimbat de miercuri.

Rompetrol menține prețul carburantului, vineri, 9 octombrie 2026, la 10,17 lei/l, atât cât era și miercuri.

Stațiile OMV afișează, la rândul lor, un preț tot de 10,17 lei/l, neschimbat de miercuri.

MOL comercializează benzina tot cu 10,17 lei/l, costul de miercuri.

Raportat pe orașe după numărul de locuitori, cea mai ieftină benzină este la Timișoara și costă 10,09 lei/l, la fel ca ieri. La Cluj-Napoca, este 10,11 lei/l, față de 9,93 de lei/l, preț constant din 18 septembrie (o creștere cu 0,18 lei). În București, Iași și Constanța, benzina costă 10,11 lei/l, prețul din ziua precedentă.

Cât costă motorina în București, vineri, 9 octombrie 2026

În București, cea mai ieftină motorină costă astăzi 10,86 de lei/l, la fel ca ieri, și se găsește la Petrom.

Și Socar afișează același preț de 10,86 de lei/l, dar carburantul ajunge și la 10,89 de lei/l prețurile din ziua precedentă.

Rompetrol vinde motorina cu 10,92 de lei/l, la fel ieri.

Și OMV vinde motorina standard vineri, 9 octombrie 2026, tot cu 10,92 de lei/l, atât cât era și joi.

Stațiile MOL comecializează carburantul cu 10,92 de lei/l, de la 10,97 de lei/l, același preț din 23 septembrie (o scădere cu 0,05 lei).

Stațiile Lukoil scad și ele costul la 10,92 de lei/l, de la 10,97 de lei/l, prețul de miercuri (o diferență de 0,05 lei).

Raportat pe județe, cel mai ieftin carburant este în Timișoara și costă 10,83 de lei/l, la fel ca ieri. În Cluj-Napoca, București, Iași și Constanța, se vinde cu 10,86 de lei/l, costul din ziua precedentă.

Prețul motorinei scade pe piețele angro, dar ieftinirea nu se resimte imediat la pompă. Decizia Grupului celor 7 economii majore (G7) de a elibera rezerve strategice de petrol a dus la o reducere a prețurilor pe piețele europene cu până la 4%.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 30 septembrie că reducerea accizei la motorină va fi menținută până pe 15 octombrie. Concret, este vorba despre o reducere de 25% a accizei.

Măsura a fost introdusă în încercarea de a reduce o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în contextul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, vineri, 9 octombrie 2026

Cel mai mic preț pentru benzina standard din România este de 10,05 lei/l, față de 9,93 de lei/l cât era ieri (o creștere cu 0,12 lei), și este afișat la stația TEAutohof din Ortișoara, DJ 693, județul Timiș.

Cea mai ieftină motorină din țară costă 10,75 de lei/l, în comparație cu 10,69 de lei/l, costul de joi (o majorare cu 0,06 lei), și se găsește la stația VhExtraOil din Eforie Nord, DN 39, județul Constanța.