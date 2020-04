De Bogdan Cioara (Arad),

”Am luat în tot acest timp paracetamol și algocalmin, la recomandarea medicului de familie. Luni dimineața, când am chemat Salvarea, aveam 37,3 temperatură. Aceasta scădea timp de o oră, după tratament, apoi creștea din nou”, povestește Gabriel Rusu.

”Mi s-a spus că nu sunt locuri. Nu am primit nici un medicament, nici o bucată de pâine”

”Eram 13 persoane la Urgențe, unde am ajuns luni, în jurul orei 11.00. Ni s-a spus că trebuie să așteptăm, din cauză că nu sunt locuri disponibile în spitale. Mi s-a luat sânge și probe din nas și din gât. Nu am primit un medicament sau o bucată de pâine până la 1.00, marți dimineață, când am fost transferat la secția de Boli Infecțioase, de pe str. Șt. Cicio Pop. Noroc că mi-am pus de acasă niște fructe și ceva ciocolată”, continuă arădeanul.

Spitalul Județean de Urgență din Arad.

”În cele 14 ore de așteptare, am văzut că se triau pacienţii. Unii aveau nevoie de intubare pentru a putea să respire”, explică Gabriel coșmarul trăit pe holurile de la ”Județean”.

Gabriel Rusu este acum singur la ”Infecțioase”, într-un salon cu două paturi.

”Toți cei care vin acum în spital sunt suspecți de coronavirus și sunt izolați. Aici primim mâncare de trei ori pe zi și medicamente. Nu știu care este tratamentul, pentru că pastilele sunt într-o pungă”, precizează pacientul arădean.

”Am avut atacuri de panică”

Acesta a primit testul pentru boala Covid-19 miercuri, la 48 de ore de când i-a fost prelevat. Însă, la primirea rezultatului, stupoare. A fost neconcludent.

”A trebuit să repet testul. Acum s-a stabilizat febra şi mi s-a spus că, în funcţie de rezultat, îmi vor da drumul acasă, după încă o zi sau două. Sincer, în ultimele zile am avut atacuri de panică, văzând cât de gravă este această pandemie”, ne-a declarat, în exclusivitate, Gabriel.

Dorința de pe patul de spital: acasă, de ziua clubului de fotbal UTA

Gabi şi-a exprimat şi o dorinţă de pe patul de spital: sâmbătă, când echipa de fotbal UTA împlineşte 75 de ani de existenţă, vrea să fie acasă, cu familia.

Gabriel Rusu, în centru, este mare suporter al ”Bătrânei Doamne” UTA.

