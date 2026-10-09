Cheloo și Mihai Ban au fost eliminați de la „Asia Express” 2026, în ediție de aseară, când Irina Fodor le-a arătat eșarfa roșie, după ce concurenții au ajuns ultimii la ea, în timpul unei probe. Oana Tomoiagă, cea care formează o echipă cu Mirela Vaida în cadrul concursului, a transmis un mesaj în mediul online, despre Cheloo și Ban.

„Dacă îi spuneam lui Cheloo, înainte de Asia Express, că o să scriu o postare în care îl laud pentru cât de om fain este, probabil îmi spunea să-mi văd de treabă.

Și nici acum nu vreau să-i stric imaginea de om dur, pe care și-a construit-o cu atâta grijă o viață întreagă. Așa că o să spun doar atât: în spatele măștii pe care și-o asumă, am descoperit un om minunat și extrem de inteligent.

Cheloo și Ban au fost primii oameni de aici cu care am legat o prietenie și, fără să ne dăm seama, au devenit oamenii de care ne-am atașat, nu doar noi, toți concurenții!”, a declarat Oana Tomoiagă, pe Facebook.

Oana Tomoiagă a fost surprinsă de personalitatea lui Mihai Ban și de cât de loial este acesta, dar și de relația de prietenie frumoasă și sinceră pe care acesta o are cu Cheloo.

„Ban… omul simplu, loial, extrem de sufletist, genul de om care nu are nevoie să vorbească mult ca să înțelegi ce are în suflet. Iar împreună cu Cheloo ne-au arătat ceva ce rar vezi atât de frumos: o prietenie adevărată, cu loialitate, respect, glume, nervi dar cel mai important cu principii pe care unii oameni le-au pierdut.

Mă bazez pe faptul că băieții nu stau pe rețele de socializare și nu văd postarea mea, nu le place să fie lăudați! Știu sigur! Mulțumim băieți pentru experiența frumoasă trăită împreună!”, a declarat Oana Tomoiagă.