Rusia a continuat în noaptea de miercuri spre joi atacurile aeriene asupra Ucrainei, lansând valuri de drone și rachete balistice în special asupra Kievului. Cel puțin două persoane au fost ucise în capitala Kiev, iar altele șapte la o fermă din regiunea Harkiv (est), relatează Ukrainska Pravda și Meduza.

Rușii au atacat Ucraina cu 282 de drone și rachete de diferite tipuri. Ucrainenii au anunțat că au reușit să doboare 219 drone, patru rachete Zirkon, trei rachete Iskander și o rachetă Banderol.

Majoritatea țintelor inamice au atacat Kievul și regiunea Odesa. Mai multe explozii puternice au avut loc în capitala Ucrainei după ce au răsunat sirenele antiaeriene. Cel puțin 14 rachete rusești s-au năpustit asupra Kievului în primele trei valuri ale bombardamentelor.

Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, echipaje de intervenție pentru situații de urgență au fost mobilizate în mai multe cartiere ale orașului.

Două persoane au fost ucise, dintre care una în parcarea unei maternități. Alte cel puțin opt persoane au fost rănite la Kiev.

În regiunea Harkiv, cel puțin șapte persoane - bărbați și femei - au fost ucise și alte 12 rănite în urma unui atac asupra unei ferme.

Aceste atacuri vin după ce 11 alerte de raid aerian au răsunat miercuri la Kiev. Atacurile de miercuri asupra capitalei Ucrainei s-au soldat cu doi morți și 45 de răniți. În regiunea Odesa, rușii l-au ucis pe căpitanul unei nave comerciale.

Zelenski cere rachete interceptoare și sancțiuni mai dure contra Rusiei

„Din nou, principalele ținte ale atacurilor au fost Kievul și infrastructura civilă, clădiri rezidențiale, o maternitate, infrastructura energetică și logistica”, a reacționat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat la New York pentru Adunarea Generală a ONU.

Zelenski și-a reiterat apelul la impunerea unor sancțiuni mai dure împotriva Rusiei și a celor care susțin agresiunea sa militară împotriva Ucrainei și a subliniat că țara sa are nevoie de mai multe rachete interceptoare pentru a se apăra de rachete balistice rusești.

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