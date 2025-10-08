Vehiculul, care opera pe traseul 28, a necesitat intervenție pentru a fi repus pe carosabil.

Autoritățile au precizat că nu a fost vorba de un accident rutier. Situaţia ar fi fost cauzată de faptul că în zonă s-au executat lucrări în ultima perioadă, iar terenul s-a înmuiat şi s-a tasat din cauza ploilor abundente.

Circumstanțele exacte ale incidentului rămân neclare, nefiind stabilit dacă autobuzul a derapat sau a luat curba prea strâns.