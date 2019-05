Avionul se întorcea de la baza americană Guantanamo, iar la bord se aflau angajați ai bazei, precum și familiile acestora.

În total, în aeronavă se aflau 136 de pasageri și 7 membri ai echipajului. Toți oamenii au fost evacuați în siguranță, însă 21 dintre ei au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Aproape o sută de pompieri şi membri ai serviciilor de salvare au fost mobilizaţi în urma accidentului, potrivit autorităţilor locale.

„Toţi sunt sănătoşi şi în siguranţă. Poliţia şi pompierii sunt magnifici”, a scris pe Twitter primarul din Jacksonville, Lenny Curry.

În imaginile postate de autorități pe rețelele de socializare se vede avionul scufundat parțial în râu, însă nu se vede că ar fi suferit pagube majore.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS

— Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) May 4, 2019