Vehiculul, care opera pe traseul 28, a necesitat intervenție pentru a fi repus pe carosabil.
Autoritățile au precizat că nu a fost vorba de un accident rutier. Situaţia ar fi fost cauzată de faptul că în zonă s-au executat lucrări în ultima perioadă, iar terenul s-a înmuiat şi s-a tasat din cauza ploilor abundente.
Circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare, nefiind stabilit dacă autobuzul a derapat sau a luat curba prea strâns.
